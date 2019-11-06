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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4395) госбюджет (688) Гончарук_Алексей (251)

 Из правительственного проекта бюджета к вечеру куда-то исчезли 15 млрд грн, - Гончаренко

Из проекта государственного бюджета на 2020 год, который во вторник ко второму чтению представил премьер-министр Гончарук, до вечера куда-то исчезли 15 миллиардов гривен расходов.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", член бюджетного комитета Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"На презентации бюджета Гончарук заявил, что расходная часть украинского бюджет составит сумму 1 триллион 195 миллиардов грн. А в поданном в Верховную Раду документе (который выложили на сайте ВР только что) указано черным по белому, что расходная часть — 1 триллион 180 миллиардов грн. То есть с 11.00 (время презентации) до 21.30 (когда проект бюджета наконец-то появился на сайте ВР) финансовая смета страны... усохла на 15 миллиардов грн!" - отметил нардеп.

Также читайте: Проект госбюджета-2020 ко второму чтению будет существенно изменен, - Маркарова

Алексей Гончаренко подчеркнул, что это либо сознательная манипуляция, либо грубая профессиональная ошибка, недопустимая для правительства технократов.

Источник: https://censor.net.ua/n3158074
 
   
 Топ комментарии
 
...В компании «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из России, поскольку не могут ограничить импорт. Об этом заявил руководитель департамента развития рынка электроэнергии «Укрэнерго» Никита Вишневский, сообщает "Главком"....
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Остановите этого Порошенко, сколько можно мародерить на кровиии!!!!
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еже понятно куда бабки ушли - бубачка готовит теплое место съе...а на историческую родину в Израиль.
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Отримав ЗЕлене , гумове ділдо в срак....
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Гончаренко не рассмотрел статью бюджета мелким почерком: "Беня" З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1654
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Сан Тропе, Трускавець... А наші люди на Мальдіви не їздять.
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"Наши люди, за свои деньги на Мальдивы не ездят"
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У чуваков под тем наперстком оказалась пустота...
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нормальные люди об этом знали,но

соотношение нормальных к дуракам 1:3
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...В компании «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из России, поскольку не могут ограничить импорт. Об этом заявил руководитель департамента развития рынка электроэнергии «Укрэнерго» Никита Вишневский, сообщает "Главком"....
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Остановите этого Порошенко, сколько можно мародерить на кровиии!!!!
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ну, козломордикам бубачка должен помочь - они мозгопромывку перед выборами оплачивали.
вместе с беней.
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Не зря сериалы снимали, имеют право...
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главное, что это не "торговля на крови", как было у папередников, а бизнес. мляди.
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Это указания Коломойского, для обеспечения своих заводов более дешовой эл.энергией.
Смотрящий--Гарус.
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"1% импорта электроэнергии из России - не угроза для энергетической безопасности" - Герус https://censor.net.ua/news/3156087/1************************************************************************************
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Ни чего удивительного.
Когда на сцене шут, следите за своими карманами.
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Є версія - поки несли папку з Бюджетом 2020, випала сторінка. Шукайте в коридорах, кабінетах і туалетах, 15 лярдів не можуть так просто зникнути. Из правительственного проекта бюджета к вечеру куда-то исчезли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2685
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Правильно! Що означає "кудись пропали"? Не кудись. Це анонімна допомога збвдованим ммммм.. сиротам від влади. Тішить, що ще декілька сімей ввлчують закінчення"ери зубожіння". І нічого тут обурюватися. Все одно б'юджет дефіцитний і грошей на всіх не стане.
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это все папередники виноваты ,это Гонтарева тайком пробралась и у "честнейших" украла.
Сами они- никада!
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Б-г создал день, Б-г создал тьму. Беня придумал вечер и вечерний квартал. А что происходит вечерами и куда пропадают деньги, пока еще не придумал. Но придумает обязательно.
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При яныке лехе хорошо было. Тогда никто не крал ))
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Не надо было проект бюджета давать Бене на "Я только посмотрю".
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Це тільки проект, і проект може змінюватись як в частині доходів так і в частині видатків.. Чому альошенька не репетував , коли в псевдоблагодійний фонд петі загнали 1 млрд. гривень, та ще й маринці на "благодійність " надали.. Льоша кинув лайна на вентилятор, котре з радістю поширює цензор - так само як і з натужним плачем погорілиці-лєри..
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"Держи вора!"- громче всех орал Лешенька..
🤗
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Саньк, не прикидывайся блондинкой, в твоем возрасте и с твоей лысиной это выглядит глупо.
😁
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Уж ти, Зин, лучше промолчала би-
Накрилась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалоби?
Не ти?! Да я же их читал!

- Где деньги, Зин? 😃
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Ригівському неадеквату тільки дай обісрати і причепити жовтий заголовок))
з посиланням на неіснуючу сторінку закону
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Ну чому кудись "щезли" 15 мільярдів? Нікуди ці гроші не щезали. Просто в останню мить "слуги урода" згадали про себе "радімих" і свої плотскі "утєхі" без табу. Так що все чікі-пікі на роялі 🎹
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та, мабуть знову порошенко знущається над слугами?!
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Все очень просто,не умеют складывать в столбик.Ждали специалиста технократа ,пришел с опозданием ,отсюда и поправки.
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Гончаренко вообще скольский, Одесский тип. А в голову ему не пришло что гроши ушли на оборонку, и по закону Украины это не разлогошается.
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Почему на оборонку и почему нельзя это оглашать? Это риторический вопрос. Просто для "подумать".
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Да есть чем. Вы удивитесь. Я в нете своими мозгами гроші заробляю.
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Ще один зароБлятер знайшовся... Що, епоха зубожіння Вас не зачіпила? Чи піднялись під час "*******"?
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Юрий, Вы о чём ? Епоха зубожіння меня, так же и остальных IP разработчиков не затронула. Все сайты приносят стабильный доход.
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Ну вот судя по посту ниже - оборона та безпека в Украине самая дорогая статья в бюджете.
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эти статьи НЕ РАСШИФРОВЫВАЮТСЯ
но в итоговой сумме они учитываются
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а тебе вижу пришло З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9990 неразголошается
З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9572
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15 лярдов исчезли туда же куда и зарплаты учителям в 4500$ и снижение тарифов-просто работают "проффесионалы"
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Бакс по 10-ть .
..Війну за два тижні .
Корупцію ..подолаю .
.................................

і т. д... З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 622
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і т. д../ Молодец.Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки сайтов ДНР и РФ.Расти над собой.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в десять слов.
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Корочше - 15 лярдів пішли на диджиталізацію - в процесі переходу з аналогового у цифровий при дискретизації та згідно теореми Котельникова, відбулися трансверсальні зміщення цифрових масивів у зони зі спрощеною реєстрацією, ліцензуванням та льготною системою оподаткування. З урядового проєкту бюджету до вечора кудись зникли 15 млрд грн, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3017
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гаВчеренко продолжает гавнометания по приказу пЭцекашки,т.е. раньше разграбление гос.казны он не замечал???
леха мерзский,даже соседи по дому об этом говорят,весь в папашку костусева.
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Так ти об'ясни своїм слугам-зебілам, що красти з бюджета можна лише після того як він буде затверджений. І нехай вернуть туалетну бумагу в уборну Верховної Ради, нищеброди тупі.
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93млрд- мвс ,117 млрд оборона !Так никогда и армии не будет.
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пока будет аваков-будет мвд с вертолетами и рюкзаками
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так це ж, тіпа, просто цифри - це ж не гроші
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А может лешику просто глазоньки разуть нужно?
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мы на примере калькулятора уже увидели какие там технократы
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где депутатский запрос пана гончаренка
а ППР /посидели поговорили разошлись /
и так во всем
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93млрд- мвс ,117 млрд оборона !Так никогда и армии не будет.
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