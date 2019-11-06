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 Около 200 российских наемников прибыли в Ливию, среди них есть снайперы, - NYT

За последние полтора месяца в Ливию прибыли около 200 российских наемников из "ЧВК Вагнеров", в том числе несколько снайперов.

Об этом издание The New York Times сообщает со ссылкой на высокопоставленных ливийских чиновников и западных дипломатов, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал собеседник издания в структурах безопасности Евросоюза, ливийские врачи все чаще наблюдают у пострадавших ранения без выходного отверстия, характерные для оружия, которым обычно пользуются российские снайперы.

По словам источников The New York Times, снайперы, участвующих в конфликте в Ливии, относятся к российской частной военной компании "ЧВК Вагнера".

Боевые действия в Ливии продолжаются уже несколько лет, однако официально Россия не принимает в них участия.

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Российские наемники оказывают военную поддержку войскам генерала Халифы Хафтара, которые осадили столицу страны Триполи. Сам город контролирует признанное международным сообществом правительство национального согласия. Поддержку ему оказывают западная коалиция во главе с США и Турцией.

В марте The Telegraph писал, что численность наемников "Вагнера" в Ливии составляет не менее 300 человек.

25 сентября агентство Bloomberg сообщило о переброске в страну более сотни бойцов "ЧВК Вагнера". Через неделю российское издание The Times сообщило, что несколько десятков российских наемников погибли во время авианалета в Ливии.

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В ноябре прошлого года соратник российского президента Владимира Путина, предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с "ЧВК Вагнера", присутствовал на официальных переговорах в Кремле между министром обороны России Сергеем Шойгу и генералом Хафтаром.

Источник: https://censor.net.ua/n3158107
 
 
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пацакі воюють і не скиглять, а наші вже від війни втомились.
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Потому что они воюют на чужой территории.
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прошли школу дамбаца... потренировавшись на наших...
ну и...песок им адом
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Почему вам так хочется чтобы они обязательно были в Украине?
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Сподіваюсь - ополченці Лівії багатьом з них відріжуть голови, як це було нещодавно зроблено славним ополченням Мозамбіку..
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Дуже сподіваюсь,що всі вони там залишаться навічно...
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Офигеть, среди военных есть снайперы, да вы что, никогда этого не было и вот опять.
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Ливия, страна сбежавших со всей Северной Африки, уголовников... Сеструха моя родная, шо в Тунисе живёт, Каддафика лично знала -- он её персонально приглашал, по вопросам туризма. Девка боевая, красивая, не сцыкуха, коммуняка, Мастер спорта по гандболу.... но, казала: Чуть не уписялась со страху, когда Муамор ей ручку целовал... *)
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обожнюю цифру 200 в кантексті з мордорстаном.....
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