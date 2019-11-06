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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минобороны (6065) Бронежилет (21) закупки (183)

 Минобороны окажет всестороннюю помощь в деле о закупке некачественных бронежилетов

Минобороны заинтересовано в проведении объективного и беспристрастного следствия по делу о закупке бронежилетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В связи с сообщением Генеральной прокуратурой Украины подозрения должностным лицам Министерства обороны относительно возможных нарушений, совершенных ими при закупке индивидуальных средств бронезащиты, оборонное ведомство сообщает, что окажет всестороннюю помощь следствию в целях установления истины по этому делу", - говорится в сообщении.

Отмечается ,что в рамках борьбы с коррупцией, Минобороны проводит жесткую кадровую политику для очищения рядов Вооруженных Сил Украины от лиц, склонных к злоупотреблению служебным положением и получение неправомерных вознаграждений и взяток.

"Нетерпимость к коррупции является одной из главных ценностей и приоритетом работы новой команды Министерства обороны Украины. Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с законодательством Украины, никто не может считаться виновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в суде", - заявили в Минобороны.

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Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.

Вчера, директор ГБР Роман Труба сообщил, что пятерым топ-чиновникам Минобороны объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов на сумму 100 млн грн.

Как сообщил источник Цензор.НЕТ, подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158050
 
 
 Топ комментарии
 
Цитата із сьогоднішньої статті головреда цензора :"Под давлением всесильного в МО советника Порошенко Юрия Бирюкова такую дурость сотворили, чтобы обеспечить ручной и единоличный контроль госзакупок. И безвольный Муженко отдал такую важную функцию ВСУ в ГУРСМО. А на руководство ГУРСМО Бирюков добился назначения своего друга Марченко."
Источник: https://censor.net.ua/r3158025

Прикривати потрібно бірюкова , і чим швидше - тим краще..
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На сколько помню, экспертиза тогда была некачественной и на какую теперь экспертизу опираются - вопрос... Может на экспертизу Портнова?
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Тут не це головне. Кажуть, що зараз припинено закупівлю бронежилетів узагалі. Відповідно, на фронт їх не постачають. Чи не в цьому причина?
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А тих, хто виготовляв неякісні броніки не будуть судити ?
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Давайте сначала узнаем результаты технической экспертизы, а не экспертизы политической целесообразности...
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так що ж виходить, справу відкрили, а на якість ще не перевірили ?
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На сколько помню, экспертиза тогда была некачественной и на какую теперь экспертизу опираются - вопрос... Может на экспертизу Портнова?
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Ведь можно пластины в США закупать,а чехол самим производить.
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"..., что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже ста..."
Источник:https://censor.net.ua/n3158050

Ванга рассказал об убытке или это утверждение-мантра?

Они только подозреваются в нанесении убытка, а то будет опять пшик, как с "вором и мародёром"...
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какое же может быть большее содействие, чем сама состоявшаяся закупка?
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Цитата із сьогоднішньої статті головреда цензора :"Под давлением всесильного в МО советника Порошенко Юрия Бирюкова такую дурость сотворили, чтобы обеспечить ручной и единоличный контроль госзакупок. И безвольный Муженко отдал такую важную функцию ВСУ в ГУРСМО. А на руководство ГУРСМО Бирюков добился назначения своего друга Марченко."
Источник: https://censor.net.ua/r3158025

Прикривати потрібно бірюкова , і чим швидше - тим краще..
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всех закупщиков одеть в бронежилеты и с автоматом проверить их качество
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МОУ опровергло, но функционал переопределило. А то привыкли прикрываться гошками.

Министр обороны Андрей Загороднюк в комментарии Цензор.НЕТ заявил:
"Функция контроля качества уже отсоединена от ГУРСМО. Юридически это уже две разные структуры. В ближайшее время мы заменим руководителей подразделения по контролю качества, чтобы это были абсолютно независимые люди. Сейчас мы интервьюируем новых руководителей". Источник: https://censor.net.ua/r3158025Был шанс у Украины сделать рывок в 2014 году, и места рабочие создать, и военную промышленность загрузить по полной, но шоколадник решил по другому слить Украину .
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да сейчас загрузили как и дороги при зеле Міноборони надасть всебічну допомогу в справі про закупівлю неякісних бронежилетів - Цензор.НЕТ 1545
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А я вспоминаю случай , когда депутат от "Батькивщиньі" Соболев прямо на заседании Радьі продемонстрировал бронепластину , пробитую насквозь , после отстрела ее бойцами АТО. Бьіло єто года четьіре назад , факт некачественной бронестали заболтали, а зря !
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Та помнят его Форма новая и хорошая и дарит Юлин поц дубок стекляху на тер бат Міноборони надасть всебічну допомогу в справі про закупівлю неякісних бронежилетів - Цензор.НЕТ 8462
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Бирюков , не маскируйся , крьіса порохоботная!
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