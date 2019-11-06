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 За рубежом
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Все про:Путин (25140) русский язык (393)

 "Пещерные русофобы" и агрессивные националисты объявили войну русскому языку, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку в некоторых странах. По его словам, они пытаются искусственно сократить пространство русского языка в мире, а также вытеснить его на периферию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - сказал Путин.

За такой политикой, по мнению российского президента, стоит "все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе - права на родную речь, на культуру и историческую память".

В странах Восточной Европы учили русский язык во время существования СССР, потому что это было выгодно, уверен Путин, но Советский Союз распался, и интерес к языку начал затухать, однако "это искусственно подогревается, потому что нас побаиваются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель. ИНФОГРАФИКА

Российский президент поставил две задачи для сохранения русского языка в мире: обеспечить достойный уровень знаний и грамотности граждан России, а также реализовать систему поддержки русской языковой среды за рубежом.

"В последние годы по этим направлениям достаточно много сделано. Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества", - пояснил Путин.

Напомним, в школах Славянска (Донецкая область) обучение в первых классах будет проходить исключительно на украинском языке.

Согласно опросу, количество желающих изучать русский язык наравне с украинским сократилось с 40 до 26,9%.

Источник: https://censor.net.ua/n3158047
 
 
 Топ комментарии
 
А давайте вообще каждого сумасшедшего цитировать?
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Ви століттями нищили мову, насаджували свій ізик, а тепер вас, бачте, утискають печерні націоналісти та маргінали.
Заїдь в свою дєрьовню і подивись на культурне життя руцкоговорящего бидла.
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В 21-м веке русский стал языком кремлевского вранья, дезинформации и имперского реваншизма. больше ничего.
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В статье о еврейской матери с тебя речи лились, как понос при дизентерии... "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 9584
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лахта порохоботская - недотроллякалась?
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Хе-хе! Яким боком мокші до руського зика? У вас нарєчіє.

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Пора в кремлівську стіну! У вигляді радіоактивного попелу!
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Не дарма в ***** дупа підгора... Як же ж воно буде мізки промивати срюцькім міром, якщо люди припинять розмовляти на собачій?
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От невдача, з кожним роком скорочується можливість захищати рускаязьіх в чужих країнах. "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 3268
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Лугандон при владі рулить. Нещодавно кварталівець і антимайданівець Сивохо став радником секретаря НРБО. Виявляється, що там не він один такий "патріот і професіонал".

Депутат, слуга народа, радник секретаря РНБО, концертний директор співачки Тіни Кароль Максим Ткаченко вважає, що главарі ОРДЛО "вменяемые люди, честные и порядочные люди, которые хотят мира и возврата территорий", навіть більше він вважає, що "некоторые из лидеров боевиков сохранят свою власть и получат должности уже после деоккупации".

https://inforesist.org/chestnye-i-poryadochnye-lyudi-v-snbo-dopuskayut-chto-glavari-ldnr-ostanutsya-na-svoih-dolzhnostyah/
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Недоумок, вивчіть російську спочатку в себе. Більше половини не можуть правильно писати. А на крадію і шапка горить, це ви окупанти знищили мови тих країн куди залізли. Моя нація до цього часу не оговталась після знищення всього українського, вами пещерними, дикими хижаками. Це ви покалічили українців, які не розмовляють своєю рідною мовою, бо ви її забороняли і вивчали тільки тут штучну, вкрадену в нас церковну мову, яку назвали російською. Які ви росіяни,ви є московити, моксель,тартари, хинови - вороги русів. Це ви себе у 1721 році назвали росіянами. Це всеодно, що бика перейменувати в коня. Бик биком і залишився без своєї мови, культури, коріння. Стараєтеся виїхати на вкраденому в українців? Злидота!
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не надо
Фуйлу делать рекламу
Фуйло-оно на любом языке имеет одно значение
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Смешарики отакуют. Активисты возмущены пропагандой русского мира в детсаде во Львовской области.


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Найкраще, що кожен з нас може зробити, щоб скоротити простір російської мови в світі - це припинити її використовувати.
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В 1962 году в Хмельницком была одна украинская школа №3. Сейчас в Хмельницком нет ни одной русской школы. Зато есть еврейская школа.
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Плешивый, это ты роисскому каукасу говоришь? Там дагестону или чичне, откуда всех русских выгнали или убили. Да?
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по перше, це не рускій язик, а раССіянський, це як говереться, велика різниця!!!!
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Запретное мнение
«Чебурпедия» для «Чебурнета».

Шизофрения «Сказочного» Владимира Владимировича продолжает стремительно развиваться. На этот раз НацДед решил объявить войну «Википедии».

Википедия(если кто-то по неведомой нам причине вдруг не знает) - это всемирно известная свободная интернет-энциклопедия, в которую дополнять информацию могут пользователи со всего земного шара.

«По поводу «Википедии». Лучше заменить её новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», - заявил Путин на вчерашнем заседании Совета по русскому языку.

О том, что вся информация досконально проверяется авторитетными редакторами «Википедии»(среди которых есть профессора и учёные) НацДед, естественно, не в курсе.

Владимир Владимирович вообще далёк от интернета, о чём неоднократно заявлял, считая это своим преимуществом(даже не спрашивайте, душа старого чекиста - всегда потёмки).

Впрочем, логика в словах Путина однозначно есть. «Википедия», откровенно говоря, как-то не вписывается в формат создаваемого в РФ «Чебурнета». То ли дело идеологически правильная и скрепная «Чебурпедия».

t.me/TheForbiddenOpinion/4181
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При спробі кацапа вимовити слово "паляниця" у 86% випадків стається вивих щелепи. Це питання не націоналізму, це питання до Дарвіна.
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От чому українець білоруську, польску, болгарську, мову розуміє, а касап-московит не може зрозуміти про що на цих мовах йдеться? Відповідь очевидна - це не слов'яни.
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Тому що у всіх словянських народів один мовний корінь!!!
А мокши користуються сумішшю мов...татарскою...фінською...старо болгармькою...і тп.
Ця суміш і є рюзге язег...якого ще в 17 ст.ніхто і не знав!))))

От і біситься фінр угорське племя...
Бо хоче до словянської сімї
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Якщо хочете посадити кацапа на умовну пляшку запитайте: скільки можна назвати слів від слова "язьік" - їх буде біля 5, від слова "мова" - більше 60. Ось і вся правда о веліком і могучем.
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ІСТОРІЯ ПЛЕМЕН МОСКОВІЇ ТА РУСІВ
Історія все добре знає,
Своє коріння точно має.
Візьмем походження народів,
З диких племен та їхніх родів.
Беремо дике плем'я Меря,
Із жаб у них була вечеря.
І повелося, що не знають міри,
Бо нищили все дужче звіра.
А було плем'я Весь чи Вязь,
Лізли в болота, то їх "грязь".
Жили, як на деревах мавпи,
Не мили зовсім свої лапи.
А де взялося плем'я Чудь?
Про культуру там забудь.
Прозвали так, бо ті мудили
Добряче тоді начудили.
Найбільша їх народність Мокша,
Оселя на болоті, тож промокша.
З них ліліпут, як гниди- воші
Несуть свої розбійні ноші.
А найбрудніші Московити,
Завжди Ордою були биті.
Мета їх завжди кочувати,
Насилувати та вбивати.
А своїм плем'ям я горжусь,
Бо українці - це все Русь!
Такі народи, як Поляни,
Київ звели, а в ньому храми.
В лісах жили розвинуті Древляни,
У них міста й фортеці дерев'яні.
А ще могутні, славні Сіверяни,
Богатирі Русів преславні.
Іншіі народності - слов'яни
Зі Сходу, Півдня, та кияни.
Ось такі різні ми народи
Мирні слов'яни та уроди.
02.06.2018р.Анатолій Березенський
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Мирні слов'яни та уроди.\\\\\\\\

Ну але заразу православ.я чомусь "мирні" розповсюджували, нє?
А потім вже православно-дикі уроди почали віддавати борг. Чи може наші мирненько насаджували дикунам христоїдення?
Так що.... індуси праві - карма.
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«Жалко рюсских людей.Если не умеешь думать,так дураком и будешь жить.Но растут новые люди..Поумнее нас..Может и жить будут лучше нас..,» Л. П. Берия
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Не важно, положите ли вы больного на золотую кровать или на деревянную, ибо болезнь будет следовать за ним повсюду; так же безразлично, будет ли нездоровый ум находиться в обстановке богатства или бедности, недуг одинаково будет сопровождать его.
Сенека Луций Анней (Младший)
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"Если бы не восстание 1830-1831 годов, то россияне продолжали бы называть наш этнос «литовцами», как это у Пушкина, у первого фольклориста России И.П. Сахарова (1807-1863), у всех других авторов начала XIX века и в самом языке Империи. Но восстание породило у метрополии задачу ликвидации национального сознания литвинов. Последовал целый ряд мер: запрет тут Статутов ВКЛ (1840), указ о ликвидации нашей униатской Церкви с запретом на богослужения в храмах на нашем языке (1839), запрет книгоиздания на нашем языке (1839), запрет самого слова «Литва» (1840) и распространение на всех литвинов названия «беларусы» с бывших восточных земель ВКЛ (1840)."

http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/12-2012/teni-zabytykh-predkov.html
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Лише повномасштабна тотальна дерусифікація України може врятувати українців від смертельної хвороби русскаязичія. А далі дерусифікація почне поширюватися і саму Росію та вб'є цю злоякісну пухлину з метастазами у вигляді русскава язика.
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Язик для рашки, це спосіб розв'язування конфліктів для задоволення імперських амбицій і власного збагачення
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Руська мова для как-цапа це зброя на рівні ядерної, носяться з нею по всьому світу, щоб був привід когось захищати, навіть тоді, коли цей захист нікому не потрібен.
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Пещеристое (кавернозное) тело это структурная единица эректильной ткани пениса. - Все сходиться! "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 8387
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Нынешний русский язык - это искусственный язык, созданный реформаторами абиссинским евреем Пушкиным и голландским евреем Ломоносовым-Шнобельманом.
Руский язык - это бывшее название нынешней української мови: Словарь "Лексис,
Сирѣчь реченїя, въкратъцѣ събранны. И из словенскаго языка на просты рускій
діалектъ истолкованы". Издан в Вильно в 1596 году Лаврентием Зизанием. В левой
колонке слова на славянском языке, а в правой - на простом руском диалекте. На славянском
языке "глаголю", а на руском - мовлю, далее: заемлю - позычаю,
дондеже - аж поки, известный - певный, мерзость - бридкость, мел - крейда, папа
- тато, юноша - парубок, и т.д.
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кацапський язик має бути, виключно в українській дупі.
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КАЦАП
Кацап таке створіння,
Що пустить скрізь коріння.
А тільки виросте стебло,
То з'явиться нове ху@ло.
З ким поруч проросте,
Ніколи той не розцвіте,
Росте воно як той бур'ян
Творіння чорта для слов'ян.
Висушить все як паразит,
Руйнівник всього московит.
З "бур"яном" ти завжди борись,
Та із кацапом не водись.
25-26.10.2018Анатолій Березенський
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Печерний кагебіст-шовініст-імперіаліст звернувся до лохів.
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а в чому зрада ?
ФБР працює над безпекою своєї країни.
всіх незгодних кацапур геть з Америки назад на росію.
так буде справедливо.
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Нехай краще цей кат подивиться на те, як він в своїх мокшанских болотах знищує мову нацменшин, які там проживають.
НО річ в тому, що у світі зрозуміли хто такі москалі і як вони можуть вбивати і росказувати при цьому про захист тих, хто розмовляє на руеSSеській мові.
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ПодивиSSSь ролик патріота Вольнова про гру від якої кацапи обіSSSралиSSSь.
https://www.youtube.com/watch?v=44y-cerK0es
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Здоровая самокритика - вещь полезная, но просто назвать себя самого "пещерным русофобом" мало, есть смысл уточнить, в чем именно заключается пещерность российской политики по отношению к русскому языку.

Во-первых, безусловно, первый удар по русскому языку нанесла блатная аристократия, внедрившая воровской сленг и феню в повседневный, и главное - официальный - оборот. Представить себе, чтобы министры и более высокие руководители произносили тюремные определения вроде "беспредел", "мочить в сортирах" и прочие выражения такого же порядка, ранее было немыслимо. Они прекрасно осознавали, когда можно и нужно матерком и кулаком по столу, а когда - чеканно и высоким слогом. Но все меняется. Когда во власть прорвалась уголовная братва, она притащила с собой и тот специфический язык, который только формально относится к русскому. Другого они просто не знают.

Второй удар - и самый тяжелый - нанесла по русскому языку власть, когда убила российское образование. У преподавателей журфака уже не вызывают удивления сочинения абитуриентов, где на каждой странице обнаруживаются даже не десятки - сотни - ошибок. Лексических, грамматических, синтаксических. Что говорить о профессиях, где грамотное владение русским языком менее критично.

Сложный и развивающийся язык может существовать только в сложной и развивающейся экономике. Создающей запрос на специалистов, которые должны уметь коммуницировать между собой. В деградирующей стране с примитивизирующейся экономикой упрощается и язык общения. Лексический минимум в 200 слов Фимы Собак становится избыточным, переходя в 30-словный словарь Эллочки-людоедки.

Третий - окончательный - удар по русскому языку нанесла внешняя политика современной России. Став пугалом для соседей и не имея проекта, который она может предложить миру, Россия стремительно утратила привлекательность, плюс исчезающие позиции в международном разделении труда закрыли интерес к русскому языку со стороны иностранцев. "Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин". Ну так у Ленина была идея, был проект. С ним можно было не соглашаться или соглашаться - но они были. Что есть у Путина? Он внес в мировую сокровищницу только одно слово, зато ёмкое: "Ху-йло". Его произносят и сразу понимают, о чем и о ком речь. Это Советский Союз, который не производил ничего кроме калош, мог дарить миру слово "спутник", которое не нужно переводить. Нынешняя Россия дарит совсем другое.

Не неведомые "русофобы", а вполне конкретные люди с известными всем именами и фамилиями, стоят за сокращением ареала распространения русского языка в мире и его стремительной деградации внутри страны. Плохо лишь то, что они сами не понимают, о чем говорят, рассказывая про неведомых врагов. Но ещё хуже - если понимают.
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Русскаязичіє у будь якому вигляді в усі часи було ознакою деградації.
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Треба буде ввечері випити чарку "За русофобію!". "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 361
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А кто вам ущербным виноват, что ваш русский язык по всему миру разносит шпионов, новичок, полоний, шантаж, теракты, грабежи, разруху, бомбежки школ, больниц, мирных людей...
Что хорошего он хоть куда принес?
Нация диких варваров.
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А почему вы пишете на русском? Это разве не предательство?
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***** даже языка своего-российского не имеет-всё к Руси норовит присобачиться.Где Русь-то твоя,если UKR и есть УнитарнаКиевськаРусь-мова на Полтавщине,язык на Кубани-всё буде УКРаина.Придурь из Питерской подворотни всё совком живёт-"Рус с Кия" себя величает ссцарь мокшанский-РоссоФедераст несчастный,агрессор-оккупант Руси не может быть рус после развала совка-рус-украинец,а раша- россиянин.
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"«Ру́ський кагана́т» - умовна назва держави, що, на думку деяких істориків, могла існувати у IX сторіччі на теренах Східної Європи." Можеш уявити собі Український Каганат?
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Нет, не предательство. Это для того, чтоб кацапы могли прочитать, а то им "рускаязычная челюсть" не позволяет выучить мову.
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Ахаха)) Опять это дурацкая отмазка. Это уже не смешно.
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Россия страна с краденой историей (своей истории она стыдится), названием, гербом, флагом, территорией. Говорит на русском наречии. Ничего путного для мировой цивилизации не сделала, только постоянно развязывала кровавые войны. Сама не живет нормальной жизнью и не дает соседям жить нормально. "Пещерные русофобы" и агрессивные националисты не на территории России, точнее Московии объявили войну русскому наречию, а хотят говорить в своей стране на своем родном языке. Чего тут плохого.
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Просто дивовижно який 3,14дарас. Ну 3,14дарас в кубі. Він, мабуть, кожного вечора перед своєю Кабаєвою вихваляється цим. Так і каже - "я 3,14дарас" і злостиво та голосно сміється.
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Ученный из Удмуртии Альберт Разин 10-го сентября поджог себя в качестве протеста в Ижевске.Привлекая внимание к уничтожению Удмурдского языка в России.
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Почему вы пишете на русском языке? Что с вашим патриотизмом не так?
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Ти постишь под флагом США!
ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК?
ГДЕ АНГЛИЙСКИЙ АЛЕША?
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Дякуємо вам за підказку. І взагалі дякуємо США за допомогу, підтримку.
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В детском садике на козлиное "почему" отвечают "по-качану".Козёл в чужой огород ведь за качаном пришёл-бери качан-пинок под зад и за поребрик-нехайшастать по чужой земле.
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Там где появляется рузге языг...там появляются рузге танки и рузге марадеры!

Пам'ятайте про це брати та сестри...
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Почему вы не отвечаете? Вам стыдно? Почему вы все время используете язык оккупанта?
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У амеров научились "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 5702
Почему они используют английский? Почему ты им не задаешь этот вопрос?

р.с. - пишем на российском - шоб ты не мучал Гугл-переводчик "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 8612
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Не надоело уже врать? Зачем ты для русских стараешься? Это же унизительно. Хотя все знают что ты врешь.
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Все знают что твой папа не успел купить изделие№2, хотя прилежно стоял в очереди, но побежал пить шмурдяк после неудачи совершить покупку
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Пол мира разгаваривает на испанском...английском...французком...португальском...
НО!!! При этом люди не считают себя испанцами...англичанами и французами!))))

И только узкие всех записывают в своих всех русско говорящих))))
Это нонсенс...
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Щось в коментарях не видно, що "ізик" утискається.
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Почему вы все время пишете на русском языке. На этом сайте даже украинская версия фейковая. Просто для галочки. Это просто ужасно. Даже националистический сайт русскоязычный. Это какой-то ужас.
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кацап, иди на Рязань(знаю, жестоко, но ты надоел "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 9358 )
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Патриоты не использующие родной язык. Позор вам. Это все из-за комплексов?
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Народ который стыдится собственного языка. Позорище.
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молодец зайдёшь к Уварову и будешь под ним как пологается рузге у Уварова и наротность и самодержавие и с заду правосливие по зосиме "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 7633
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Про яку ганьбу ти кажешь, цапе? Чи твоя ************* має ексклюзивні права на використання якоїсь мови?
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Что с мовой не так, что вы так ее стесняетесь? И это националисты. Вы просто посмешище а не народ.
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Хлопці, дякуємо вам за підказку. Все перейшов на рідну мову.
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Я спрашиваю вас почему вы не используете родной язык. А вы только впадаете в истерику и грязно ругаетесь по-русски. Просто позор, а не народ.
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Пуйло може не хвилюватись. Українська дуже складна мова і її опанувати дуже важко. Витратив на це цілих ... 5 хв. Тому наші патріотні патріоти ще довго будуть послуговуватись російською. І в мережах і в побуті. Тому російській в Україні нічого не загрожує "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 5749
Дніпро.
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А вот новость прошла.
В Мальте задержали два контейнера фальшивых динаров, которые русишдобрыйдядя напечатал для ливийских бандюков на военные расходы.
Кто нибудь знает места, куда русские принесли что доброе?
Слава русофобам!
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Как ваши дети выучат украинскую мову, если даже вы сами не хотите на ней общаться. Что за комплексы. Что с вами не так.
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