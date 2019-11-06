 Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине

"В Киеве прорвало "семисотку". Напорный коллектор.

Завтра может "устать" Днепр.

Честно.

С коллектором в 1200…

Послезавтра Одесса.

Вы разве не курсе, какие проблемы в Южной Пальмире с дамбой?", — отметил Филатов.

Городской голова Днепра в очередной раз заявил, что нужно принять Муниципальный Кодекс и разделить полномочия местного самоуправления и центральной власти.

"Уже четыре года, каждый Божий день, я кричу хоть Пете, хоть Вове, что жилой фонд изношен на 80 процентов.

Что критическая инфраструктура изношена критически.

Что обвал подъезда в Дрогобыче — это только начало.

Четыре года я кричу в пустоту…

А в ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен", — отметил Борис Филатов.

"Серьезность и масштаб вызовов понимают те, кто ежедневно их преодолевает. Особенно после того, как обновлением инфраструктуры не занимались десятки лет. Во всех городах Украины".