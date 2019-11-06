EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  847  7
Все про:Харьковщина (1404) дифтерия (38)

 Второй случай заболевания дифтерией зафиксирован в Харьковской области, - Департамент здравоохранения ОГА

Дифтерии не было в области семь лет.

В Харьковской области зафиксировали два случая заболевания дифтерией. Об этом на брифинге рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Наталья Куфтерина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В течение семи лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией. Сейчас зарегистрировано два случая: первый был в конце октября, второй - вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно", - рассказала чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине нет серьезной эпидемии дифтерии, все под контролем, - Скалецкая

Куфтерина сообщила, что сейчас в области достаточно вакцин. Она призвала жителей пройти бесплатную процедуру вакцинации у врачей, с которыми они заключили декларации.

Источник: https://censor.net.ua/n3158078
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ПРи савке дифтерия посещала регулярно.От Производства посылали прививаться.Просто сейчас пришла пора эпидемии.От 50 до 20% заболевших умирают.Профилактики нет в государстве и не было.
 показать весь комментарий
 
Просто бубочка привил украинцам любовь к шаурме. А кто готовит шаурму? Отож. Они там и руки не моют ибо коран запрещает!!! От сюдапищевые отравления, дифтерия, на очереди холера!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Дифтерия передаётся воздушно -капельным путём .Причём тут уважаемые арабы?На Барабашке я с удовольствием покупаю узбекские блюда.А вот шаурму -никогда,даже когда голоден.Специи делают блюда безопасными.
 показать весь комментарий
 
В стране где томос и мова ставится впереди здравоохранения - иного ожидать не стоит.
 показать весь комментарий
 
Мийте руки з хлоркою перед їжею , не дотримуйтеся дієти , зловживайте алкоголем і все буде гаразд. Епідемії дифтерії, як нещодавно заявила "слуга урода" на посаді Міністра - в Україні немає. А всякі чутки про якусь там міфічну дифтерію то все лише "клєвєта папірєдніков" і не більше того 😷
 показать весь комментарий
 
 
Я минулого тижня зробив щеплення АДП. За 400 грн. Заледве знайшов у Харкові за такою ціною. Дзвонив у обласну інфекційну лікарню, там немає вакцин від дифтерії. Де вони, ці безкоштовні вакцини?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх