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 Оценочная миссия НАТО прибыла в Украину

Сегодня, 6 ноября, в Украину прибыла миссия НАТО для оценки выполнения Годовой национальной программы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на страницу Миссии НАТО в Украине в Facebook.

"Еще неделя не прошла после визита Североатлантического совета НАТО в Украине, а Киев снова посещает делегация Альянса, теперь уже на экспертном уровне", - сказано в сообщении.

Так, 6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех ЦОИВ, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 г., которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе.

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По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.

11 декабря с.г. в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки ГНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020, участие в котором примет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Годовая национальная программа Украина - НАТО будет максимально приближена к Плану действий по членству в НАТО.

Оценочная миссия НАТО прибыла в Украину 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158087
 
   
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Нато нам не надо!!! Только тайговый союз - только хардкор!!!
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По дешевке купят все равно, нема тут уже нічого Оценочная миссия НАТО прибыла в Украину - Цензор.НЕТ 5331
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А в это время порохоботы старательно везде трезвонят, что мы идем в обратном направлении.
Твари брехливые, научились у ***** все время брехать, как собаки. ПЕСы позорные, гавкучие.
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