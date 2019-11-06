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Все про:Труханов Геннадий (220) САП (1178) Антикоррупционный суд (528)

 Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинительный акт по делу городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"При участии прокуроров САП в Антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Одесского городского главы в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. На заседании прокурор объявил обвинительный акт. После чего сторона обвинения и сторона защиты выступили с вступительными речами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

Следующее заседание назначено на 10:00 22 ноября.

Напомним, 11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

Как утверждает САП, мэр не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, две машины, доли в компаниях, проценты по вкладам в банках. В декларации за 2015 год незадекларированное состояние мэра, определенное при помощи экспертиз, оценивается на сумму 33,5 млн гривен, а за 2016 год - на 18,7 млн гривен.

Все упомянутое имущество принадлежит бывшей супруге Труханова, с которой он состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. Тем не менее, как считают следователи, он по-прежнему связан с ней "совместным бытом". Кроме того, одна из двух дочерей пары родилась уже после официального развода.

Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело - "метод давления" на него и членов его семьи.

Отметим, что вступление в силу обвинительного приговора суда является основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.

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Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158091
 
   
 Топ комментарии
 
Такой же лысый и воровитый? Сепар в душе? Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 9133
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Хоть какая то хороша новость,хотя .. оно остается при кормушке, поэтому возместит убытки быстро.
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Украинцы и порохоботы всё жалуются, что Зеленский им чего-то не сделал.
А кто готов пойти и выиграть выборы у Труханова и воплощать в жизнь замыслы Зеленского?
Кто сможет?
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Некрасиво говорить людям за отсутствие волос. Я ж не виноват, что все на спину перекочевало. Так была бы пышная шевелюра
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Ну а с вороватым и сепаром в душе ты согласен? Я так и знал.
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а, ну да, сепар это тот, кто хочет отколотся к паРаше, а ты значит сам из паРаши, значит не сепар. Гы.
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Украинцы и порохоботы всё жалуются, что Зеленский им чего-то не сделал.
А кто готов пойти и выиграть выборы у Труханова и воплощать в жизнь замыслы Зеленского?
Кто сможет?
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А когда выборы на пост градоначальника Одессы? Вангую следующим там какого-то проходимца из слуги нарида)
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Успокойся блаженный Лампочка он же Галантерник он же теневой "хузяин" Одессы подбрал себе из Зедебилов шавку чмокалку послушная болонка а Труханова бросил гоктазал ему в инансовой и иной поддержке скоров Одессу прийдет оця зедебильна будет Труханов в кубе ворвоать будет больше кратно раз в 40-50 а дебил будет кратно раз в 100 от Труханова я не поклонник Трухи но в сравнении с тем каких ублюдков Зедебил насаждает то....
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Соя за воров? Не удивлён. Абсолютно не удивлён. Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 106
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вкладка на ПК Цензора на данной новости открывается так "Дулю Труханова...." Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 1305 Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 4567 Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 4646
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Это у тебя абстинентный синдром. Вполне ожидаемо. Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 9295
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Это ты после назначения сепара и антимаданщика Сивохи в СНБО зеленским так воодушевился?Труханова выбирали одесситы ,у нас кацап меров не назначают
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Хоть какая то хороша новость,хотя .. оно остается при кормушке, поэтому возместит убытки быстро.
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Мера вибирают горожане, причем тут дружба- не дружба?Можешь ссылки не давать я в помойках не копаюь.
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Украинская правда для сои - помойка. Ну кто бы сомневался.
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Если для тебя гнида лещенко и клоун найем- авторитеты, то для украинцев УП-помойка, да Прокуратура в суді оголосила обвинувальний акт щодо Труханова, - САП - Цензор.НЕТ 5728
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Щось у мене на цій новині по ссилці дає заголовок "дуло труханова",а ну подивиться у вас не так?
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Дуло, це як вітер дме чи дуло як у пістолета? Теж помітив очепятку
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Мабудь те шо отримав у дулотруханов, ще якшо за сепаратизм та воровство сяде то вже хочь якись позитив буде.
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продолжение "вручения подозрения" происходило так:

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Вообще-то труханов-мер звучит, как чикатило-воспитатель детского сада.
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Лять, ненавижу труху, но они его типа судят за то, что сделал и зекретин...
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