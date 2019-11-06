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 Госбюджет-2020 не предусматривает средств на "государство в смартфоне", - Федоров

В проекте Государственного бюджета на 2020 год не предусмотрены дополнительные расходы на проведение цифровизации в Украине и внедрение проекта "государство в смартфоне".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - сообщил министр.

По его словам, средства на реализацию цифровых проектов правительства планируют получать от международных партнеров в качестве технической помощи.

"В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджиталлизация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021", - добавил Федоров.

Ранее Президент Владимир Зеленский рассказал о планах сделать из Украины "государство в смартфоне", когда каждый гражданин с помощью телефона сможет контролировать власть и ее действия.

Будучи внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, Федоров заявлял, что проект электронного правительства активно развивается в Украине последние четыре года, в течение которых было создано много электронных сервисов. Он выступил за внедрение единой системы авторизации и идентификации для получения онлайн-услуг.

Бывший первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив 31 мая заявлял, что в Украине онлайн предоставляют 125 публичных услуг.

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Госбюджет-2020 не предусматривает средств на государство в смартфоне, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158066
 
 
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Блин, как же так, что же теперь будет? А производители смартфонов так этого ждали...
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Олигархов ведь уже нет? Надеюсь законодательная инициатива в каждый сельсовет увидит свет? А то народ начинает что то подозревать, "сватов" смотреть не хочет...
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Стая недоумков, в которой нет ни единого человека, который в своей биографии руководил бы коллективом более 50 человек. Не усвоив науку "Теория государства и права", твой уровень -начальник ЖЭКа. Мы живем в эпохе под названием "революция быдла".
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"Государство в смартофоне" везут по "европейским дорогам с 1 ноября" Госбюджет-2020 не предусматривает средств на "государство в смартфоне", - Федоров - Цензор.НЕТ 3559
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Ось так - держава так і вмерла в смартфоні!!! А лапша на вухах "хохлів" продовжує висіти!!!
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Чергове бла-бла від криворізького брехуна. Госбюджет-2020 не предусматривает средств на "государство в смартфоне", - Федоров - Цензор.НЕТ 4474
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"держава в смартфоне" отменяется. для "мечтателей" будет ЗЕ в телевизоре - достаточно.
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Ну после вранья про понижение тарифов борьбу с олигархами и монополиями еще одно вранье большой погоды уже не сделает!
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Вон Скоморох приказал разработать приложения для справок и пенсий. А тут "не предусмотрено". Так на кой ляд и кому нужна такая трансформация? Лучше закройте свою лавочку, пропадите, а сэкономленные средства отправьте в фонд или агенство энергоэффективности. Глядишь пара-тройка ОСББ поменяет трубы или залатают крыши. Все проку больше.
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Надо в смартфонах больше леди делать а не государства.
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Ой. У вас экономічний прорив порвався.
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Какие средства с бюджетв,все что сам закинул на пополнение вот тебе и мир и страна в смартфоне,они ведь пошутили
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государство в смартфоне, перемирие-темы далёкие от похабщины 95-го квартала и потому для Зеленского не постижимые.Его тема-это "Мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий."
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