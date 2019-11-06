 В РФ предложили сформировать поименный список коллаборантов среди крымских татар во Вторую мировую войну

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КрымSOS, об этом Бальбек в эфире оккупационного СМИ.
"Если мы говорим о чистоте исторической науки, то мы не должны тиражировать мифы, которые недостаточно изучены. Если взять цифры, которые есть в докладной записке заместителя наркома госбезопасности СССР Богдана Кобулова на имя Лаврентия Берии, там было сказано о 20 тысячах крымских татар, которые якобы воевали на стороне немецко-фашистских захватчиков. И 14 тысяч - это те, кто воевал против партизан. Но поименных списков нет", - заявил Руслан Бальбек.
В связи с этим "депутат" предлагает ученым изучить архивы и создать документ с поименным списком коллаборационистов.
"Эти данные нужны для экспертного сообщества, а не для публичной огласки, чтобы убрать спекуляцию на этой теме. Нужно понять, насколько немецко-фашистские оккупанты использовали национальный вопрос в своих целях. Уверен, что как только мы получим истинный документ с поименным списком коллаборационистов, то будем понимать, с какой правдой мы работаем", - отметил Бальбек.
Понять и принять на вооружение? Ведь так "депутат госдуры"?
А ці довб..и воюють до сих пір!!!))))
1. Активизировать работу по сбору данных русских террористов и их пособников, и продолжать наполнять сайт "Миротворец".
2. Создать аналогичный список коллаборантов и пособников врага - кацапов,перешедших на сторону фашистов и будучи в рядах Армии Власова, одевших георгиевские ленточки и воевавших против своей Родины.
Мокселей нужно гнобить постоянно, они никогда не успокоятся.