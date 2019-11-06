 Я в шоке. Что происходит с нашими предприятиями? - Зеленский после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове. ВИДЕО

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что происходит с нашими предприятиями?" - возмутился Зеленский.
Зеленский указал, что на заводах оборонно-промышленного комплекса есть задолженность по зарплате до 4 лет и уровень зарплат очень низкий, а зимой, например, люди работают в помещении, где температура 0 градусов.
"На авиационном заводе - 3500 гривен. Как может человек работать на государство и просто может называться человеком в таких условиях?" - сказал президент.
"Извините, мы как к скоту к людям относимся - а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину и никуда не уезжали", - добавил Зеленский.
Президент считает, что премьер-министр Украины должен собрать весь Кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме. "Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?" - подчеркнул он.
Всего в Харьковской области есть 18 предприятий "Укроборонпрома".
Даже Пушкина не читал, а полез в пиризиденты.
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,Шевченко
Для умных людей не прокатит, т.к. возникает масса вопросов - Главнокомандующий должен знать сколько танков включено в Государственный Оборонный Заказ, без поездки на танковый завод.
Не нравится что мало танков делают? Ну так закладывай деньги в бюджет, заказывай, плати - будут тебе танки. Сколько там танков в бюджете 2020 заложено? А? А самолетов?
«Петр Алексеевич, мы тут незаметно порылись в банковской тайне государственного Укрэксимбанка, возглавляемого родственником Вашей жены, и обнаружили, что Ваше преступное кубло в период войны украло еще и 34,3 миллиона гривен у государственной военной компании Прогресс, перечислив деньги на британский офшор Linway Management LLP.
Контракт с этим офшором под номером А-09/2014 Pr вы заключили в июле 2014 года, в острую фазу войны и гибели украинцев. Иными словами, вы украли у армии именно в момент, когда она наиболее нуждалась в ресурсах», - пишет Портнов.
https://elise.com.ua/2019/11/06/portnov-razoblachil-vyvod-lyudmi-poroshenko-v-ofshor-34-3-millionov/
Источник: https://elise.com.ua/2019/11/06/portnov-razoblachil-vyvod-lyudmi-poroshenko-v-ofshor-34-3-millionov/ © ELISE JOURNAL
"Моторсич" до Зеленского была прибыльным предприятием, а при нем стала убыточной и пошла с молотка китайцам.
Что происходит с ИХ предприятиями???!!!