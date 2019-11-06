 "Футбол стал большой политикой", - защитник российского "Зенита" Ракицкий заявил о завершении карьеры в сборной Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом футболист сообщил в своем Instagram.
"10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?" - говорится в сообщении.
30-летний футболист выступал за сборную Украины по футболу с 2009 года. С 2006 по 2019 год Ракицкий играл за донецкий "Шахтер".
Напомним, 28 января 2019 года стало известно, что украинский футболист перешел в питерский "Зенит".
Ах тиж сученок Ахметовский
Звичайний скулеж обіженої хвойди!
Хай йде геть!
Під..ок пітерскій
До речі, був на грі з сербами - ЦЕ БУЛО ЩОСЬ! Два дні говорити вголос не міг, так охрип, але то вартувало!
Ну і да, захисник із Яріка лайняний... В підерському зєніті він постійно лагає і голи привозить - от вчора саме через ляпи Яріка зєніт влетів німцям 0:2. А весною саме через Яріка зєніт із єврокубків вилетів, бо він на рівному місці помилявся і привіз 2 голи.
P.S. а ще коли він жив у Даунєцку, то в його домі був золотий унітаз...
Дык, может он казачок засланный? Ведет подрывную деятельность в стане врага, на благо Украины? Или просто... ногожоп.
А від фанів збірної...ляща на весь дурнуватий лоб!
передохлиизвалялись в пыли и кетчупе, города были разграблены и разрушены! И только после этого если кто-нибудь из этих дегенератов заявит, что что-то у них там еще осталось вне политики, - я радостно поверю.
пипец, звезда обиделась, шожеделать!