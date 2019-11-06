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 В РФ предложили сформировать поименный список коллаборантов среди крымских татар во Вторую мировую войну

Пособник оккупантов, заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек предложил разработать документ на основании архивных данных с перечнем коллаборантов среди крымских татар в военные годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КрымSOS, об этом Бальбек в эфире оккупационного СМИ.

"Если мы говорим о чистоте исторической науки, то мы не должны тиражировать мифы, которые недостаточно изучены. Если взять цифры, которые есть в докладной записке заместителя наркома госбезопасности СССР Богдана Кобулова на имя Лаврентия Берии, там было сказано о 20 тысячах крымских татар, которые якобы воевали на стороне немецко-фашистских захватчиков. И 14 тысяч - это те, кто воевал против партизан. Но поименных списков нет", - заявил Руслан Бальбек.

В связи с этим "депутат" предлагает ученым изучить архивы и создать документ с поименным списком коллаборационистов.

"Эти данные нужны для экспертного сообщества, а не для публичной огласки, чтобы убрать спекуляцию на этой теме. Нужно понять, насколько немецко-фашистские оккупанты использовали национальный вопрос в своих целях. Уверен, что как только мы получим истинный документ с поименным списком коллаборационистов, то будем понимать, с какой правдой мы работаем", - отметил Бальбек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российской актрисе, которая выступала в оккупированном Крыму, запрещен въезд в Украину на 3 года, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3158089
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше бы составили поименный список русских коллаборантов. Правда тогда бы на это пришлось бы потратить несколько лет
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Своих нельзя, циферка получится очень большая, нескрепная.
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Війна закінчилась в 1945...
А ці довб..и воюють до сих пір!!!))))
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Хороший совет о бурятах шахтерах заблукавших у Крыму и части Донбассу...
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А от цікава деталь - серед донскіх казаков процент колаборантів був набагато вищим, але чомусь їх ніхто нікуди не депортував...
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Это что "Грезы в ведьмином доме" по Лавкрафту? Новая экранизация? Какая отвратительная, криповая рожа!
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"Нужно понять, насколько немецко-фашистские оккупанты использовали национальный вопрос в своих целях"
Понять и принять на вооружение? Ведь так "депутат госдуры"?
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Лучше бы составили поименный список русских коллаборантов. Правда тогда бы на это пришлось бы потратить несколько лет
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Своих нельзя, циферка получится очень большая, нескрепная.
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Війна закінчилась в 1945...
А ці довб..и воюють до сих пір!!!))))
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А может, с "русских" начать? Правда, их в сотни раз больше - бумаги больше, понадобится...
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Якщо на ньому ти збираєшся смажити, тоді так У РФ запропонували сформувати поіменний список колаборантів серед кримських татар у Другу світову війну - Цензор.НЕТ 2559
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Не в сотні, а в тисячі. Через РОА, СС тощо пройшли з два мільйони російських солдатів.
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Питання про список колаборантів вельми до речі. Якщо Зеленський хоче миру, то Україна повинна мати список колаборантів, які співпрацюють з окупантами не тільки в "лднр", але і в Криму. Потрібно знати, чого і від кого очікувати.
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Це тільки громадська ініціатива, а потрібно робити офіційно.
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Там, в ОБСЕ, тоже "колыхнули инициативу" - потребовали от Украины, на полуофициальном уровне, "Миротворец" запретить, потому что "этот сайт разжигает межнациональную рознь и препятствует урегулированию ситуации на Донбассе...".
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Ось тому і потрібна така база на державному рівні, як превентивний захід для тих, хто вагається.
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что, на поименный список кацабских колоборантов бумаги не хватает?
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Украине ни чего не мешает составить свой список коллаборантов и врагов Украины. Хотя да,не до этого,бабосами нужно запихиваться,пока можно.
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Ога, чи є цікаво поіменний список частин СС «казаков» з якими вела бойові дії УПА?
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Наскільки мені відомо, "кізяки", в Україні, практично, не воювали... Німці їх використовували, в основному, в Югославії, проти партизанів Тіто... Там вони "звірюкували", як мадяри - на території України...
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Трохи залучали власовців до каральних операцій в Україні... Розповідали історію, як вони десь під Києвом привселюдно сім`ю катували, а потім стратили.
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А зачем что-то мудрить и что-то поднимать, взять список реабилитированных и объявить их опять врагами народа и Хрущёва приплести...
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А поименный список кизяков воевавших в армии Власова и Краснова на стороне фашиков не хотят составить ? Там далеко не 20 тыс и не 200 , а минимум 1 200 тыс . Или это свои деды и своих не трогают ?
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да не надо кизяков, за фашистов просто половина русских была вместе с генералами и героями советского союза..., надо с них начинать - например с армии! генерала власова...
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Я щось підзабув, на чиїй стороні рускій казак атаман Краснов воював?
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У фрицев был еще чеченский батальон
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"В РФ предложили сформировать поименный список коллаборантов среди крымских татар во Вторую мировую войну" - надо сформировать поименный список коллаборантов и боевиков ОРДЛО. - "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО
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черпати правду із болота архівів нквд???
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Нам нужно реагировать моментально и действовать зеркально.

1. Активизировать работу по сбору данных русских террористов и их пособников, и продолжать наполнять сайт "Миротворец".
2. Создать аналогичный список коллаборантов и пособников врага - кацапов,перешедших на сторону фашистов и будучи в рядах Армии Власова, одевших георгиевские ленточки и воевавших против своей Родины.
Мокселей нужно гнобить постоянно, они никогда не успокоятся.
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