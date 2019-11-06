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 Политика Украины, Экономика
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 Реестр арестованного имущества будет запущен до конца года, - АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что первый этап тестирования прототипа реестра арестованного имущества завершен, система будет запущена в исследовательскую эксплуатацию до конца года.

Об этом сообщается на сайте АРМА, передает Цензор.НЕТ.

Глава АРМА Антон Янчук заявил, что 1 ноября был завершен первый этап испытаний прототипа реестра арестованного имущества, система будет запущена в исследовательскую эксплуатацию до конца года.

"Эта система позволит понять всем желающим, что происходит с арестованным имуществом", - отметил он.

По данным ведомства, в управление АРМА на основании судебных решений передано около 1500 активов, среди которых транспортные средства, недвижимость, единые имущественные комплексы и работающий бизнес. 

Также глава АРМА Янчук сообщил, что конкурсный отбор на должность управляющих будет транслироваться в прямом эфире, а объявления о продаже либо передаче в управление имущества должны дублироваться на специализированных сайтах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158039
 
 
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Тоня, важен не запуск, а конкретика - к кому это арестованное пойдет
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Сначала реестр организуют, а потом каждому в карман залезут. Мудрые слуги нарида!!!
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