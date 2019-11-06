 Украина и Азербайджан активизируют двустороннее сотрудничество по всем направлениям взаимного интереса, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили график визитов на высшем и высоком уровнях, а также вопросы взаимной поддержки в рамках международных организаций. Министры подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем углублении всеобъемлющего двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Во время встречи с обеих сторон была подтверждена твердая и безоговорочная взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СМИ РФ распространяют фейковую информацию о запуске автобусов из Баку в оккупированный Крым, - МИД Украины