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Все про:ГТС (921) Зеленский (3554) Нафтогаз (2767) анбандлинг (5) Алексей Оржель (19) Оператор ГТС (2)

 Независимый оператор ГТС должен быть создан до конца года, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить процесс анбандлинга "Нафтогаза" и создания независимого оператора газотранспортной системы до конца 2019 года.

Соответствующее поручение Зеленский дал министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Владимир Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК Нафтогаз до 31 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

Вместе с тем Зеленский поручил Минэнерго упростить процедуры присоединения украинцев к электрическим и другим сетям.

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Напомним, что 31 октября Верховная Рада приняла закон о проведении анбандлинга "Нафтогаза". За это решение проголосовал 341 депутат. В то же время в парламенте зарегистрировали законопроект об отмене этого решения, поэтому президент не может подписать этот закон.

Анбандлинг "Нафтогаза" — это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

Европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию — "Нафтогаз" — и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

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На подписании нового договора по европейским правилам настаивают Украина и ЕС. Это позволит в будущем легче решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3158088
 
 
 Топ комментарии
 
" поручил завершить процесс" ))))) Давай по твоей поручилке будет солнце вставать! Этот процесс идет 2 года, и вся база наработана, а Коболев криком кричал, и объяснял дебилам, что без этого нет шансов на транзит.
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Снова до конца года! Я понимаю, что 2020-й это таки високосный год. Это потому всё хочется завершить в нынешнем? Помню, мне не советовали жениться в високосный год. Кстати- дважды. Кстати- правильно, бо оба раза я развелся.
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"Сухо статистика. Зеленский давал 252 обещания 18 уже не выполнены."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Поскольку инаугурация Владимира Александровича состоялась 20 мая, то простая арифметика позволяет нам прикинуть, что в среднем Владимир Александрович дает 3 обещания в два дня.
И вы, ЗЕбобики, еще на что-то жалуетесь. Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6736
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" поручил завершить процесс" ))))) Давай по твоей поручилке будет солнце вставать! Этот процесс идет 2 года, и вся база наработана, а Коболев криком кричал, и объяснял дебилам, что без этого нет шансов на транзит.
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Снова до конца года! Я понимаю, что 2020-й это таки високосный год. Это потому всё хочется завершить в нынешнем? Помню, мне не советовали жениться в високосный год. Кстати- дважды. Кстати- правильно, бо оба раза я развелся.
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Мало того что будем платить нафтогазу, так еще будем платить и независимому оператору. Зебилам Слава!!!
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"Сухо статистика. Зеленский давал 252 обещания 18 уже не выполнены."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Поскольку инаугурация Владимира Александровича состоялась 20 мая, то простая арифметика позволяет нам прикинуть, что в среднем Владимир Александрович дает 3 обещания в два дня.
И вы, ЗЕбобики, еще на что-то жалуетесь. Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6736
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Странно как то... Новый оператор необходим для контракта на транзит. Его надо создать до 31 декабря. И 31 декабря же истекает собственно контракт. А на заключение нового контракта сколько времени отвели? Один день? И тот предпраздничный
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Чим би дитятко не бавилось, аби не завагітніло. Незалежного оператора ГТС має бути створено до кінця року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1495
Цікаво, невже зєбєні харчуватимуться казочками усі 5 років.
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