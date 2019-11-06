 Более трети жителей Украины не имеют сбережений "на черный день", - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
По данным опроса, еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), в месяц (12%) и на два месяца (11%).
На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.
Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.
Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.
По данным опроса Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такую ситуацию не попадали.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что со временем страна уменьшит объемы привлеченных заимствований, что поможет сократить государственный долг.
😁
250*0.03=7.5
2000 ср пенс
8 проезд
0.03 проезд
но проезд все ровно убыточный не эвропэйский
Проводили опрос: что вы сделаете, получив (выиграв) миллион. Из нескольких сот человек пара человек сказали что-то про вложения в бизнес или депозит. Остальные вспомнили только квартира, крутая машина, круиз, Бали и тому подобное. Так что 30% со сбережениями - это еще и много.
🤗
Адже епохи бідності, брехні etc закінчилися.
Взагалі. Епоха брехні то закінчилася, а от п'ятирічка брехні лише почалася
Українець ніколи не скаже скільки насправді має грошей. Тому якщо провести не опитування, а взяти в банків статистику по депозитам- то в середньму по 10-15 тисяч доларів на сім'ю.
Просто подивіться навколо, на людей, на машини, на девайси, зачіски і одяг, особливо придивіться до дітей (яких зараз можуть затравити у школі за кросівки передостаньої, а не останнньої колекції) - порахуйте скільки це коштує, скільки коштує підтримання такого рівня споживання, і отримаєте реальну картину рівня доходів.
Просто заїбали вже всі ці свідки бідності. Просто якость з'їздіть у "багату" Сербію з "великими" зарплатами и порівняте її з "найбіднішою" країною Європи.
За ,що її Кучка,зек,йющенко,порошенко,а дуже скоро і Зю шукали і будуть шукати лярди схованні під подушкою в Качанівці.
Дом жены Виктора Пинчука Елены (дочь второго президента Украины Леонида Кучмы) и ее дочери - ТОП-недвижимость в Лондоне. Дом викторианской эпохи стоит в самом сердце Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, его оценивают в рекордные $1,58 млрд.
https://ubr.ua/leisure/it-is-interesting/dom-supruhi-pinchuka-po-tsene-perepljunul-korolevskij-3858641