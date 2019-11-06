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 Главный белорусский госканал "Беларусь-1" покажет сериал "Слуга народа" с Зеленским

Главный белорусский государственный телеканал "Беларусь-1" в вечерний прайм-тайм покажет украинский сериал "Слуга народа", где в главной роли снялся Владимир Зеленский, который позже стал президентом Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, передает Цензор.НЕТ.

"Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года", - говорится в сообщении.

Трехсезонный комедийный сериал общей продолжительностью 9,5 часов рассказывает о том, как простой человек из народа, школьный учитель Василий Голобородько внезапно становится президентом - благодаря случайному видеоролику, выложенному в интернете его учеником.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хочу, чтобы люди в Беларуси не были в информационном вакууме, - Зеленский рассказал, что договорился с Лукашенко о трансляции украинских телеканалов

"Слуга народа" является лауреатом международных кинофестивалей в США, Германии, Украине, Южной Корее.

Белорусские зрители смогут увидеть сериал с понедельника по пятницу в 20:00. Первая серия выйдет 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3158069
 
 
 Топ комментарии
 
Пздц, і ще й зємоніка білорусам голови засере своїм гівняним серіалом.
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Лукашенко не боится.

Беларусы Белоруссы не знают, что такое выборы. Они их никогда не видели.
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Пздц, і ще й зємоніка білорусам голови засере своїм гівняним серіалом.
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Вот что ЗЕ с Лукой на встрече обсуждали...
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Дочка к папе подошла
И спросила кроха:
Папа, ты, наверно, лох-
Выбрал скомороха!
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Вообще то мы живем в 21 веке, где есть интернет. Кто захотел тот давно посмотрел!
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Справа не в тому. Це говорить про політику Білорусі.
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Лукашенко не боится.

Беларусы Белоруссы не знают, что такое выборы. Они их никогда не видели.
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На рассии и Беларуси никогда не слышали про выборы в два тура и там и там все проходит в один и без сюрприза
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А ось вам і результат зустрічі двох презедентів. Це перемога!
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"выходил на Украине с ноября 2015"
НА Украине?)) Автор, исправьте пжл
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У білорусів теж чєлюсть рускаязичная.
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Видать рейтинг Луки упал ниже плинтуса, а действие зомбоэффекта этой дури в Украине впечатлила мацковских хозяев зебени.
поражение мозгов,жаждущих что придет добрый сцарь и все сделает за них.
Беларусы перед показом каждой серии демонстрируйте рекламу лапши, которую навешал зелюкам кацапский "голо-бародька".
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Як все за них? А золото на майдан хто нести буде?😁
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Не точно,в кацапском сериале про гола- боротька нет войны с кацапами, совпадение ?- вряд ли.Ихтамнеты снимали, понимать надо.
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фильм "Анал народа" с Зеленским, когда выйдет в прокат?
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Пісня "Яблучко" переможно шириться.(с)
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Ой, яблучко, та із листочками
Їде батько Махно із синочками.

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Кацапи подейкують що Зеленський- наступник ***** на посту президента ;країни об'єднаних держав; (СОГ).
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Це питання до вашого Вови, він мріє провести романтичний вечір зі своїм тезкою. Бубочка ради цього готовий пожертвувати територіями нашої країни.
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Не просто мріє- а вже дарує території нашої країни. До речі, не своєї- бубочка з 1998 року жив у Москві. Тут був тільки на гастролях.
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Завжди потрібно що думає твій ворог.
Тобі не зрозуміти.
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Кремлёвский Фюрер высказался за замену интернет-энциклопедии «Википедия» на российский аналог«Это будет, во всяком случае, достоверная информация для народов колоний Московии», - с улыбкой заметил Фюрер.
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несказанно та казково. Головний білоруський держканал "Беларусь-1" покаже серіал "Слуга народу" із Зеленським - Цензор.НЕТ 7414 Відчуваю себе виснаженим соромом, бо не пофортунило оцінити даний "шедевр" кіно-психіатрії з рейтингом "тор 50" для всіх часів та народів. Головний білоруський держканал "Беларусь-1" покаже серіал "Слуга народу" із Зеленським - Цензор.НЕТ 146

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Тепер Вофка стане президентом Білорусі ?
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Краще росії, білоруси поки не заслужили таких мук.
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Батьке пришел ппц, ...уйло решил его окончательно додавить.. Но он и так долго держался.
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Лукашенка напружився! Директора каналу в КГБ!
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Так перед выборами Луки , кацапы устроили такой же сериал для беларусов "Бацька " назывался ,после чего Лука стал презом пожизненно при 120% поддержки .Это что теперь что , обмен опытом.?
Новое всегда - хорошо забытое старое.
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Ну нахрена братьям - беларусам такое "счастье" желать на трон как наше?
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Це немає сенсу - у бацьки синок Коля підрос. Головний білоруський держканал "Беларусь-1" покаже серіал "Слуга народу" із Зеленським - Цензор.НЕТ 7708
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Моника успевает и денюжку зашибать - президентская должность хоть на что то полезное згодилась! Головний білоруський держканал "Беларусь-1" покаже серіал "Слуга народу" із Зеленським - Цензор.НЕТ 7170 Головний білоруський держканал "Беларусь-1" покаже серіал "Слуга народу" із Зеленським - Цензор.НЕТ 4161
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Это шоб понимали, шо даже Лука лучше того фатально цмркового пи...ца, который теперь в Украине.
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та ну так...зєлєЧМОнікє грошики ж потрібні...Але пильнуйте, бяларуси, бо в нас з цього серіала й почалося відродження рософашистського правління державою...
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