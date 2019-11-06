 Минобороны окажет всестороннюю помощь в деле о закупке некачественных бронежилетов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В связи с сообщением Генеральной прокуратурой Украины подозрения должностным лицам Министерства обороны относительно возможных нарушений, совершенных ими при закупке индивидуальных средств бронезащиты, оборонное ведомство сообщает, что окажет всестороннюю помощь следствию в целях установления истины по этому делу", - говорится в сообщении.

Отмечается ,что в рамках борьбы с коррупцией, Минобороны проводит жесткую кадровую политику для очищения рядов Вооруженных Сил Украины от лиц, склонных к злоупотреблению служебным положением и получение неправомерных вознаграждений и взяток.

"Нетерпимость к коррупции является одной из главных ценностей и приоритетом работы новой команды Министерства обороны Украины. Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с законодательством Украины, никто не может считаться виновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в суде", - заявили в Минобороны.

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Напомним, 26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны .

Минобороны опровергло информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам и настаивало на создании "наблюдательного совета" в составе общественных деятелей, депутатов, волонтеров и представителей СМИ.

Вчера, директор ГБР Роман Труба сообщил, что пятерым топ-чиновникам Минобороны объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов на сумму 100 млн грн.

Как сообщил источник Цензор.НЕТ, подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

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