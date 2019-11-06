 В РФ предложили сформировать поименный список коллаборантов среди крымских татар во Вторую мировую войну

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КрымSOS, об этом Бальбек в эфире оккупационного СМИ.

"Если мы говорим о чистоте исторической науки, то мы не должны тиражировать мифы, которые недостаточно изучены. Если взять цифры, которые есть в докладной записке заместителя наркома госбезопасности СССР Богдана Кобулова на имя Лаврентия Берии, там было сказано о 20 тысячах крымских татар, которые якобы воевали на стороне немецко-фашистских захватчиков. И 14 тысяч - это те, кто воевал против партизан. Но поименных списков нет", - заявил Руслан Бальбек.

В связи с этим "депутат" предлагает ученым изучить архивы и создать документ с поименным списком коллаборационистов.

"Эти данные нужны для экспертного сообщества, а не для публичной огласки, чтобы убрать спекуляцию на этой теме. Нужно понять, насколько немецко-фашистские оккупанты использовали национальный вопрос в своих целях. Уверен, что как только мы получим истинный документ с поименным списком коллаборационистов, то будем понимать, с какой правдой мы работаем", - отметил Бальбек.

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