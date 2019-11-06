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 Политика Украины, Экономика
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 Принятие закона о деривативах уже на финишной прямой, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик

На следующую среду назначено рассмотрение в профильном комитете Рады законопроекта №2284 "О внесении изменений в некоторые законы для привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил независимый член набсовета "ПриватБанка" Роман Сульжик, выразив надежду, что вслед за этим последует принятие документа в сессионном зале.

"Мне очень стыдно что все эти годы Украина игнорировала факт что мы живем в капиталистическом мире, и что нам нужно учиться работать с рынками капитала, а не искать свой путь Чучхе... Закон о деривативах сможет это изменить. В наше легальное поле зайдут такие понятия как центральный контрагент, ликвидационный неттинг, finality of settlement и многие другие - можно будет, наконец, начинать строить аэродромы на которые смогут прилетать самолеты груженные капиталом, а не пробираться оленьими тропами, как контрабандисты", - написал он в фейсбуке.

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Сульжик выразил надежду, что законопроект №2284 (бывший №9035) будет принят, и что 2020 год станет прорывным для финансовой инфраструктуры.

поспорил с Юрием Бутусовым что до 2023 года мы увидим один год с ростом ВВП в районе 10% - этот закон, как и рынок земли, необходимые условия для достижения такого роста", - отметил эксперт.

Согласно презентации законопроекта, опубликованной главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым, он имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR.

В части финансовой инфраструктуры, законопроект предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Кроме того, планируется создать модель Многосторонней торговой системы (MTF) — рынок для малого и среднего бизнеса и ввести гибкий рынок облигаций и деривативных контрактов — Организованную торговую систему (OTF).

Предполагается, что организаторы торговли вместо одной лицензии на фондовом рынке и отсутствия таковых на товарном рынке будут выбирать из семи лицензий на рынках капитала и двух лицензий – на товарном рынке.

Согласно презентации, в части финансовых посредников запланирована трансформация торговца ценными бумагами в инвестиционную фирму по европейской модели, что позволит им официально оказывать инвестиционные консультации. Помимо того предполагается расширить возможности таких фирм за счет связанных агентов, которые могут действовать от имени, в интересах, под контролем и за счет фирмы.

Проект закона также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

По части финансовых инструментов запланировано введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме этого, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг.

Намечено также внедрить дифференцированный подход к инвесторам (с разделением их на квалифицированных и неквалифицированных), ввести отчетность по деривативным контрактам, а также правила окончательности расчетов в платежных и депозитарных системах и ликвидационного неттинга.

Принятие закона о деривативах уже на финишной прямой, - независимый член набсовета ПриватБанка Сульжик 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158094
 
 
 Топ комментарии
 
Дериашто? Принятие закона о деривативах уже на финишной прямой, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 7039 какой-та новый термин, это из области диджитализации?
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https://www.youtube.com/watch?v=4n-ACDbB12w
Прощай макрофинансовая стабильность. Здравствуй инфляция и отмена безвиза с ЕС...



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https://www.youtube.com/watch?v=4n-ACDbB12w
Прощай макрофинансовая стабильность. Здравствуй инфляция и отмена безвиза с ЕС...



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Когда это Вольнов на самый сок перебрался? или просто голос похож?
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Дериашто? Принятие закона о деривативах уже на финишной прямой, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 7039 какой-та новый термин, это из области диджитализации?
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Чувак с таким лицом должен резать свиней )) А не банками управлять. Может и в жопе потому мы ? ))
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Напружила згадка про Тимура Хромаєва. "Браток" з 90-х?
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широко шагать,как бы штаны не порвать
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Я поспорил с Юрием Бутусовым что.... - цитата

да что ж вы все спорите...как скаженые...хрен пойми на что...а нам потом отдувайся...
один на мост спорил - скакать по швам не перескакать всему Днепру
другой еще на какуто хрень... - а госстату теперь напрягайся, чтоб подтянуть показатели хоть на бумаге )))))
идиотизм и азартом вперемешку
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А где груженные капиталом космолеты будешь принимать? Аэродромы вряд ли подойдут, там цемент не той марки, наверняка нужен другой. Вот только какой пока непонятно. Но Гнусавый издаст указ про изобретение нового вида цемента и нас ждет массовое строительство космопортов. А там, глядишь, и нагруженные капиталом марсиане подтянутся. Они тоже существа, им тоже хочется заработать. Вот тут деривативы наверное и пригодятся. Хотя, хз, кто сейчас и в чем может быть уверен.
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Тут нужно понимать, что часть биржевого рынка - это торговля воздухом. Заключаются тысячи контрактов на товар без намерения приобрести этот товар и без наличия товара. Например, контракты CFD и расчетные фьючерсы - волобще не предполагают продажу и покупку физического товара, а только заработок на разнице цен с момент открытия и закрытия сделки. В определенной степени это можно сравнить с букмекерством - вы не покупаете какую-то команду, а делаете ставку на счет матча (не покупаете товар, а делаете ставку на его цену).

Деривативы - это производные финансовые инструменты, а не прямой договор купли-продажи. Например, опцион - право, а не обязательство приобрести товар. Или тот же расчетный фьючерс, или CFD...
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Дериваты - это новые финансовые инструменты? Да вы шо там, совсем тронулись? Дериваты - это инструменты для разрушения финансовой системы и ограбления инвесторов! Финансовый кризис в Штатах в 2003-2008 годах разразился в томи числе и благодаря распространению этих псевдо-ценных ничем не подтверждённых т.н. "активов".
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