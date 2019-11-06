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 Помпео и Меркель могут обсудить ситуацию на Донбассе во время встречи, - Госдепартамент США

Ситуация на Донбассе может стать одной из тем переговоров Ангелы Меркель и Майкла Помпео, который в среду начинает официальный визит в Германию.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США во время телефонной пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы постоянно говорим об Украине с нашими немецкими коллегами. Очевидно, мы и в дальнейшем будем подтверждать непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также любому новому импульсу для достижения мира на востоке Украины", - отметил американский дипломат.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы "сохранять давление на Россию и заставить ее выполнить свои обязательства по Минским соглашениям". Кроме того, отметил представитель Госдепа, США хотели бы видеть полное восстановление суверенитета Украины.

"Это может быть одной из тем на переговорах (Помпео и Меркель. - Ред.), учитывая определенные шаги, сделанные в течение последних недель, в частности, со стороны президента Зеленского", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Источник: https://censor.net.ua/n3158051
 
 
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Дык рябошляпку туда как бы не приглашали Помпео і Меркель можуть обговорити ситуацію на Донбасі під час зустрічі, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 6770
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Могут обсудить, но предпочтут вмазать по пиву
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Та краще б розмістили б парочку своїх військових баз в Харківській та Сумській областях...
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ПисТіти не мішки носити! Стільки років тільки язиками плещуть і нордстрім будують!
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Без Порошенко не обсуждали. ЗенеЛоху только сообщат решение. Может быть.
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