 Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине

Об этом передает корреспондент "НМ".
Напомним, что мэр Днепра, комментируя коммунальную аварию в Киеве, а также весь негатив, вылитый на киевского градоначальника, заявил, что во всех украинских городах есть глобальные проблемы с инфраструктурой. И в любой момент подобная авария может повториться и в Одессе, и в Днепре.
"В Киеве прорвало "семисотку". Напорный коллектор.
Завтра может "устать" Днепр.
Честно.
С коллектором в 1200…
Послезавтра Одесса.
Вы разве не курсе, какие проблемы в Южной Пальмире с дамбой?", — отметил Филатов.
Городской голова Днепра в очередной раз заявил, что нужно принять Муниципальный Кодекс и разделить полномочия местного самоуправления и центральной власти.
"Уже четыре года, каждый Божий день, я кричу хоть Пете, хоть Вове, что жилой фонд изношен на 80 процентов.
Что критическая инфраструктура изношена критически.
Что обвал подъезда в Дрогобыче — это только начало.
Четыре года я кричу в пустоту…
А в ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен", — отметил Борис Филатов.В ответ на пост днепровского коллеги Виталий Кличко написал:
"Серьезность и масштаб вызовов понимают те, кто ежедневно их преодолевает. Особенно после того, как обновлением инфраструктуры не занимались десятки лет. Во всех городах Украины".
цих двох вони не *******, бо їх не шанує ЗЕ, а чому ЗЕ їх не шанує - питайте в Бені.
не думайте, що вас це якось омине.
А якщо ви хочете ліквідувати спадок совка, то вкладайте гроші не в смартфони, розваги, дорогі авто, а в міську інфраструктуру та свій будинок. Чи ви хочете, щоб це робилося коштом держбюджету?
Прямо как Йода из звездных воен написал