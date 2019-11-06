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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (11322) сокращение (259) Госстат (151) Дмитрий Дубилет (37)

 Кабмин решил сократить 1770 должностей в Госстате, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин решил сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", - написал он.

По словам Дубилета, данная оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня.

"С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - ообщил он.

Также он отметил, что часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин решил сократить штат РГА на 18,4 тыс. позиций, - Дубилет

Кроме этого, по словам министра, Кабмин планирует упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество. 

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - добавил Дубилет.

Кабмин решил сократить 1770 должностей в Госстате, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158041
 
   
 Топ комментарии
 
жаль нет статистики сколько из них за зебила голосовали
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Фигасе, учетчиков-пидрахуев развелось!
При ПОПе такого небыла!
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жаль нет статистики сколько из них за зебила голосовали
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Обьсни зачем нужны тысячи статистов, да и вообще во всех этих мэриях работает куча народа с нехилыми зарплатами и при этом толку от них никакого, там еще сокращать и сокращать.
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да не нужна статистика ваще. это для порохоботов. настоящие зебилы опираются на потолочные данные и бенины ЦУ. узнай ро зарплаты в министерствах и ты крепко удивишься.
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бюджетники "всегда за власть
это из вашей секты " свидетелей чьоколядной дупы"
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Звісно.
Але робиться це задля ...Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості..."

А це ласі шматки.
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Димон, казал бы короче - "Всем спасибо - все свободны!")))
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Це вже закінчення епохи ЗУБОЖІННЯ чи ще ні?
А ЗЕбоби?)))
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Так, почалася епоха збагачення Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Держстаті, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8740 (для тих, хто встиг заплатити відстуаного)
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"Денег нет, но вы держитесь! Здоровья вам и хорошего настроения!" (с.) ))))
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Фигасе, учетчиков-********* развелось!
При ПОПе такого небыла!
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При ПОПе социалку не резали...и выплаты на рождение детей не пересматривали!)))
Но ЗЕ команда зализе в карман каждому!))))
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Поссссмотрим по факту!
Сами себя пугаете, **********...
😁
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ты еще ничего не увидел за 7 месяцев?
к окулисту не пробовал сходить? или окулиста уже "оптимизировали", как то завещал Великий Бубачка?
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Глазастая нульовочка...нюню...
🤣🤣🤣
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В неї чудовий приклад і вчитель - північний сусід.
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Прикольный такой єтот молодой еврейчик. Такой щасливый всегда на всех фотках. Рад за него, что у него все хорошо!!!
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был бы у тебя папашка компаньеном у Бени, ты бы тоже не грустил
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Ет правильно, ібо нєх секрети розголошувати. Кабмин решил сократить 1770 должностей в Госстате, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3019
Ато бач, усе вираховують, вираховують ....
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Блин таких служб у нас немерянно и все гребут с бюджета --разогнать всех нахрен !!!
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У каждого из этих людей семьи...
Куда они пойдут? В ФОПы?))))
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ну да! - а то кассовые аппараты плохо расходятся, а зележопые ж вложились в их производство.
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У карманников и домушников тоже есть семьи. Оставьте их в покое!
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ну да
там мусора, глазки газиком лечат
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"Часть функций передадут в областные управления..." Ню-ню...Сельские районы - это iнша справа. Ну припрусь я в татарбунарский район и буду спрашивать "Скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?.." Кабмін вирішив скоротити 1770 посад у Держстаті, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7110
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наш статистичний Орган-- це якась своєрідна структура, яка збирає звіти, щось пише, вдає, що працює, а на ділі ,як в при совєтах:
зробив завод жбк плиту для преркриття--відчитався: + 1 плита, перевіз її шофер н буд майданчик, відчитався +1 плита, уклав її прораб у будинок, відчитався +1 плита.
От і розберись, скільки всього плит припало на душу населення.
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От щоб розібратися і потрібні люди, а не айфон.
Завжди кажу - комп'ютер не розумніший за того, хто на ньому працює, а програма за її розробника.
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тешу себя мыслью, что все эти люди голосовали за монику.
в добрый час, ***.
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Боже які недалеки ці люди, всю інформацію збирали не областні в них функція зведення даних на рівні області, а районні підрозділи, а та кількість яка передається в за допомгою ецп буксує на територіях де інет в зародковому стані, а то і відсутній. Тепер зросте кількість штатних працівників в ГУСах- "оптимизація"
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Так держать! Дивно, что есть люди, готовые оплачивать содержание таких человеческих аквариумов
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Дубилет совершенно прав. В студенческие годы я работал в частной компании, которая снимала офис в помещении областного Госстата. Это огромнейшее здание 14 этажей, доверху набитое какими-то бабульками, которые сидят там чуть ли не со времен Сталина и собирают все данные в бумажном виде. И за все это платят налогоплательщики. Не думаю что у них большие зарплаты, но их просто дофига и суммы там набегают внушительные. Плюс занимают кучу площадей, которые можно было бы использовать с большим толком.
Реально весь этот Госстат с его десятками тысяч сотрудников при сегодняшних технологиях можно заменить небольшой конторой, человек 300 на всю страну.
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а депутатов почти пол тыщи?! нахер с пляжа! 50 Яйцечухов за глаза хватит!
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Уменьшение количества депутатов не решит проблему а сделает только хуже. Потому что купить, запугать, шантажировать 50 человек намного проще, чем 450. Допустим ФСБ найдет подход к этим 50 депутатам и захватит власть над Украиной совершенно мирным путем.
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ЭВМ видел ? Тогда и корешки-квитанции по зарплатам разным предприятиям распечатывали .
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Видел. Стоял у них в коридоре какой-то древнючий компьютер размером с машину.
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а знаете какая зарплата у топ-манагеров госпредприятий, нет не у самых крупных предприятий, так, вторая-третья линия, от 60тыс. грн....а рентабельность показывают только-5-7% из них, остальные-"убыточные", ну как же им быть прибыльными с такими то зарплатами...я б им всем дал по 33 года расстрела!
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Расстрелы не помогут. Все госпредприятия нужно приватизировать. Это единственный способ побороть коррупцию и сделать их эффективными.
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Ого сколько бездельников там пригрелось на шее налогоплательщика,зелька,следующие на сокращение взяточники из ГФС с держпраци.
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