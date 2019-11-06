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Все про:бюджет (4395) зарплата (1919) Минэкономразвития (507) Милованов Тимофей (65)

 Минэкономики прогнозирует рост средней зарплаты на 50% до 2022 года, - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост средней зарплаты до 16 047 грн в 2022 году, что на 50% выше, чем в сентябре 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 1. 12 497 в 2020 году, 2. 14 187 в 2021 году, 3. 16 047 в 2022 году. Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 составляла 10 687 грн", - говорится в сообщении.

Отметим, в проект Государственного бюджета на 2020 год закладывается повышение минимальной зарплаты до 4723 гривен.

Напомним, вчера на презентации Государственного бюджета премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что бюджет предусматривает рост зарплат учителей на 9%, учителя со стажем до 10 лет получат разовую доплату 21 тыс. грн.

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Минэкономики прогнозирует рост средней зарплаты на 50% до 2022 года, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158046
 
 
 Топ комментарии
 
Он просто не уточнил какой будет курс доллара в 22м году Минэкономики прогнозирует рост средней зарплаты на 50% до 2022 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 2715
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Мало. Очень низкий уровень. Не стоили вы выбора людей. Раз не можете - не беритесь.
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Он просто не уточнил какой будет курс доллара в 22м году
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Сейчас курс доллара 24,7.
Если в 2022 будет 29, то средняя зарплата даже снизится.
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Будет хорошо если в 22 году эти придурки удержат курс доллара в 39 гривен.
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Думаю в 2022 они будут уже годик как играть в домино с дважды законтаченным в Ростове )))
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https://www.facebook.com/minagroexiled/videos/2519570954995863/UzpfSTEwMDAxNzM0MDgyMTM4Mjo0ODYxOTM4NjE5Njg2Mzc/?id=100017340821382
Як ви вважаєте, під дією яких препаратів "міністр селфі та стрімів" Мілованов, веде свої прес-конференції? Відповіді пишіть у коментарях
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Зе команде не надо и препаратов, они просто ********.
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29 не буде. У вас такий нікнейм, а з прогнозами фінансовими якось не дуже
Буде 24-25 гривень за долар.
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Ты уже «напрогнозировал» ниже - «шось десь наплутав».
Не прогнозируй больше.
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Вот так лучше будет:
2020 - 12.497;
2021 - 148.414;
2022 - 56.186.416;
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А курс доллара это тело не прогнозирует на 2022 год?
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JP Morgan вже побив прогноз на 2022: здається 24,2 гривні за долар. Гугліть
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Гугли сам.

До конца 2019 года гривна достигнет отметки 25 гривен за доллар.
В прогнозе JP Morgan говорится, что в первом квартале 2020 года гривна может снизиться до 25,5 гривен за доллар, во втором - до 26,3 грн/долл и до 27 грн/долл в третьем.
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Ну добре, може десь наплутав, але прогнози все одно покращуються
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Ай вэй,какие открытые дружелюбные лица,особенно у того ,что справа....
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там премьер упорно говорил, что не будут деньги дополнительные печатать, а это надо понимать наоборот. Так к чему подводят украинцев исподволь и так ненавязчиво...
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Та ладно чего вы там прогнозируете прогнозисты херовые!! Рисуете с потолка то в чем не понимаете!! Хотя о чем я, какие правители такие и прогнозисты!!
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это те 79 до пенсии и голимый нуль до зарплат. Ему бы помолчать, а не прогнозировать, хотя для своих прогнозы вряд ли плачевные.
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Ха-ха, парад смішних запитань. Зменшення тиску на бізнес покращує умови його ведення, що збільшує ринок праці, а більший ринок завжди означає підвищення заробітних плат, бо попит на співробітників буде також побільшає.
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На 50% за три года ?
Чушь несусветная. На каждый маленький настоящий бизнес создаются несколько "Рогов и копыт".
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Ну буде видно, Гройсман за рік 17 відсотків росту зп «прогнозував»)))
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Ну так то ж было правительство Пороха. Люди из легированной стали, а не из болотной жыжы.
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Это, например, 3500 штрафа за каждый неверно оформленный кассовый документ снижает давление на бизнес?
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рост средней зарплаты на 50% до 2022 года/ "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов
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Ну при таком росте ,работать будет уже НЕКОМУ Минэкономики прогнозирует рост средней зарплаты на 50% до 2022 года, - Милованов - Цензор.НЕТ 1063 ,ничего не поделаешь ,дебил оно и есть дебил ..
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Повышение зарпалты тянет за собой повышение покупательской спсобности, а значит увеличене рабочих мест и увеличение пенсионных отчислений. Если не ворвоать как при Пете, то скоро догоим Польшу.
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Доганяйте. Чехії є куди рости.
Але цікаво. Чому не садять пЄтіних_вАров? Мінекономіки прогнозує зростання середньої зарплати на 50% до 2022 року, - Милованов - Цензор.НЕТ 8605
Чому скорочують соціальні програми? Адже "пЄтя" вже не краде. Треба щоб різко всі почали багатіти. Але щось не так. Мінекономіки прогнозує зростання середньої зарплати на 50% до 2022 року, - Милованов - Цензор.НЕТ 8605
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"І в Больших Васюках состоінся первий межгалактический шахматний турнир - Ура, Товаріщі" (с) 12 стільців.
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что нравится у зележопых - это умение вешать лапшу.
снижают (!!!) пенсии
ДБР завело дела на освобожденных моряков
картошка по 17-25 грн.
на таможне рост импорта на 8 % - и при этом падение сборов на миллиарды
армии приказано не стрелять и отходить в тыл
и т.д. и т.п.

Но зележопые красиво поют "все хорошо, прекрасная маркиза"! - и лохи продолжают верить!
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Цікаво, а Мінфін каже, в Ашані 11,70 картопля

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods/?c=фрукты+и+овощи&g=овощи&w=картофель

А де ви по 25 знаходите? Може вона з іонами срібла чи позолотою?))
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верю не Минфину, а своим глазам.
Ашан (к сведению) есть далеко не везде.

Брал в субботу в Билле - 16 полное гавно, 19 - тоже гавно, но более-менее приемлемое.
на лотках хорошая - 24-26
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Звикайте, блаЗЄнські, до незручних запитань. Адже саме у вас була цибулева гістерія навесні Мінекономіки прогнозує зростання середньої зарплати на 50% до 2022 року, - Милованов - Цензор.НЕТ 3036
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"вчера мы хоронили двух ортистов
шо их на улице забили кырпычом
один из них был трижды уклонистом
фторой кококо залось был удмурт"... (с)
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Сравнения зарплат в разные периоды не имеет ни какого смысла без сравнения уровня инфляции в те же периоды
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Не корректно измерять среднюю зарплату в стране, где минималка 4173, а верхняя планка миллион - три миллиона.(гдэтотак)
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Средняя зп в Украине - как средний анализ мочи по больничке
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Почитал комменты...
Последнее оружие порохоботов - кнопка СПАМ+ХАМСТВО.
Это свидетельство вашей слабости, не уважаемые.
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Вот - типичный пример.
Идиотизм + хамство = "сила" порохобота.
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не слабости, а нежелания спорить с талпайопами
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средняя зарплата не показатель реального положения , среднее у проститутки и девственницы - это чуть чуть гулящая ,то же и в зарплате
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50%???То есть говно на хлеб нужно будет мазать не только сверху,но и снизу??
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Сколько еще баек про "покращення" сможет схавать зеленый электорат?
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Столько же сколько схавал и порошенковский электорат.
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Такие новости очень напрягают. Без шуток.
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...напряґают Ваш гаманець? Мінекономіки прогнозує зростання середньої зарплати на 50% до 2022 року, - Милованов - Цензор.НЕТ 5183 Він готується до величезних сум готівкою? Мінекономіки прогнозує зростання середньої зарплати на 50% до 2022 року, - Милованов - Цензор.НЕТ 5183
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Можно и так сказать. Я в девяностые был ещё безмозглым ********, но как мне родители жвачку на 10К карбованцев покупали - помню.
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