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 Киевские новости
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 В воздухе Киева зафиксировали превышение вредных веществ

В Киеве с 29 октября по 4 ноября зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

В частности, на проспекте Победы (возле метро "Святошин") и Бессарабской площади в 1,2-1,3 раза превышен уровень зависших веществ. Примерно в три раза больше диоксида серы зафиксировано на площадях Победы и Бессарабской, проспекте Победы, улице Александра Довженко; в 1,6-2,6 раза – на всех других постах города, за исключением проспекта Науки, 37, где среднесуточный содержимое не превышал уровень ГДКс.д.

На улицах Инженера Бородина, Каунаской, проспекте Победы концентрация диоксида азота превышена в 4,2-4,9 раза; на площадях Демеевской, Бессарабской, Победы и Оболонском проспекте – в 3,2-3,8 раза; на всех остальных постах наблюдений – в 2,1-2,8 раза, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось. Превышение содержания формальдегида в 2,0-2,4 раза установлено на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось.

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В общем на 15-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, на протяжении указанного периода были проанализированы 1503 пробы воздуха. По сравнению с предыдущей неделей наблюдалось некоторое снижение среднесуточных концентраций оксида углерода, диоксида азота и формальдегида, содержание других загрязняющих веществ в воздухе почти не изменилось.

Как сообщалось, в конце октября в Киеве в течение нескольких дней наблюдался осенний смог и фиксировался высокий уровень загрязнения воздуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3158106
 
 
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Люди зафиксировали вредные выбросы жизнедеятельности людей.
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Напевно той сморід від палаючих пердаків петябобиків.
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