Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт "Укрзализныци".
"В частности, сейчас задерживаются в пути поезда: № 11 Новоалексеевка - Киев на 50 мин. и № 103 Мариуполь - Киев на 2 часа. Также с задержкой около двух часов уже прибыли к месту назначения поезда №9 / 10 Мариуполь - Киев, № 80 Днепр - Киев", - сказано в сообщении.
Пропажу кабелей обнаружили прошлой ночью. Железнодорожники обратились в полицию. На участке проходят восстановительные работы.
"Укрзализныця" приносит пассажирам извинения за неудобства и сообщает, что актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях.
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"больше как ЗЕлебобам некому"
Чудо-ВаЩе
@compdemon
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35 хв
"Простий нарід" (tm)
Несколько поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "Укрзализныця"
И кстати по городскому не обязательно кудато звонить есть еще интернет, там правда скорость не ахти, максимум мегабит 20, и это еще зависит от качества самой линии связи. Но для некоторых нету альтернативы (провайдер еще не дошел и тд)
Их не возьмет глушилка и от сотовой вышки не зависит.....
В итоге - шерше ля кабель.....
Гопота заполонила вулиці як ще совок не встиг здохнути, з тих пір такий "нарід" і маємо.
крадії вкрали не тільки сам кабель,
але і неймовірну кількість часу у людей..
з нашим паралельно стояло ще три потяги, які
були далеко не пусті