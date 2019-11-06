 В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения. ДОКУМЕНТ

Фотографию документа обнародовало со ссылкой на источник издание УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
По словам источника, "сегодня среди отделов и управлений ГБР распространили график поздравления директора ГБР с днем рождения", и документ якобы называется "Поздравление директора".
"В нем расписано, в котором часу какой отдел должен прийти в кабинет Трубы с тем, чтобы поздравить его. В частности, на поздравление центрального аппарата ГБР отводится время с 10 до 12:00. Там подробно расписано, какой отдел и управление, по часам и минутам должен зайти к Трубе", - отметил источник.
На поздравления авторы этого документа отводят по 5 минут.
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Собеседник агентства рассказал, что такой документ раздали по всем отделам и управлениям, однако Трубы сегодня на работе нет. Он взял выходной.
"До сих пор у нас таких графиков не было. Если знаешь, что у кого-то день рождения, то хочешь поздравляй, хочешь - нет. Трубы сегодня на работе нет, взял выходной. Очевидно, будут поздравлять завтра. Вероятно, инициатором этой идеи стал кто-то из помощников директора", - добавил он.
Сегодня директор Государственного бюро расследований Роман Труба празднует день рождения. Ему исполнилось 45 лет.
В чергу с..діти ..в чергу !
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А прикиньте, как какой-нибудь Турчинов в Раду приходит в часах за 10 килобаксов - какой вой был-бы. Но нет, тишина.
Лучший коммент:
Зелебобы молчат или защищают бубочку не потому, что они ему верят до сих пор, а потому, что им не хочется признать, что на выборах их нае@ала марионетка из телевизора. Это вызывает когнитивный диссонанс. Ну и само собой во всё мозг использует защитный механизм, что тоже когнитивное искажение - предвзятость подтверждения. Не буду указывать, но по некоторым юзернеймам это особо заметно.
Это общечеловеческие когнитивные искажения, никакого подвоха искать не нужно. Так мозг работает. Но если есть критическое мышление, мозг не зомбирован, то лучше это раньше осознать, чем позже.
Вас использовали, Зеленский ломает то, что было достигнуто, не выполняет свои предвыборные обещания, даже наоборот полностью поступает: сколько уже тут постов было с фактами и цитатами самого Зеленского и его команды? Хоть чему-то есть оправдания, кроме порохоботы виноваты? Про дайте время уже и никто не говорит, потому что самому стыдно.
Затягивать можно, конечно, но тогда вместо лечить зуб его придётся удалять, а это гораздо больнее.
🤔
Или - это лажа, или - график на завтра....
Пусть залазят и вылазят через неё.
Будет символично!