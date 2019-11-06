 Кабмин решил сократить 1770 должностей в Госстате, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", - написал он.
По словам Дубилета, данная оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня.
"С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - ообщил он.
Также он отметил, что часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень.
Кроме этого, по словам министра, Кабмин планирует упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество.
"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - добавил Дубилет.
это из вашей секты " свидетелей чьоколядной дупы"
Але робиться це задля ...Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості..."
А це ласі шматки.
А ЗЕбоби?)))
При ПОПе такого небыла!
Но ЗЕ команда зализе в карман каждому!))))
Сами себя пугаете, **********...
😁
к окулисту не пробовал сходить? или окулиста уже "оптимизировали", как то завещал Великий Бубачка?
🤣🤣🤣
Ато бач, усе вираховують, вираховують ....
Куда они пойдут? В ФОПы?))))
там мусора, глазки газиком лечат
зробив завод жбк плиту для преркриття--відчитався: + 1 плита, перевіз її шофер н буд майданчик, відчитався +1 плита, уклав її прораб у будинок, відчитався +1 плита.
От і розберись, скільки всього плит припало на душу населення.
Завжди кажу - комп'ютер не розумніший за того, хто на ньому працює, а програма за її розробника.
в добрый час, ***.
Реально весь этот Госстат с его десятками тысяч сотрудников при сегодняшних технологиях можно заменить небольшой конторой, человек 300 на всю страну.