 Российской актрисе, которая выступала в оккупированном Крыму, запрещен въезд в Украину на 3 года, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ - актриса, которая прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированый ее страной Крымский полуостров", - говорится в сообщении.
За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.
"Всего с начала года выявлено более 5тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий, составлен 4251 админпротокол", - отметили в Госпогранслужбе.
Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении госграницы, а в отношении почти 915 - принято решение о запрете въезда в Украину. Также с начала 2019 года года запрет въезда в Украину получили 43 иностранца из числа деятелей культуры и искусства.
Не, ну если сказала бы что не знала и оназамир, то конечно наказывать не нужно, мы же миримся али как?
"нож" то не затупится? Или..... , ну, знае.те, как Каддафи (за)кончил? Тоже любил кого-то куда-то "пускать" то
корова сдохнетвсе будет хорошо
я не обязан быть таким как публика у Антиколорадоса в блоге, но и не обязан ничем - любить януковощей.
ты тут кричишь за кого-то одного, точно так же как и твои враги, но если сбоку посмотреть, то это два вида застоя, один - сразу взад, а другой - ни туда ни сюда.
и альтернативы нету, только там типо мол какие-то пиночеты, что вообще смешно получится то.
Я говорю - а **** наши к ним лезли и заразили правослабием то? "мирно", ага. Так и ответить надо бы - они ответку приносят и приносят, а мы получаем и получаем - "карма", сэр.
"зри в корень". никто просто так не получает горе, как правило.
вон, Бельгия, ее там чет в ПМВ немцы наказали. плачут бельгийцы, ну а то шо они сами в Конго творили.... =
Новость дня!
Бесфамильной актрисульке захотелось приехать в Украину. Так пустите её, нехай погуляет, украинцев посмотрит, себя покажет. Может известной станет. Если портнову можно, то почему ей нельзя? Где логика?