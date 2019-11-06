 Минэкономики прогнозирует рост средней зарплаты на 50% до 2022 года, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.
"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 1. 12 497 в 2020 году, 2. 14 187 в 2021 году, 3. 16 047 в 2022 году. Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 составляла 10 687 грн", - говорится в сообщении.
Отметим, в проект Государственного бюджета на 2020 год закладывается повышение минимальной зарплаты до 4723 гривен.
Напомним, вчера на презентации Государственного бюджета премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что бюджет предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн.
Если в 2022 будет 29, то средняя зарплата даже снизится.
Як ви вважаєте, під дією яких препаратів "міністр селфі та стрімів" Мілованов, веде свої прес-конференції? Відповіді пишіть у коментарях
Буде 24-25 гривень за долар.
Не прогнозируй больше.
2020 - 12.497;
2021 - 148.414;
2022 - 56.186.416;
До конца 2019 года гривна достигнет отметки 25 гривен за доллар.
В прогнозе JP Morgan говорится, что в первом квартале 2020 года гривна может снизиться до 25,5 гривен за доллар, во втором - до 26,3 грн/долл и до 27 грн/долл в третьем.
Напечатают что ли ?
Чушь несусветная. На каждый маленький настоящий бизнес создаются несколько "Рогов и копыт".
Доганяйте. Чехії є куди рости.
Але цікаво. Чому не садять пЄтіних_вАров?
Чому скорочують соціальні програми? Адже "пЄтя" вже не краде. Треба щоб різко всі почали багатіти. Але щось не так.
снижают (!!!) пенсии
ДБР завело дела на освобожденных моряков
картошка по 17-25 грн.
на таможне рост импорта на 8 % - и при этом падение сборов на миллиарды
армии приказано не стрелять и отходить в тыл
и т.д. и т.п.
Но зележопые красиво поют "все хорошо, прекрасная маркиза"! - и лохи продолжают верить!
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods/?c=фрукты+и+овощи&g=овощи&w=картофель
А де ви по 25 знаходите? Може вона з іонами срібла чи позолотою?))
Ашан (к сведению) есть далеко не везде.
Брал в субботу в Билле - 16 полное гавно, 19 - тоже гавно, но более-менее приемлемое.
на лотках хорошая - 24-26
шо их на улице забили кырпычом
один из них был трижды уклонистом
фторой кококо залось был удмурт"... (с)
Последнее оружие порохоботов - кнопка СПАМ+ХАМСТВО.
Это свидетельство вашей слабости, не уважаемые.
Идиотизм + хамство = "сила" порохобота.