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 Количество небоевых потерь личного состава оккупантов на Донбассе возросло, - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об активизации командованием российско-оккупационных войск мероприятий по инженерно-фортификационному оборудованию передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, с начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в т.ч. по минированию местности вдоль линии соприкосновения включая "серую зону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю потери врага на Донбассе составили шесть человек, - ИС

Наряду с этим увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений 1 АК получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3158099
 
 
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Ну так оно и понятно, наши жеперестали стрелять. Вот они со скуки друг другамочат ибо обидно, что не прилетает ничего от укропов Количество небоевых потерь личного состава оккупантов на Донбассе возросло, - ГУР - Цензор.НЕТ 8931
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)) так, вспомнил один из советов, как избегать встречи с медведями
"- нужно себя обозначить любым способом. обычно цепляют на одежду небольшой колокольчик, звенящий при ходьбе и берут с собой перцовый спрей. ну и если встретите медвежий помёт то нужно приготовить спрей и вести себя особо осторожно.
- а как узнать, что это именно медвежий помёт?
- а медвежий помёт вы никогда с никаким другим не спутаете. он сильно оттдаёт перцовым спреем и в нём всегда полно небольших колокольчиков"
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І хто там (на бамбасі) біомасу рахує. Нових навезуть.

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Видимо, мы решили подождать, пока они сами себя перестреляют. Все-таки при Петре Алексеевиче мы им понемногу помогали (хотя и воровали).
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