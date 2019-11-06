 Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности"

Как пишет ВВС, наибольшее несогласие с решением СНБО о распределении средств Госбюджета на следующий год высказал руководитель СБУ Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

На заседании СНБО он вступал в жесткую дискуссию с министром обороны Андреем Загороднюком и пытался доказать, что такое решение несправедливо. Ведь на повестке дня - реформа СБУ, которая уже перезрела и требует финансов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020 не предусматривает средств на "государство в смартфоне", - Федоров

В комментарии он подтвердил, что недоволен таким финансированием, поскольку деньги есть только для зарплат, а на развитие предусмотрели лишь 5%. "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны", - сказал руководитель спецслужбы.

В проект бюджета на спецслужбу предусмотрели почти 12 млрд гривен, это на 2 миллиарда больше чем в прошлом году. Но минимальная потребность, по данным спецслужбы, составляет 15,5 млрд. То есть СБУ не хватает 3,5 млрд гривен, чтобы прожить следующий год и запустить реформу.

Не самые радужные перспективы и у пограничной службы, которая надеялась в 2020 году уравнять зарплаты до уровня военных Вооруженных сил, которые в 2019 году получили повышение на треть.

С этим проектом бюджета это сделать невозможно, ведь денег дали значительно меньше потребности. К примеру, сегодня в зоне ООС пограничник в среднем получает на 7 тыс. гривен меньше военного ВСУ. С новым бюджетом эта разница немного уменьшится, но полностью ее не одолеть.

Поэтому массовый отток кадров с границы продолжается. По данным ведомства, в 2017 и 2018 годах показатель увольнений увеличился вдвое по сравнению с предыдущими годами (в 2015 и 2016 годах уволились 1300 контрактников, в 2017 и в 2018 году - 2912 и 2557).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2020 предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн

За десять месяцев этого года из службы уже ушли 2200 контрактников, к концу года этот показатель, прогнозируемо, будет еще больше. То есть за год пограничная служба рискует потерять около 3 тыс. военнослужащих, что может стать рекордным показателем за всю ее историю.