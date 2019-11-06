 Со стороны Банковой попыток "свалить" Кличко больше не будет, - советник Кличко Бахматов

Об этом он заявил в интервью Bihus.info, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует. Есть Зеленский, законно избранный и народный президент, реально очень крутой, у него части команды, разные полюса, и есть господин Кличко – законно избранный мэр 5 лет назад ... " - сказал Бахматов.
То, что происходило в публичных и непубличных пространстве между главой ОП Андреем Богданом и Кличко, Бахматов назвал фарсом и дешевым выступлением.
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"Кличко – это мэр, а Богдан – это руководитель Офиса президента, почему он должен троллить мэра? И вообще, что такое троллить? Ты должен давать факты, прокуратура должна давать какие-то запросы, СБУ и т.д. ... все остальное - это такой фейерверк без результата", - пояснил он.
Бахматов считает, что больше попыток "свалить" Кличко со стороны Банковой не будет - "Уже есть, чем заниматься".
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Им не в диктаторы, в сторожа бы
Нет у нелоха и его шайки проходного кандидата, которого бы поддержали киевляне.
Пробовали пропихнуть Сашу Ткаченко, но он настолько токсичен, что поняли - Киев его не примет.
В общем, блиц-криг по захвату Киева им не удался.