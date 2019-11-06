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Все про:Госпогранслужба (3517) запрет (1367) Крым (22034) Россия (74200) актриса (14)

 Российской актрисе, которая выступала в оккупированном Крыму, запрещен въезд в Украину на 3 года, - Госпогранслужба

Госпогранслужба Украины на 3 года запретила въезд в страну российской актрисе, которая в 2018 году незаконно посещала оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ - актриса, которая прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированый ее страной Крымский полуостров", - говорится в сообщении.

За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

"Всего с начала года выявлено более 5тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий, составлен 4251 админпротокол", - отметили в Госпогранслужбе.

Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении госграницы, а в отношении почти 915 - принято решение о запрете въезда в Украину. Также с начала 2019 года года запрет въезда в Украину получили 43 иностранца из числа деятелей культуры и искусства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сербский актер, которого Путин наградил медалью, заявил о запрете въезда в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3158068
 
   
 Топ комментарии
 
А прізвище у цієї "актриси" є???
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лучше бы лет на 30, и отправить взад за счет РФ, но с бутылкой взаду.
Не, ну если сказала бы что не знала и оназамир, то конечно наказывать не нужно, мы же миримся али как?
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Ну так його треба було прямо в аеропорту до "стінки" поставити.
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лучше бы лет на 30, и отправить взад за счет РФ, но с бутылкой взаду.
Не, ну если сказала бы что не знала и оназамир, то конечно наказывать не нужно, мы же миримся али как?
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Козлов, с козлами не мирятся, козлов под нож нужно.
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Конечно, товарищ Олег Блохин, конечно.
"нож" то не затупится? Или..... Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8166 , ну, знае.те, как Каддафи (за)кончил? Тоже любил кого-то куда-то "пускать" то
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Запомни, кацап, за то Шо твои сородичи натворили, думаю не одно поколение українців им это никогда не простит. Не даром же на тюрском слово кацап означает мясник, живодер.
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запомни, комментатор, если ты православный, так вот - если я не кацап и я атеист, то пусть у тебя корова сдохнет все будет хорошо
я не обязан быть таким как публика у Антиколорадоса в блоге, но и не обязан ничем - любить януковощей.
ты тут кричишь за кого-то одного, точно так же как и твои враги, но если сбоку посмотреть, то это два вида застоя, один - сразу взад, а другой - ни туда ни сюда.
и альтернативы нету, только там типо мол какие-то пиночеты, что вообще смешно получится то.
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Мы говорим о том, что кацапня делала раньше и делает сейчас. Оккупировала часть территории суверенного государства, убила уже более 13000 людей, внесла несуществующий языковый конфликт да много чего и не перечислишь. Ну ладно затесался в кремль идиот это еще пол беды, но абсолютное большинство кацапни на мордоре его поддерживает и считает, что он сделал и делает правильно. Вот о чем я.
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я вот и сегодня ответил, кто то стих высрал типо напали и т.д.
Я говорю - а **** наши к ним лезли и заразили правослабием то? "мирно", ага. Так и ответить надо бы - они ответку приносят и приносят, а мы получаем и получаем - "карма", сэр.
"зри в корень". никто просто так не получает горе, как правило.
вон, Бельгия, ее там чет в ПМВ немцы наказали. плачут бельгийцы, ну а то шо они сами в Конго творили.... = Російській актрисі, яка виступала в окупованому Криму, заборонено в'їзд в Україну на 3 роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 145
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По поводу ножа. Не бОись, не затупится. Начиная еще с древних кацапсячих царей. которые всегда хотели уничтожить Украину историю которой просто хотели украсть приписав себе. Только забывают кацапы, что когда в Киеве уже печатались книги то на месте где сейчас находится мААЦковский улус орды были дикие болота где квакалил лягушки, а дикие мокши охотились с рогатинами на медведей.
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Вероятно, фамилия этой актриски представляет из себя государственную тайну, такую, что называть ее нельзя.
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Фамилия её- таки забавная: Аброськина. Не шучу.
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Что-то на Миротворце нет Маргариты Аброськиной.
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Учитывая, что даже имя этой "народной акторки" не назвали, ее главная роль в озвучивании сцены в эпизоде, когда кацапы свинью кололи.
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А чому,власне,не сказали,хто це така? ЇЇ ім"я що - страшна державна таємниця? Зовсім вже запрацювались..
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Это что-то новенькое- видимо , чтобы не вносилось в Миротворец или еще куда Зеленский распорядился теперь не оглашать фамилии артистов-сепаратистов, они же наверняка несут чистое и светлое в массы, даже если выступают в Крыму и на Дамбассе...Наверное Сивохо подсказал...
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Если не пустили, то в базе Миротворца она уже присутствует наверняка.
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Без имён персонажей такая информация бессмысленна. Кто-то , где-то , что-то..
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Я думаю это больше претензии к редакторам Цензора.
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Ахтунг-ахтунг!
Новость дня!

Бесфамильной актрисульке захотелось приехать в Украину. Так пустите её, нехай погуляет, украинцев посмотрит, себя покажет. Может известной станет. Если портнову можно, то почему ей нельзя? Где логика?
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