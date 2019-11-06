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 Киевские новости, Общество
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 Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Фейсбук поддержал коллегу из Днепра Бориса Филатова в вопросе срочного решения проблемы критической изношенности жилого фонда в Украине

Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы усталости жилого фонда в Украине 01

Об этом передает корреспондент "НМ".

Напомним, что мэр Днепра, комментируя коммунальную аварию в Киеве, а также весь негатив, вылитый на киевского градоначальника, заявил, что во всех украинских городах есть глобальные проблемы с инфраструктурой. И в любой момент подобная авария может повториться и в Одессе, и в Днепре.

Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы усталости жилого фонда в Украине 02

"В Киеве прорвало "семисотку". Напорный коллектор.

Завтра может "устать" Днепр.

Честно.

С коллектором в 1200…

Послезавтра Одесса.

Вы разве не курсе, какие проблемы в Южной Пальмире с дамбой?", — отметил Филатов.

Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы усталости жилого фонда в Украине 03

Городской голова Днепра в очередной раз заявил, что нужно принять Муниципальный Кодекс и разделить полномочия местного самоуправления и центральной власти.

"Уже четыре года, каждый Божий день, я кричу хоть Пете, хоть Вове, что жилой фонд изношен на 80 процентов.

Что критическая инфраструктура изношена критически.

Что обвал подъезда в Дрогобыче — это только начало.

Четыре года я кричу в пустоту…

А в ответ Кабмин хочет ограбить местное самоуправление в следующем году на 160 миллиардов гривен", — отметил Борис Филатов.

В ответ на пост днепровского коллеги Виталий Кличко написал:

"Серьезность и масштаб вызовов понимают те, кто ежедневно их преодолевает. Особенно после того, как обновлением инфраструктуры не занимались десятки лет. Во всех городах Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3158052
 
 
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зараз понабігають зелені і будуть волати, що це лишень проблема мерів.
цих двох вони не *******, бо їх не шанує ЗЕ, а чому ЗЕ їх не шанує - питайте в Бені.
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Задля справедливості: а чому мене, скажімо, _-_-_- нина мають хвилювати комунальні проблеми Києва? Київ має свій бюджет. Мало? Введіть місцевий податок. Чи т.зв. "картками_киянина" заліпіть прорвані труби Кличко підтримав Філатова в питанні термінового вирішення проблеми "втоми" житлового фонду в Україні - Цензор.НЕТ 9773
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спадок совка є в кожному місті
не думайте, що вас це якось омине.
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Мене це не минає. І я вирішую свої проблеми сам. Своїм коштом.
А якщо ви хочете ліквідувати спадок совка, то вкладайте гроші не в смартфони, розваги, дорогі авто, а в міську інфраструктуру та свій будинок. Чи ви хочете, щоб це робилося коштом держбюджету?
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Педалик не ответил на важный вопрос - почему в Конче ничего не стареет Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине - Цензор.НЕТ 8975
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"Серьезность и масштаб вызовов понимают те, кто ежедневно их преодолевает"
Прямо как Йода из звездных воен написал Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине - Цензор.НЕТ 1876 Кличко поддержал Филатова в вопросе срочного решения проблемы "усталости" жилого фонда в Украине - Цензор.НЕТ 6728
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Сегодня старый жилой фонд не все могут обновить. Вернее обновить может каждый, не все могут это делать. Чтобы обновить жилой фонд, его нужно построить.Для того чтобы построить, нужны строительные материалы.Поэтому существует бюджет города Киева. И вот те, кто всё это затевает, я имею. ввиду смещение меня с должности, я вас предупреждаю - вы доиграетесь в завтрашнем дне.
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