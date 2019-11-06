EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  113  5
Все про:Азербайджан (283) МИД (5186) Пристайко (265)

 Украина и Азербайджан активизируют двустороннее сотрудничество по всем направлениям взаимного интереса, - МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече в Стокгольме обсудили перспективные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и других сферах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили график визитов на высшем и высоком уровнях, а также вопросы взаимной поддержки в рамках международных организаций. Министры подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем углублении всеобъемлющего двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Во время встречи с обеих сторон была подтверждена твердая и безоговорочная взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ РФ распространяют фейковую информацию о запуске автобусов из Баку в оккупированный Крым, - МИД Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3158056
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
купляють водафон.
треба нового оператора шукати.
 показать весь комментарий
 
Как Лукашенко бегают по перифериям бывшего СССР...
 показать весь комментарий
 
Не Україна і Польща не Україна і Угорщина чи Чехія про Німеччину чи Австрію промовчу - а Україна і Азербайджан! Хай живе і процвітає СОВОК!!!
 показать весь комментарий
 
 
бензин сокар набагато крще сраного вога, йзери вміють товари втюхувати
 показать весь комментарий
 
Вот Украине как раз пришло время вмешаться в карабах, своих проблем уже нет Украина и Азербайджан активизируют двустороннее сотрудничество по всем направлениям взаимного интереса, - МИД - Цензор.НЕТ 7367
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх