 Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость, - Кулеба о результатах заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС

"Мы выступили с несколькими инициативами и удовлетворены тем фактом, что европейские партнеры отнеслись к ним позитивно и высказали готовность над ними работать", - сказал он журналистам во вторник в Брюсселе по окончании заседания Комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, речь идет, в частности, о новом дополнении к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, об углублении секторальной интеграции в сфере энергетики и цифровом рынке.

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"Мы также предложили ЕС начать официальный диалог в отношении кибер-безопасности, изменения климата и подчеркнули, что тема, которую новая Европейская комиссия определила для себя приоритетной, а именно так называемое европейское зеленое соглашение, важна для Украины, и мы готовы принимать участие в достижении ее целей. Таким образом, мы пытаемся сделать повестку дня отношений с ЕС еще более амбициозной, продолжить курс интеграции. Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость", - заверил Кулеба.

Кроме того, украинская сторона представила свое "видение децентрализации и европейской интеграции путем создания офисов европейской интеграции во всех регионах Украины".