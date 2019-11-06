 В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.
По его словам, в законодательство планируют ввести понятие "манипулирование общественным мнением" и его критерии.
Кроме того, Бородянский отметил, что за совершение манипулирования общественным сознанием и заказ такого манипулирования могут ввести как административную, так и уголовную ответственность.
"В последнее время у меня происходит немало дискуссий о свободе слова и грани между ее защитой и манипуляциями. Да, мы понимаем и знаем, что эта грань очень тонкая, и я понимаю, что важнейшая задача государства - выстроить этот баланс между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова. Именно поэтому защита журналистов и ответственность за искажение общественного мнения - это неразрывные части", - сказал Бородянский.
В то же время он подчеркнул, что в первую очередь власть должна обеспечить защиту журналистов и гарантировать условия, при которых они могут честно и профессионально выполнять свою работу.
Министр также считает, что должна быть усилена ответственность за обнародование данных журналистов. Соответствующие изменения, по его словам, планируют внести в законодательство.
А як же тоді писати про мародьора, що вкрав мільярди в ОФШОРИ?
До речі, твій пост чергова маніпуляція, чи ні?
не шуми
Кроме Шапошнікова на ютьюбе правды больше нет, от слова совсем
За правдивость информации настоящий журналист обязан отвечать на все сто и свобода слова здесь ни причем тем более что в этом свобода слова и заключается а здесь пытаются втюхивать в обсуждении что журналюга имеет право безнаказано лгать,оговаривать и вводить общество в заблуждение.
там саме таке законодавство і комфортабельні автозаки.
вам сподобається.
Це ж політична сатира, яка вбиває репутацію політика ефективніше ніж журналістика.