 "Пещерные русофобы" и агрессивные националисты объявили войну русскому языку, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - сказал Путин.
За такой политикой, по мнению российского президента, стоит "все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе - права на родную речь, на культуру и историческую память".
В странах Восточной Европы учили русский язык во время существования СССР, потому что это было выгодно, уверен Путин, но Советский Союз распался, и интерес к языку начал затухать, однако "это искусственно подогревается, потому что нас побаиваются".
Российский президент поставил две задачи для сохранения русского языка в мире: обеспечить достойный уровень знаний и грамотности граждан России, а также реализовать систему поддержки русской языковой среды за рубежом.
"В последние годы по этим направлениям достаточно много сделано. Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества", - пояснил Путин.
Напомним, в школах Славянска (Донецкая область) обучение в первых классах будет проходить исключительно на украинском языке.
Согласно опросу, количество желающих изучать русский язык наравне с украинским сократилось с 40 до 26,9%.
Депутат, слуга народа, радник секретаря РНБО, концертний директор співачки Тіни Кароль Максим Ткаченко вважає, що главарі ОРДЛО "вменяемые люди, честные и порядочные люди, которые хотят мира и возврата территорий", навіть більше він вважає, що "некоторые из лидеров боевиков сохранят свою власть и получат должности уже после деоккупации".
https://inforesist.org/chestnye-i-poryadochnye-lyudi-v-snbo-dopuskayut-chto-glavari-ldnr-ostanutsya-na-svoih-dolzhnostyah/
Фуйлу делать рекламу
Фуйло-оно на любом языке имеет одно значение
«Чебурпедия» для «Чебурнета».
Шизофрения «Сказочного» Владимира Владимировича продолжает стремительно развиваться. На этот раз НацДед решил объявить войну «Википедии».
Википедия(если кто-то по неведомой нам причине вдруг не знает) - это всемирно известная свободная интернет-энциклопедия, в которую дополнять информацию могут пользователи со всего земного шара.
«По поводу «Википедии». Лучше заменить её новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», - заявил Путин на вчерашнем заседании Совета по русскому языку.
О том, что вся информация досконально проверяется авторитетными редакторами «Википедии»(среди которых есть профессора и учёные) НацДед, естественно, не в курсе.
Владимир Владимирович вообще далёк от интернета, о чём неоднократно заявлял, считая это своим преимуществом(даже не спрашивайте, душа старого чекиста - всегда потёмки).
Впрочем, логика в словах Путина однозначно есть. «Википедия», откровенно говоря, как-то не вписывается в формат создаваемого в РФ «Чебурнета». То ли дело идеологически правильная и скрепная «Чебурпедия».
t.me/TheForbiddenOpinion/4181
А мокши користуються сумішшю мов...татарскою...фінською...старо болгармькою...і тп.
Ця суміш і є рюзге язег...якого ще в 17 ст.ніхто і не знав!))))
От і біситься фінр угорське племя...
Бо хоче до словянської сімї
Історія все добре знає,
Своє коріння точно має.
Візьмем походження народів,
З диких племен та їхніх родів.
Беремо дике плем'я Меря,
Із жаб у них була вечеря.
І повелося, що не знають міри,
Бо нищили все дужче звіра.
А було плем'я Весь чи Вязь,
Лізли в болота, то їх "грязь".
Жили, як на деревах мавпи,
Не мили зовсім свої лапи.
А де взялося плем'я Чудь?
Про культуру там забудь.
Прозвали так, бо ті мудили
Добряче тоді начудили.
Найбільша їх народність Мокша,
Оселя на болоті, тож промокша.
З них ліліпут, як гниди- воші
Несуть свої розбійні ноші.
А найбрудніші Московити,
Завжди Ордою були биті.
Мета їх завжди кочувати,
Насилувати та вбивати.
А своїм плем'ям я горжусь,
Бо українці - це все Русь!
Такі народи, як Поляни,
Київ звели, а в ньому храми.
В лісах жили розвинуті Древляни,
У них міста й фортеці дерев'яні.
А ще могутні, славні Сіверяни,
Богатирі Русів преславні.
Іншіі народності - слов'яни
Зі Сходу, Півдня, та кияни.
Ось такі різні ми народи
Мирні слов'яни та уроди.
02.06.2018р.Анатолій Березенський
Ну але заразу православ.я чомусь "мирні" розповсюджували, нє?
А потім вже православно-дикі уроди почали віддавати борг. Чи може наші мирненько насаджували дикунам христоїдення?
Так що.... індуси праві - карма.
Сенека Луций Анней (Младший)
http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/12-2012/teni-zabytykh-predkov.html
Руский язык - это бывшее название нынешней української мови: Словарь "Лексис,
Сирѣчь реченїя, въкратъцѣ събранны. И из словенскаго языка на просты рускій
діалектъ истолкованы". Издан в Вильно в 1596 году Лаврентием Зизанием. В левой
колонке слова на славянском языке, а в правой - на простом руском диалекте. На славянском
языке "глаголю", а на руском - мовлю, далее: заемлю - позычаю,
дондеже - аж поки, известный - певный, мерзость - бридкость, мел - крейда, папа
- тато, юноша - парубок, и т.д.
.
Кацап таке створіння,
Що пустить скрізь коріння.
А тільки виросте стебло,
То з'явиться нове ху@ло.
З ким поруч проросте,
Ніколи той не розцвіте,
Росте воно як той бур'ян
Творіння чорта для слов'ян.
Висушить все як паразит,
Руйнівник всього московит.
З "бур"яном" ти завжди борись,
Та із кацапом не водись.
25-26.10.2018Анатолій Березенський
ФБР працює над безпекою своєї країни.
всіх незгодних кацапур геть з Америки назад на росію.
так буде справедливо.
НО річ в тому, що у світі зрозуміли хто такі москалі і як вони можуть вбивати і росказувати при цьому про захист тих, хто розмовляє на руеSSеській мові.
https://www.youtube.com/watch?v=44y-cerK0es
Во-первых, безусловно, первый удар по русскому языку нанесла блатная аристократия, внедрившая воровской сленг и феню в повседневный, и главное - официальный - оборот. Представить себе, чтобы министры и более высокие руководители произносили тюремные определения вроде "беспредел", "мочить в сортирах" и прочие выражения такого же порядка, ранее было немыслимо. Они прекрасно осознавали, когда можно и нужно матерком и кулаком по столу, а когда - чеканно и высоким слогом. Но все меняется. Когда во власть прорвалась уголовная братва, она притащила с собой и тот специфический язык, который только формально относится к русскому. Другого они просто не знают.
Второй удар - и самый тяжелый - нанесла по русскому языку власть, когда убила российское образование. У преподавателей журфака уже не вызывают удивления сочинения абитуриентов, где на каждой странице обнаруживаются даже не десятки - сотни - ошибок. Лексических, грамматических, синтаксических. Что говорить о профессиях, где грамотное владение русским языком менее критично.
Сложный и развивающийся язык может существовать только в сложной и развивающейся экономике. Создающей запрос на специалистов, которые должны уметь коммуницировать между собой. В деградирующей стране с примитивизирующейся экономикой упрощается и язык общения. Лексический минимум в 200 слов Фимы Собак становится избыточным, переходя в 30-словный словарь Эллочки-людоедки.
Третий - окончательный - удар по русскому языку нанесла внешняя политика современной России. Став пугалом для соседей и не имея проекта, который она может предложить миру, Россия стремительно утратила привлекательность, плюс исчезающие позиции в международном разделении труда закрыли интерес к русскому языку со стороны иностранцев. "Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин". Ну так у Ленина была идея, был проект. С ним можно было не соглашаться или соглашаться - но они были. Что есть у Путина? Он внес в мировую сокровищницу только одно слово, зато ёмкое: "Ху-йло". Его произносят и сразу понимают, о чем и о ком речь. Это Советский Союз, который не производил ничего кроме калош, мог дарить миру слово "спутник", которое не нужно переводить. Нынешняя Россия дарит совсем другое.
Не неведомые "русофобы", а вполне конкретные люди с известными всем именами и фамилиями, стоят за сокращением ареала распространения русского языка в мире и его стремительной деградации внутри страны. Плохо лишь то, что они сами не понимают, о чем говорят, рассказывая про неведомых врагов. Но ещё хуже - если понимают.
Что хорошего он хоть куда принес?
Нация диких варваров.
У нормальных людей МОВА!)))
ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК?
ГДЕ АНГЛИЙСКИЙ АЛЕША?
Пам'ятайте про це брати та сестри...
Почему они используют английский? Почему ты им не задаешь этот вопрос?
р.с. - пишем на российском - шоб ты не мучал Гугл-переводчик
НО!!! При этом люди не считают себя испанцами...англичанами и французами!))))
И только узкие всех записывают в своих всех русско говорящих))))
Это нонсенс...
Дніпро.
В Мальте задержали два контейнера фальшивых динаров, которые русишдобрыйдядя напечатал для ливийских бандюков на военные расходы.
Кто нибудь знает места, куда русские принесли что доброе?
Слава русофобам!