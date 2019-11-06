 Я в шоке. Что происходит с нашими предприятиями? - Зеленский после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове. ВИДЕО

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что происходит с нашими предприятиями?" - возмутился Зеленский.

Зеленский указал, что на заводах оборонно-промышленного комплекса есть задолженность по зарплате до 4 лет и уровень зарплат очень низкий, а зимой, например, люди работают в помещении, где температура 0 градусов.

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"На авиационном заводе - 3500 гривен. Как может человек работать на государство и просто может называться человеком в таких условиях?" - сказал президент.

"Извините, мы как к скоту к людям относимся - а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину и никуда не уезжали", - добавил Зеленский.

Президент считает, что премьер-министр Украины должен собрать весь Кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме. "Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?" - подчеркнул он.

Всего в Харьковской области есть 18 предприятий "Укроборонпрома".