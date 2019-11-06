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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2507) Бородянский Владимир (29)

 В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский

В Украине планируют усилить ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.

По его словам, в законодательство планируют ввести понятие "манипулирование общественным мнением" и его критерии.

Кроме того, Бородянский отметил, что за совершение манипулирования общественным сознанием и заказ такого манипулирования могут ввести как административную, так и уголовную ответственность.

"В последнее время у меня происходит немало дискуссий о свободе слова и грани между ее защитой и манипуляциями. Да, мы понимаем и знаем, что эта грань очень тонкая, и я понимаю, что важнейшая задача государства - выстроить этот баланс между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова. Именно поэтому защита журналистов и ответственность за искажение общественного мнения - это неразрывные части", - сказал Бородянский.

В то же время он подчеркнул, что в первую очередь власть должна обеспечить защиту журналистов и гарантировать условия, при которых они могут честно и профессионально выполнять свою работу.

Министр также считает, что должна быть усилена ответственность за обнародование данных журналистов. Соответствующие изменения, по его словам, планируют внести в законодательство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове

Источник: https://censor.net.ua/n3158097
 
 
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В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6893 В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6893 В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6774
свобода слова, хуле!
это вам не чоколядный барыга со своей демократией!
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А ЗЕЛЕНСКОГО ПОСОДЮТ ЗА ЕГО МАНИПУЛЯЦИИ В ВЫБОРНОМ МАРАФОНЕ А АНАЛИЗЫ ВОНО ТАК МАЛИПУЛЯТИВНО И НЕ СДАЛО падло...
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Порохоботы, будете про бубочку перекручивать факты, получите ответственность!!!
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Шуфрич працюэ! Він вам ще пригадає як журналісти його писок побитий демонстрували.
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О !
А як же тоді писати про мародьора, що вкрав мільярди в ОФШОРИ?
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О, это теперь нельзя будет безнаказанно писать провокационную неправду типа "нашим запретили стрелять, потери 0 к 10, в золотое уже зашли кацапы" и прочую ложь ради подогрева паники и протестных настроений.
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А тем более призывать на форумах к свержению законно избранной власти или к принятию участия в организованных и проплаченных соевым мародером акциях
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Конечно, ведь развод на расстояние означает отсутствие передвижения, что для наступления, что для отступления иначе будет нарушена граница Лугандонии...
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рейтинг Зеленского упал с 73 до 66 %,чем ниже тем больше будет таких инициатив.Потому что его посадят.
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Ваш коментар має маніпулятивний характер - вас посадять!
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Давно пора призвать к ответу 8-ми процентную соевую мразоту, обливающую дерьмом Президента, которого поддерживает абсолютное большинство украинцев!
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Особливо вражає міф про "абсолютное большинство". Ну це ж зовсім не маніпуляція, правда ж?
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Свобода слова по Коломойскому.Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского/Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. / Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ/Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция ./Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе.
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Мимосралам теж би не завадило пельку прикрутити за брехню
В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9723
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На засіданні РНБО 25 квітня 2019 року на оборону у 2020 році закладено 368 млрд. грн. Повторю, якщо не зрозуміло, РНБО Порошека заклало в бюджетних пропозиціях на 2020 рік 368 млрд. грн. А сьогоднішнє РНБО ЗМЕНШИЛО цю цифру на 123 млрд. дійшло?
До речі, твій пост чергова маніпуляція, чи ні?
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гаруєш Гарсія...з останніх сил брешеш....
не шуми У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2850
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Нет, будет взят за эталон, а остальные будут с ним сравнивать и если что не так, как там, то - манипуляции и брехня...
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Пипец, и так свободы слова нет
Кроме Шапошнікова на ютьюбе правды больше нет, от слова совсем
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Хороший закон и правильный.Всех фейковых журналистов пистаболов в тюрьму
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правильна, а то и проститутку, гея и т,д спокойно заказать нельзя
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почалося!!!!! Вже і до українського чебурнета недалеко!!! нквд-ні вилупки рулять зараз! в черговий раз вітаю тих, хто обрали цю біду на голови всіх українців...
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Давно пора.Обвинить бездоказательно человека легко особенно по заказу в СМИ всего за одну заказную или сенсационную новость,и прикрываясь свободой слова журналюге за это ничего не будет.А вот на доказательство не виновности человеку нужны года а репутация запятнана на всю жизнь.
За правдивость информации настоящий журналист обязан отвечать на все сто и свобода слова здесь ни причем тем более что в этом свобода слова и заключается а здесь пытаются втюхивать в обсуждении что журналюга имеет право безнаказано лгать,оговаривать и вводить общество в заблуждение.
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що пора ? вам з віщічками на росію ?
там саме таке законодавство і комфортабельні автозаки.
вам сподобається.
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А чому Ви мене женете в кацапію?По Вашому коментарю виходить що там журналісти правдивы а в Україні брехливі і їм за брехливу інформацію ніхто і ніщо не взмозі зробити-Свобода слова,блін.
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А чи попадуть під закон квартальні виступи ?
Це ж політична сатира, яка вбиває репутацію політика ефективніше ніж журналістика.
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Да-а-а... Эти мрази не остановятся, если мы их сами не остановим.
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весь 1+1 по этому закону можно будет смело привлекать
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Очень актуальный в сегодняшних реалиях закон! По факту имеем ситуацию, когда все изменения к лучшему в стране саботируются и тормозятся соевыми гнидами во главе с шоколадным мародером. Поскольку новая власть по непонятным причинам миндальничает со всей этой швалью, по которой давно тюрьма плачет, то хотя бы этим законом будет поставлен заслон потокам откровенной клеветы в адрес Президента
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Цікаво,якщо журналіст мене принизить і взведе наклеп його захищає СВОБОДА СЛОВА а якщо я йому скажу що він дебіл мене можуть ще і посадити.
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