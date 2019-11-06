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 В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения. ДОКУМЕНТ

Среди сотрудников Государственного бюро расследований распространяют график поздравления директора бюро Романа Трубы с днем рождения.

Фотографию документа обнародовало со ссылкой на источник издание УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, "сегодня среди отделов и управлений ГБР распространили график поздравления директора ГБР с днем рождения", и документ якобы называется "Поздравление директора".

"В нем расписано, в котором часу какой отдел должен прийти в кабинет Трубы с тем, чтобы поздравить его. В частности, на поздравление центрального аппарата ГБР отводится время с 10 до 12:00. Там подробно расписано, какой отдел и управление, по часам и минутам должен зайти к Трубе", - отметил источник.

На поздравления авторы этого документа отводят по 5 минут.

В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения 01

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Собеседник агентства рассказал, что такой документ раздали по всем отделам и управлениям, однако Трубы сегодня на работе нет. Он взял выходной.

"До сих пор у нас таких графиков не было. Если знаешь, что у кого-то день рождения, то хочешь поздравляй, хочешь - нет. Трубы сегодня на работе нет, взял выходной. Очевидно, будут поздравлять завтра. Вероятно, инициатором этой идеи стал кто-то из помощников директора", - добавил он.

Сегодня директор Государственного бюро расследований Роман Труба празднует день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3158086
 
   
 Топ комментарии
 
Не по теме.
А прикиньте, как какой-нибудь Турчинов в Раду приходит в часах за 10 килобаксов - какой вой был-бы. Но нет, тишина.

В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения - Цензор.НЕТ 1968

Лучший коммент:

Зелебобы молчат или защищают бубочку не потому, что они ему верят до сих пор, а потому, что им не хочется признать, что на выборах их нае@ала марионетка из телевизора. Это вызывает когнитивный диссонанс. Ну и само собой во всё мозг использует защитный механизм, что тоже когнитивное искажение - предвзятость подтверждения. Не буду указывать, но по некоторым юзернеймам это особо заметно.

Это общечеловеческие когнитивные искажения, никакого подвоха искать не нужно. Так мозг работает. Но если есть критическое мышление, мозг не зомбирован, то лучше это раньше осознать, чем позже.

Вас использовали, Зеленский ломает то, что было достигнуто, не выполняет свои предвыборные обещания, даже наоборот полностью поступает: сколько уже тут постов было с фактами и цитатами самого Зеленского и его команды? Хоть чему-то есть оправдания, кроме порохоботы виноваты? Про дайте время уже и никто не говорит, потому что самому стыдно.

Затягивать можно, конечно, но тогда вместо лечить зуб его придётся удалять, а это гораздо больнее.
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Охрініти... Одне лише запитання - Чому не вказана 4 графа - "Сума в гривнях/валюті". Не порядок 😕
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Товарищи! Третий месяц Трубы дюймового размера валяются во дворе, а Зеленскому хоть бы хны! А зима не загорами, товарищи, готовь сани летом а..

У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 8976
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Товарищи! Третий месяц Трубы дюймового размера валяются во дворе, а Зеленскому хоть бы хны! А зима не загорами, товарищи, готовь сани летом а..

У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 8976
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Совок какойта. Даже зеленского так на днюху не поздровляют. Лысый отработает и все...
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А фуршет ?
В чергу с..діти ..в чергу !
....
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Димон, вангую кароче, расследование Bihus.Info. Днюха Трубы. Часы за 50 000 $, портянки дольче и габана, ну дальше ваша фантазия. Может этих псевдо-журналистов после этого закроют. Не красиво со Свинарчуками они сделали...
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Охрініти... Одне лише запитання - Чому не вказана 4 графа - "Сума в гривнях/валюті". Не порядок 😕
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Ця графа банально в об'єктив не вміщалася. І цей хм... дядько грозиться посадити "корупціонера" Порошенка?
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Підтримую, але маю претензії до організаторів, щодо відсутності тлумачення в якій позі стояти, наскільки низько кланятись та як прогинатись, щоб під час обціловування не перешкоджати іншим (руки, ноги інше?)
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а ми дивуємось, чого ушколах так само. усім хочеться бути баріном.
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А това"гищ Пойтнов гИде? А бубАчка что, *********** не будет? И если такая "авария" Трубы, почему "Киевэнерго" аварийку не подогнало?..
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Не по теме.
А прикиньте, как какой-нибудь Турчинов в Раду приходит в часах за 10 килобаксов - какой вой был-бы. Но нет, тишина.

В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения - Цензор.НЕТ 1968

Лучший коммент:

Зелебобы молчат или защищают бубочку не потому, что они ему верят до сих пор, а потому, что им не хочется признать, что на выборах их нае@ала марионетка из телевизора. Это вызывает когнитивный диссонанс. Ну и само собой во всё мозг использует защитный механизм, что тоже когнитивное искажение - предвзятость подтверждения. Не буду указывать, но по некоторым юзернеймам это особо заметно.

Это общечеловеческие когнитивные искажения, никакого подвоха искать не нужно. Так мозг работает. Но если есть критическое мышление, мозг не зомбирован, то лучше это раньше осознать, чем позже.

Вас использовали, Зеленский ломает то, что было достигнуто, не выполняет свои предвыборные обещания, даже наоборот полностью поступает: сколько уже тут постов было с фактами и цитатами самого Зеленского и его команды? Хоть чему-то есть оправдания, кроме порохоботы виноваты? Про дайте время уже и никто не говорит, потому что самому стыдно.

Затягивать можно, конечно, но тогда вместо лечить зуб его придётся удалять, а это гораздо больнее.
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То что он в таких котлах это нормально. То, что зубожилые проголосовали даже не спросив-смешно!
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Енто уже рехформа или исчо не???
🤔
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Так на графике (вверху) стоит дата - 07.11.2019....!!!???
Или - это лажа, или - график на завтра....
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Совок рулить! Я поняття не маю коли там начальство має днюхи! Стидоба! Рагулі!
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І що, йому підлеглі подарунки носять?! -Це ж відверте хабарництво!
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Ми повинні рапортувати навіть коли нам запропонують (!) каву! Каву!!!! Які ніфіг подарунки?! Найбільше що ми маємо-це кава і солодке придбане шефом за свій рахунок(!) які нафіг подарунки державному службовцю-це кримінал!!!!
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Надо ещё проложить к его двери трубу.
Пусть залазят и вылазят через неё.
Будет символично!
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А жопа в нього не злипнеться від стількох поздоровлень?
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У графіку немає секретарів і помічників. Пропустили або не поважають?
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Постепенно ДБР превращается в тоталитарное мини-государство, а друг Портнова - Р. Труба постепенно превращается в царька наподобие пшонки при Януковиче....
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