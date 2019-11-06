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 Я в шоке. Что происходит с нашими предприятиями? - Зеленский после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что был шокирован информацией о том, что ГП "Завод имени В. А. Малышева" с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины.

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что происходит с нашими предприятиями?" - возмутился Зеленский.

Зеленский указал, что на заводах оборонно-промышленного комплекса есть задолженность по зарплате до 4 лет и уровень зарплат очень низкий, а зимой, например, люди работают в помещении, где температура 0 градусов.

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"На авиационном заводе - 3500 гривен. Как может человек работать на государство и просто может называться человеком в таких условиях?" - сказал президент.

"Извините, мы как к скоту к людям относимся - а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину и никуда не уезжали", - добавил Зеленский.

Президент считает, что премьер-министр Украины должен собрать весь Кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме. "Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?" - подчеркнул он.

Всего в Харьковской области есть 18 предприятий "Укроборонпрома".

Источник: https://censor.net.ua/n3158119
 
   
 Топ комментарии
 
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.

Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо. В его понимании управление - это снимать и назначать. Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует. Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.

Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал...
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Зеля, так ты же сам недавно подписал урезанный (!!!) госбюджет для оборонпрома! Зеля, какие надбавки к зарплате заложены на 2020-й год для военнослужащих? РОВНО НОЛЬ вот какие - и ты еще "в шоцi"? Пи@дуй на свои корпоративы выступать, "президент" х@ев.
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Вопрос один - шо оно курит? Забористая штука, видать. "Мы с вами не построили ни одного танка".Зеля, я свой последний танк построил еще тогда, когда тебя на свете р не было. В Евпатории, на пляже, из песка.
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О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.

Даже Пушкина не читал, а полез в пиризиденты.

Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,Шевченко
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ЗЕ в данном случае все правильно сказал. Проблема только в "дороги" и "дураки" и от констатации факта результаты "почему то" автоматом не появляются. Это не клоунскую репризку залобать...
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так ты теперь власть, обеспечь заказами а не хнычь. посмотрим на результат
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Для того что бы не шокироваться ,возьмите данные статистики( которую Ваши ПРИДУРКИ сокращают) и прочитайте. Там все есть за года. Если нет времени пригласите людей они на картинках ПО ВСЕЙ экономике расскажут. Вместо информационного гандона( в котором Вы пребываете) приглашайте УЗКИХ специалистов( а не БогданоГончаруковоМиловановых) они дадут анализ,расскажут КАК действовать,а Вы просто поручите и проконтролируете.
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Типичное показательное выступление для лохтората. Содержание = 0.
Для умных людей не прокатит, т.к. возникает масса вопросов - Главнокомандующий должен знать сколько танков включено в Государственный Оборонный Заказ, без поездки на танковый завод.
Не нравится что мало танков делают? Ну так закладывай деньги в бюджет, заказывай, плати - будут тебе танки. Сколько там танков в бюджете 2020 заложено? А? А самолетов?
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Люди пятого президента Украины Петра Порошенко в период острой фазы войны на Донбассе присвоили 34,3 миллиона гривен государственной военной компании «Прогресс», перечислив деньги на британский офшор Linway Management LLP. Об этом заявил в Telegram-канале юрист Андрей Портнов.
«Петр Алексеевич, мы тут незаметно порылись в банковской тайне государственного Укрэксимбанка, возглавляемого родственником Вашей жены, и обнаружили, что Ваше преступное кубло в период войны украло еще и 34,3 миллиона гривен у государственной военной компании Прогресс, перечислив деньги на британский офшор Linway Management LLP.
Контракт с этим офшором под номером А-09/2014 Pr вы заключили в июле 2014 года, в острую фазу войны и гибели украинцев. Иными словами, вы украли у армии именно в момент, когда она наиболее нуждалась в ресурсах», - пишет Портнов.
https://elise.com.ua/2019/11/06/portnov-razoblachil-vyvod-lyudmi-poroshenko-v-ofshor-34-3-millionov/

Источник: https://elise.com.ua/2019/11/06/portnov-razoblachil-vyvod-lyudmi-poroshenko-v-ofshor-34-3-millionov/ © ELISE JOURNAL
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А вы ждете чтобы Луценко такое обнаружил???
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Таїланду продавали Оплоти майже по 5 млн. дол./шт., а модернізація Т-64 коштує десь 0,5 млн. дол. Невже президенту так важко зрозуміти, чому завод модернізує старі, а не робить нові танки? Хай тоді спитає свого міністра фінансів.
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Все правильно в данном случае ЗЕгенерат сказал. А вот хватит ли ума и силы духа изменить ситуацию большой вопрос.
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не питання. бо нема ні розуму ні того... як його... силы духа Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 8178
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Действительно!!!
"Моторсич" до Зеленского была прибыльным предприятием, а при нем стала убыточной и пошла с молотка китайцам.

Что происходит с ИХ предприятиями???!!!
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Томосом на рояле да па ималу петяшюшкам!))) Это есть сверх корочо для петяшлюшек!
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В шоці! Я думав, Він з такого стану не виходить з моменту інагурації Я в шоці. Що відбувається з нашими підприємствами? - Зеленський після відвідування заводів "Укроборонпрому" в Харкові - Цензор.НЕТ 6327
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