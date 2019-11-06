 Принятие закона о деривативах уже на финишной прямой, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил независимый член набсовета "ПриватБанка" Роман Сульжик, выразив надежду, что вслед за этим последует принятие документа в сессионном зале.

"Мне очень стыдно что все эти годы Украина игнорировала факт что мы живем в капиталистическом мире, и что нам нужно учиться работать с рынками капитала, а не искать свой путь Чучхе... Закон о деривативах сможет это изменить. В наше легальное поле зайдут такие понятия как центральный контрагент, ликвидационный неттинг, finality of settlement и многие другие - можно будет, наконец, начинать строить аэродромы на которые смогут прилетать самолеты груженные капиталом, а не пробираться оленьими тропами, как контрабандисты", - написал он в фейсбуке.

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Сульжик выразил надежду, что законопроект №2284 (бывший №9035) будет принят, и что 2020 год станет прорывным для финансовой инфраструктуры.

"Я поспорил с Юрием Бутусовым что до 2023 года мы увидим один год с ростом ВВП в районе 10% - этот закон, как и рынок земли, необходимые условия для достижения такого роста", - отметил эксперт.

Согласно презентации законопроекта, опубликованной главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым, он имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR.

В части финансовой инфраструктуры, законопроект предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Кроме того, планируется создать модель Многосторонней торговой системы (MTF) — рынок для малого и среднего бизнеса и ввести гибкий рынок облигаций и деривативных контрактов — Организованную торговую систему (OTF).

Предполагается, что организаторы торговли вместо одной лицензии на фондовом рынке и отсутствия таковых на товарном рынке будут выбирать из семи лицензий на рынках капитала и двух лицензий – на товарном рынке.

Согласно презентации, в части финансовых посредников запланирована трансформация торговца ценными бумагами в инвестиционную фирму по европейской модели, что позволит им официально оказывать инвестиционные консультации. Помимо того предполагается расширить возможности таких фирм за счет связанных агентов, которые могут действовать от имени, в интересах, под контролем и за счет фирмы.

Проект закона также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

По части финансовых инструментов запланировано введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме этого, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг.

Намечено также внедрить дифференцированный подход к инвесторам (с разделением их на квалифицированных и неквалифицированных), ввести отчетность по деривативным контрактам, а также правила окончательности расчетов в платежных и депозитарных системах и ликвидационного неттинга.