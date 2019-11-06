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 Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности"

Глава СБУ Иван Баканов заявил о недостаточном финансировании ведомства для проведения реформ.

Как пишет ВВС, наибольшее несогласие с решением СНБО о распределении средств Госбюджета на следующий год высказал руководитель СБУ Иван Баканов, передает Цензор.НЕТ.

На заседании СНБО он вступал в жесткую дискуссию с министром обороны Андреем Загороднюком и пытался доказать, что такое решение несправедливо. Ведь на повестке дня - реформа СБУ, которая уже перезрела и требует финансов.

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В комментарии он подтвердил, что недоволен таким финансированием, поскольку деньги есть только для зарплат, а на развитие предусмотрели лишь 5%. "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны", - сказал руководитель спецслужбы.

В проект бюджета на спецслужбу предусмотрели почти 12 млрд гривен, это на 2 миллиарда больше чем в прошлом году. Но минимальная потребность, по данным спецслужбы, составляет 15,5 млрд. То есть СБУ не хватает 3,5 млрд гривен, чтобы прожить следующий год и запустить реформу.

Не самые радужные перспективы и у пограничной службы, которая надеялась в 2020 году уравнять зарплаты до уровня военных Вооруженных сил, которые в 2019 году получили повышение на треть.

С этим проектом бюджета это сделать невозможно, ведь денег дали значительно меньше потребности. К примеру, сегодня в зоне ООС пограничник в среднем получает на 7 тыс. гривен меньше военного ВСУ. С новым бюджетом эта разница немного уменьшится, но полностью ее не одолеть.

Поэтому массовый отток кадров с границы продолжается. По данным ведомства, в 2017 и 2018 годах показатель увольнений увеличился вдвое по сравнению с предыдущими годами (в 2015 и 2016 годах уволились 1300 контрактников, в 2017 и в 2018 году - 2912 и 2557).

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За десять месяцев этого года из службы уже ушли 2200 контрактников, к концу года этот показатель, прогнозируемо, будет еще больше. То есть за год пограничная служба рискует потерять около 3 тыс. военнослужащих, что может стать рекордным показателем за всю ее историю.

Источник: https://censor.net.ua/n3158116
 
 
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Зебіли преЗедента вибрали,як на побачення сходили Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 3141 Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 982
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слуги урода недовольны выделенным кешем?))
изза это баканов побил богдана или богдан побил баканова?))
Обострение взаимоотношений Зеленского и Баканова не в последнюю очередь связано с операцией против "лоббистов" (мы писали), которую провело СБУ. Нюанс состоит в том, что в ней было задействовано и управление первого заместителя СБУ Бухарева, но сам Бухарев силовым решением Баканова был из нее выведен. Потому Зеленский собственно и узнал о ней постфактум.

Клоунада Богдана замещающего свою невостребованность информационными поводами камуфляжем с выбитыми зубами и следами побоев, прекрасно иллюстрирует уровень власти в стране. президент зе!ЛОХ, найдите работу своему главе администрации, а то он от безделья дурью мается. Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 2960
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Зебіли преЗедента вибрали,як на побачення сходили Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 982
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слуги урода недовольны выделенным кешем?))

изза это баканов побил богдана или богдан побил баканова?))
Обострение взаимоотношений Зеленского и Баканова не в последнюю очередь связано с операцией против "лоббистов" (мы писали), которую провело СБУ. Нюанс состоит в том, что в ней было задействовано и управление первого заместителя СБУ Бухарева, но сам Бухарев силовым решением Баканова был из нее выведен. Потому Зеленский собственно и узнал о ней постфактум.

Клоунада Богдана замещающего свою невостребованность информационными поводами камуфляжем с выбитыми зубами и следами побоев, прекрасно иллюстрирует уровень власти в стране. президент зе!ЛОХ, найдите работу своему главе администрации, а то он от безделья дурью мается.
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Я, говорит, ещё поймаю этого бурята !
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Ваня, нужно буряту больше зубов выбить, глядишь и финансирование увеличат Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 2050
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Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности"
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Отже, в цьому комітеті сидять лихі парфуми Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 4093 Викликайте Ghostbusters!
Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 1724
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Це, напевно, через "недофінансування" СБУ по києву почали вільно вештатись московські пропагандони та й решта сєпарня.
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слуги урода недовольны выделенным кешем?))
изза это баканов побил богдана или богдан побил баканова?))
Обострение взаимоотношений Зеленского и Баканова не в последнюю очередь связано с операцией против "лоббистов" (мы писали), которую провело СБУ. Нюанс состоит в том, что в ней было задействовано и управление первого заместителя СБУ Бухарева, но сам Бухарев силовым решением Баканова был из нее выведен. Потому Зеленский собственно и узнал о ней постфактум.

Клоунада Богдана замещающего свою невостребованность информационными поводами камуфляжем с выбитыми зубами и следами побоев, прекрасно иллюстрирует уровень власти в стране. президент зе!ЛОХ, найдите работу своему главе администрации, а то он от безделья дурью мается. Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 2960
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реформа состоит в увеличении финансирования?
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Не вистачає на закупівлю смоли для казанів, у яких будуть кипіти "еті чЄрті" (с) Баканов недоволен финансированием СБУ в Госбюджете-2020: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности" - Цензор.НЕТ 213
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Ну, что такое! И этим нужны деньги и время на реформы! А я уже почти поверил зраде, что деньги время для реформ не нужны...
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Экзорцист Баканов за бесплатно чертей гонять не хочет. Дайте ему денег.
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баканов хоче більше красти і стати мільярдером.
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