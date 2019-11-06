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Все про:воровство (569) опоздание (12) поезд (742) Укрзализныця (1735)

 Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця"

На перегоне Подгорцы - Новые Безрадичи в Киевской области неизвестные украли два магистральных кабеля связи. Из-за этого несколько поездов приходят с опозданием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт "Укрзализныци".

"В частности, сейчас задерживаются в пути поезда: № 11 Новоалексеевка - Киев на 50 мин. и № 103 Мариуполь - Киев на 2 часа. Также с задержкой около двух часов уже прибыли к месту назначения поезда №9 / 10 Мариуполь - Киев, № 80 Днепр - Киев", - сказано в сообщении.

Пропажу кабелей обнаружили прошлой ночью. Железнодорожники обратились в полицию. На участке проходят восстановительные работы.

"Укрзализныця" приносит пассажирам извинения за неудобства и сообщает, что актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция в Одессе и Николаеве обезвредила банду "элитных" грабителей-гастролеров. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3158072
 
 
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Спорим те кто украли кабеля голосовали за бубочку? Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 1053
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Зачем в 21м веке городской телефон? У всех же мобилы. Хотя у меня тоже есть городской от укртелекума, на случай войны позвонить, по этому вопрос риторический Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 1158
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не обзывай пецю бубочкой.
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А що Баканов? Кінець ери "зубожіння" анонсував сам Зєлєнскій. Дехто сприйняв це, як керівництво до дії і не став чекати допомоги держави. Хоч красти недобре, та й гріх, але тішить, що поліпшили фінансовий стан не лише олігархи і їхні слуги, вибачте, Слуги Народу.
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Спорим те кто украли кабеля голосовали за бубочку? Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 1053
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идем от противного:

"больше как ЗЕлебобам некому" Кілька потягів спізнюються через крадіжку кабелів під Києвом, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 1705
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Чудо-ВаЩе
@compdemon
·
35 хв

"Простий нарід" (tm)

Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця"

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С кражей кабелей нужно что-то делать. У нас городской телефон уже четыре года не работает. Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 539
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Років 20 не користувався, а куда дзвоните по міському?
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Вот когда пополченцы в твоем городе разгромят базовую станцию мобильной связи ты что будешь делать, как на связи будешь?
И кстати по городскому не обязательно кудато звонить есть еще интернет, там правда скорость не ахти, максимум мегабит 20, и это еще зависит от качества самой линии связи. Но для некоторых нету альтернативы (провайдер еще не дошел и тд)
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в поликлинику, в городские всевозможные учреждения. Можно конечно и через мобилу позвонить, но тогда деньги со счета летят. А за стационарный платить было недорого. И иной раз он нужен. Хотя можно конечно и без него жить.
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Зачем в 21м веке городской телефон? У всех же мобилы. Хотя у меня тоже есть городской от укртелекума, на случай войны позвонить, по этому вопрос риторический Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 1158
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В них якась гарантія на випадок війни, проведіть краще польовий.
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Представляешь-провода надежней )
Их не возьмет глушилка и от сотовой вышки не зависит.....
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Если расхреначат здание укртелекома где происходит вся комутация, то и провода не спасут...
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"украли два кабеля связи. Из-за этого несколько поездов приходят с опозданием." І глушилка не потрібна
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А сколько незаконных пунктов приёмки металла закрыл за 5-ть лет по стране "эффективный" министр Аваков???
В итоге - шерше ля кабель.....
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О у нас в позапрошлом году тоже электрички пару дней не ездили, кто-то ночью украл 12 метров кабеля. Причем его в машину запихнуть не получится, такой кусочек во-первый по обьему в легковушку не влезет, во-вторых он весит пару сотен кг.... Зачем воруют, еще можно понять, там медь, но как именно воруют, не понимаю...
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Розвела держава гопоти в країні, а тепер кабелі пропадають і потяги запізнюються!
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Яка держава саме розвіла?
Гопота заполонила вулиці як ще совок не встиг здохнути, з тих пір такий "нарід" і маємо.
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потяг затримався на 1.5 години..
крадії вкрали не тільки сам кабель,
але і неймовірну кількість часу у людей..

з нашим паралельно стояло ще три потяги, які
були далеко не пусті
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Цыгане продолжают своё шествие по планете, странно, что рельсы оставили.
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Пейсатый вернул нас в девяностые Кілька потягів спізнюються через крадіжку кабелів під Києвом, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 7705
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