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 Кличко уволил шестерых советников, работавших на общественных началах

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил шесть советников, которые работали на общественных началах.

Об этом говорится в распоряжениях №932 и №934 от 1 ноября, передает Цензор.НЕТ.

В частности, столичный мэр уволил лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку, который занимал должность советника по вопросам культуры с августа 2014 года, и режиссера и куратора проекта Art United Us Гео Лероса, который работал советником по вопросам воплощения культурных арт-проектов.

Также был уволен советник по вопросам предупреждения и выявления коррупции блогер и бизнесмен Карл Волох, советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевсовета Леся Дутка, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник и советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158079
 
 
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Все эти культурные работники,немеют во власти. Парадокс...
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"у меня два зама(или помощника), четверо из которых....."
что то такое Виталя уже произносил, а потом уволил шесть! Так сколько их было?
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похоже возьмет вместо шести целый прославившийся хор
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-Я сегодня уволил 6 советников ,7 из которых лежали у меня на столе!
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по вопросам предупреждения и выявления коррупции блогер и бизнесмен Карл Волох

как такая истеричка может шо то выявить?
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