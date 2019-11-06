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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1912) Евросоюз (12649) Кулеба Дмитрий (204)

 Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость, - Кулеба о результатах заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба утверждает, что в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС Киев выступил с новыми инициативами, которые были положительно встречены европейскими партнерами.

"Мы выступили с несколькими инициативами и удовлетворены тем фактом, что европейские партнеры отнеслись к ним позитивно и высказали готовность над ними работать", - сказал он журналистам во вторник в Брюсселе по окончании заседания Комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, речь идет, в частности, о новом дополнении к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, об углублении секторальной интеграции в сфере энергетики и цифровом рынке.

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"Мы также предложили ЕС начать официальный диалог в отношении кибер-безопасности, изменения климата и подчеркнули, что тема, которую новая Европейская комиссия определила для себя приоритетной, а именно так называемое европейское зеленое соглашение, важна для Украины, и мы готовы принимать участие в достижении ее целей. Таким образом, мы пытаемся сделать повестку дня отношений с ЕС еще более амбициозной, продолжить курс интеграции. Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость", - заверил Кулеба.

Кроме того, украинская сторона представила свое "видение децентрализации и европейской интеграции путем создания офисов европейской интеграции во всех регионах Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3158043
 
 
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швидкість збільнується але напрямок руху протилежний
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тем более что Европа указала на юстицию президента как не хорошую, да и в остальных законах ляпы. Кстати, вчера фильм показывали о Доунбассе, так веселого концерта в Золотом что то не сняли.
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ФУ, МЄТЄОРИ...Через 20 років можливо дозволять подавати заявку на вступ.
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Бот, и как это связано с темой сообщения?
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Вот это он там же сказал:"Но я сегодня почувствовал очень сильную поддержку Украины и готовность наших европейских партнеров ее продолжать."(с) Место, каким он это почувствовал- не уточнил, правда.
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Петя -скот це не Українці та не Европейцi !
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Проснись ,ты серишь в свои штаны,чебурашка драная ,уже полгода ,как зеленые сопли рулят
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"Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость"(с). Ладно. Новую, так новую. Раньше была старая скорость, как очевидно. Щас, с появлением самоката, в Кабмине, скорость обновилась?
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Себастьян Перейро‏ @UkrPereiro



Встретился со знакомым химиотерапевтом. Он теперь без ума от нынешней власти! Препаратов в закромах 0. Такого даже при Януковиче не было. Набежали фармкомпании, откаты от 10 до 30%, у контрабандистов ещё больше.


Говортт прошлий, пощапрошлый год намучался. Зато сейчас, не жалеет что потерпел. Все кто голосовал "по приколу" чапают теперь в нужную аптеку и тратят свои денежки , а ему за месяц только с одного производителя занесли 30т. А их очередь стоит.

Компании воспряли, приходят старые времена. Снова, говорит в столе пачка прайсов с указанными ценами и откатами. Если так и дальше пойдет, планирует до 100к в месяц поднимать.

Супрун вспоминает только как вражину. Короче, у доетора конец эпохи бедности, ***** Плюс по клинисследованиям улучшение, народу больше соглашается в исследования идти, из-за безденежья. А каждый пациент, это денежка.

Ура, *****. Не дай бог заболеть. ****** полный.
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Кибер-безопасность и изменение климата.... Когда не о чём говорить выбирают именно эти темы.
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А еще непременно подключают статистику Європейська інтеграція триває і набуває нової швидкості, - Кулеба про результати засідання Комітету асоціації Україна-ЄС - Цензор.НЕТ 1411
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"Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий."
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Жалюгідні пропозиції зєлєбєнів ні про що , лиш би засвітитися в темі асоціації з ЄС . Розраховано на підтримку духу дупоголового лохторату , мовляв :" Не звертайте уваги на дрейф під Кацапію , бо ми кібернетично в ЄС . Тим часом шіфери з дубінськими та роземковими роблять свою чорну справу .
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Включая заднею передачу, особо не разгонишься..
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все чем может гордится на сегодня Украина преувеличено и не соответствует действительности.Там намедни редактор проводил анализ президентов и интервью с слугой печатал-пока только похвалы зеленому на пустом , хотя нет на дырявом, как рыбацкая сетка, месте.
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тормозили самокатом - "приобрели новую скорость = 0". счас развернемся и ускоримся.
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Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка...
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А щоб європейській інтеграції надати ще більшої швидкості то зірвали об'єднання української енергосистеми з європейською, надавши коломойському дозвіл на імпорт електроенергії з кремля.
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