EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1286  7
Все про:Кличко (2765) Богдан Андрей (212) Бахматов (1)

 Со стороны Банковой попыток "свалить" Кличко больше не будет, - советник Кличко Бахматов

Советник мэра Киева Владимира Кличко Максим Бахматов утверждает, что команда президента больше не будет пытаться отправить главу КГГА в отставку.

Об этом он заявил в интервью Bihus.info, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует. Есть Зеленский, законно избранный и народный президент, реально очень крутой, у него части команды, разные полюса, и есть господин Кличко – законно избранный мэр 5 лет назад ... " - сказал Бахматов.

То, что происходило в публичных и непубличных пространстве между главой ОП Андреем Богданом и Кличко, Бахматов назвал фарсом и дешевым выступлением.

Читайте на Цензор.НЕТ: 18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко

"Кличко – это мэр, а Богдан – это руководитель Офиса президента, почему он должен троллить мэра? И вообще, что такое троллить? Ты должен давать факты, прокуратура должна давать какие-то запросы, СБУ и т.д. ... все остальное - это такой фейерверк без результата", - пояснил он.

Бахматов считает, что больше попыток "свалить" Кличко со стороны Банковой не будет - "Уже есть, чем заниматься".

Также на Цензор.НЕТ: У нас будут мэр с магистратом и префект, - нардеп от СН Качура о будущей модели управления в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3158090
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та богдан ему в пупок дышит. Если Ваня Баканов выбил зуба буряту, то что с ним сотворит Кличко даже страшно себе представить:
Противостояния с офисом Кличко больше нет, - советник Кличко Бахматов - Цензор.НЕТ 3831
 показать весь комментарий
 
 
от есси б Виталя пришиб зебила при встрече...пожизненно мєром бы выбрали. тому гному одного удара хватит
 показать весь комментарий
 
 
Этому четырежды откосившему от военкомата дрищу одного замаха хватило бы, чтобы он, тихонько пукнув, героически испустил дух.
 показать весь комментарий
 
 
Не люблю богдана, но комментарии штатных порохоботов это верх кретинизма. Они так часто писали слово "зебили", что на своих шкурах постигли смысл понятия - "нейро лингвистическое программирование". З боку Банкової спроб "звалити" Кличка більше не буде, - радник Кличка Бахматов - Цензор.НЕТ 911
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті, зійшлися на ціні, а то якісь жалюгідні $ 20 млн.
 показать весь комментарий
 
Авторитет зе-власти тает быстрее льдов Гренландии.
Им не в диктаторы, в сторожа бы
 показать весь комментарий
 
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина (цитата из к/ф Место встречи изменить нельзя).
Нет у нелоха и его шайки проходного кандидата, которого бы поддержали киевляне.
Пробовали пропихнуть Сашу Ткаченко, но он настолько токсичен, что поняли - Киев его не примет.
В общем, блиц-криг по захвату Киева им не удался.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх