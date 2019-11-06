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 Норвегия и Великобритания изъяли из своих каталогов российские навигационные карты территориальных вод Украины, - Криклий

Международные гидрографические организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изъяли из своих каталогов навигационные карты Российской Федерации на воды Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают в Мининфраструктуры, Россия незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты на территорию Украины, тем самым создавая угрозу мореходству в Черном и Азовском морях.

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"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR и IC-ENC изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262", - цитирует пресс-служба министра.

В свою очередь, руководитель Гидрографической службы Великобритании Тим Лоув в своем письме отметил, что Соединенное Королевство, а также другие партнеры из Европейского Союза не признают незаконной аннексии Крыма Россией.

"Гидрографическая служба Соединенного Королевства является агентством, которое подчиняется правительству Соединенного Королевства и придерживается политического курса, основанного на курсе ЕС о непризнании контроля России над Крымом. Курс ЕС предусматривает, что государства-члены, международные организации и специализированные агентства не признают никаких изменений статуса Крыма или черноморского портового города Севастополь и воздерживаются от действий, которые могут толковаться как признание", - цитирует пресс-служба Мининфраструктуры Лоува.

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При этом он заверил, что политика его правительства останется неизменной после выхода Великобритании из Евросоюза.

Источник: https://censor.net.ua/n3158084
 
   
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Нужно изменить в Конституции Украины статус Крыма и города Севастополь. Забрать у Крыма статут автономии, приравнять к Симферопольской области и отменить особый статут Севастополя. И все это на законодательном уровне. Не знаю зачем, но хуже не будет!!
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Аби не вякали про особливий статус. - От " зачем".
То для москалів сева - особливе мсто, для України звичайне портове.
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Ага, и сделать там госадминистрацию Симферопольской области, и отдельно Севастополя. Назначить там губернаторов, платить им зарплату ! Тем более шо прокуратура Крыма уже есть - несколько десятков дармоедов. Крым - оккупированная территория, это все знают и всем всё понятно. Только зачем же делать из этого цирк ? Чтобы кацапы ржали ? Так они и так ржут с прокуратуры Крыма.
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ось так куйня рогаті, ви лайно расіянці...
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