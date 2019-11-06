 Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость, - Кулеба о результатах заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС

"Мы выступили с несколькими инициативами и удовлетворены тем фактом, что европейские партнеры отнеслись к ним позитивно и высказали готовность над ними работать", - сказал он журналистам во вторник в Брюсселе по окончании заседания Комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, речь идет, в частности, о новом дополнении к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, об углублении секторальной интеграции в сфере энергетики и цифровом рынке.
"Мы также предложили ЕС начать официальный диалог в отношении кибер-безопасности, изменения климата и подчеркнули, что тема, которую новая Европейская комиссия определила для себя приоритетной, а именно так называемое европейское зеленое соглашение, важна для Украины, и мы готовы принимать участие в достижении ее целей. Таким образом, мы пытаемся сделать повестку дня отношений с ЕС еще более амбициозной, продолжить курс интеграции. Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость", - заверил Кулеба.
Кроме того, украинская сторона представила свое "видение децентрализации и европейской интеграции путем создания офисов европейской интеграции во всех регионах Украины".
Встретился со знакомым химиотерапевтом. Он теперь без ума от нынешней власти! Препаратов в закромах 0. Такого даже при Януковиче не было. Набежали фармкомпании, откаты от 10 до 30%, у контрабандистов ещё больше.
Говортт прошлий, пощапрошлый год намучался. Зато сейчас, не жалеет что потерпел. Все кто голосовал "по приколу" чапают теперь в нужную аптеку и тратят свои денежки , а ему за месяц только с одного производителя занесли 30т. А их очередь стоит.
Компании воспряли, приходят старые времена. Снова, говорит в столе пачка прайсов с указанными ценами и откатами. Если так и дальше пойдет, планирует до 100к в месяц поднимать.
Супрун вспоминает только как вражину. Короче, у доетора конец эпохи бедности, ***** Плюс по клинисследованиям улучшение, народу больше соглашается в исследования идти, из-за безденежья. А каждый пациент, это денежка.
Ура, *****. Не дай бог заболеть. ****** полный.
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий."
Дела идут и жизнь легка...