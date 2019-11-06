 Главный белорусский госканал "Беларусь-1" покажет сериал "Слуга народа" с Зеленским

Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, передает Цензор.НЕТ.
"Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года", - говорится в сообщении.
Трехсезонный комедийный сериал общей продолжительностью 9,5 часов рассказывает о том, как простой человек из народа, школьный учитель Василий Голобородько внезапно становится президентом - благодаря случайному видеоролику, выложенному в интернете его учеником.
"Слуга народа" является лауреатом международных кинофестивалей в США, Германии, Украине, Южной Корее.
Белорусские зрители смогут увидеть сериал с понедельника по пятницу в 20:00. Первая серия выйдет 11 ноября.
И спросила кроха:
Папа, ты, наверно, лох-
Выбрал скомороха!
БеларусыБелоруссы не знают, что такое выборы. Они их никогда не видели.
Пятница, 8 ноября
...
21:10 Вечерний квартал (18+)
...
«2 КАНАЛ Могилев»
https://tv.sb.by/july/2/2-kanal-mogilev/
Вторник, 02 июля
...
11:00 "Вечерний Квартал 95"
...
НА Украине?)) Автор, исправьте пжл
поражение мозгов,жаждущих что придет добрый сцарь и все сделает за них.
Беларусы перед показом каждой серии демонстрируйте рекламу лапши, которую навешал зелюкам кацапский "голо-бародька".
Їде батько Махно із синочками.
Тобі не зрозуміти.
Новое всегда - хорошо забытое старое.