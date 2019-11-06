 Количество небоевых потерь личного состава оккупантов на Донбассе возросло, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, с начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в т.ч. по минированию местности вдоль линии соприкосновения включая "серую зону".
Наряду с этим увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений 1 АК получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента.
"- нужно себя обозначить любым способом. обычно цепляют на одежду небольшой колокольчик, звенящий при ходьбе и берут с собой перцовый спрей. ну и если встретите медвежий помёт то нужно приготовить спрей и вести себя особо осторожно.
- а как узнать, что это именно медвежий помёт?
- а медвежий помёт вы никогда с никаким другим не спутаете. он сильно оттдаёт перцовым спреем и в нём всегда полно небольших колокольчиков"