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 Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, глава государства подписал Указ №808/2019 "О Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов".

Указ Президента опубликован сегодня, 6 ноября.

Согласно тексту Указа, Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Так, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент постановил:

1. Образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

2. Утвердить прилагаемые:

Положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов;

Персональный состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

3. Признать утратившими силу:

- Указ Президента Украины от 23 февраля 2016 № 61 "О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова";

- Указ Президента Украины от 12 декабря 2016 № 552 "Об изменениях в составе Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова";

Указ Президента Украины от 15 декабря 2017 № 421 "Об изменениях в составе Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина входит в список "частично свободных стран" в рейтинге "Свобода в сети", - Freedom House

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов вошли:

  • Миський Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)
  • Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)
  • Влащенко Наталья Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)
  • Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)
  • Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)
  • Дуцик Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)
  • Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)
  • Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)
  • Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)
  • Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)
  • Писанко Людмила Александровна - редактор (по согласию)
  • Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)
  • Tомиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)
  • Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)
  • Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию)

Как сообщалось ранее, за пять лет оккупации Крыма правозащитники зафиксировали более 300 случаев нападений, пыток, задержаний и других форм давления на журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3158064
 
 
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По Зеленскому хорошо видно, что все 5 лет Порошенко занимался чем угодно, но только не своими прямыми обязанностями.
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Це точно! Навіть «правозахисник» Андрій Портянка при ЗЄмоніці став журналістом, а при Пороху такого не було.
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а во главе Совета поставит Мендель Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов - Цензор.НЕТ 1734
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не . с защитой журналистов только цепная овчарка Зельца справится . у нее и опыт есть . он как Андрушко защищать кидалась
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бужанський. Він фахівець з вівчарства Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов - Цензор.НЕТ 2034
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А это коснется цензора?
Или цензура здесь будет процветать?
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пихуй .... на этого янелоха и его дебильные "советы"....
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Мне нравиться как Зеленский каждый день коррупцию душит, ДУШИЛИ - ДУШИЛИ ,ДУШИЛИ- ДУШУЛИ аж две пачки маргарина в мыле
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Вот и славно. Теперь после получения корочки "корреспондент" Портнов будет надежно защищен! И самое смешное - вчера!!!
"Я работаю журналистом": Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука, выдав ему редакционное задание.
https://censor.net.ua/news/3158009/ya_rabotayu_jurnalistom_portnova_sdelali_sotrudnikom_na_kanale_medvedchuka_vydav_emu_redaktsionnoe_zadanie
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Так а Соня Кошкіна де,як тролити,так всі гаразд
Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов - Цензор.НЕТ 4353
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А якби заголовок звучав : "Зеленський ліквідував Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова"(що є правдою) ,новина набула б пікантного змісту.
Фактично знову відбувся фокус з перейменуванням .типу АПУ в ОПУ. І мета зрозуміла. Для контролю над бидлом,необхідний контроль над ЗМІ.
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