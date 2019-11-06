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Все про:журналистика (2507) Портнов (477) 112_Украина (51) Бородянский Владимир (29)

 "Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове

Министр культуры Андрей Бородянский прокомментировал новость о том, что экс-депутата и чиновника времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова сделали сотрудником на канале Медведчука, выдав ему редакционное задание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию, подрывает доверие к институту журналистики, искажает понятие свободы слова и может быть частью манипулятивных технологий", - заявил Бородянский.

Напомним, ранее экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал скан "редакционного задания" выданного ему 112 каналом.

1 ноября Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский журналист Бабченко покинул Украину: "Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал"

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

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Злоупотребление статусом корреспондента приводит к его обесцениванию, - министр Бородянский о журналисте Портнове 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158035
 
 
 Топ комментарии
 
Эту противную морду должна постичь судьба олесябузины. И никак иначе!!! "Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове - Цензор.НЕТ 4750
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Караул! Проклятый Фейсбук дал под жёппу "журналисту"! Это же наступление против "свободы слова"!

"Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове - Цензор.НЕТ 7346
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Какое у тебя, иванов, бурное воображение. Тебя бы на опыты, да на обследования отправить)
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Эту противную морду должна постичь судьба олесябузины. И никак иначе!!! "Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове - Цензор.НЕТ 4750
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Лучше быть портянкой со слов тампекса о который ещё и ноги вытирают, чем быть тампексом в шоколадной дупе.
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Какое у тебя, иванов, бурное воображение. Тебя бы на опыты, да на обследования отправить)
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певно він побував в двох іпостасях..
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Боюсь що в цього покидька така охорона що його і з гранатомета не "візьмеш"!
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чо у портнова охрана больше чем у мертведчука или у бубочки?
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у Зе законная гос.охрана, не больше, чем была у ва.
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Лучше... У Портнова - своя... А у "бубочки" - "Бенина", которая не только его охраняет, нои контролирует, чтобы он чего-то, "не по сценарию", не "учудил"...
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взрывать лифт в жилом доме опасно для его жителей. Проще 1 пуля. Ван шот - ван хед!!!
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Этих животных врагов Украины не так уж много имею ввиду влиятельных,Портнов,Мертветчук,Бойко,сколько лет пьют кровь с Украины,Мертвечука и Портнова цитируют кацапские сми, и все антиукраинская позиция,что это за овощи,кацапы хоть топят за свое как приумножить,шовинисты,и комуняки но как сделать рашу мощней за россию а не против ее,а наши холуи тоже,только не своей стране желают а врагу,разве нельзя нанять и как то утилизировать эту сепарную мразь?
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коломойского забыли добавить в список смертников!!!
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Глупо. Брать Зло и потом бороться с ним. Мы не США,чтобы имели возможность проявлять нежность с врагами.
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Просто нужно разделять журналистов и пропагандистов.
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Караул! Проклятый Фейсбук дал под жёппу "журналисту"! Это же наступление против "свободы слова"!

"Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове - Цензор.НЕТ 7346
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Бажаю цьому журнашлюші такої ж долі, і пошвидше, як у багатьох чесних журналістів, котрі правдиво висвітлювали події та новини.
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Петя -скот це не Українці та не Европейцi !
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Давайте честно. В Украине - нет настоящей политической журналистики. Все "журналисты" отрабатывают заказы своих хозяев. Поэтому они сами себя уже давно обесценили.
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Кацапська гнида.Оце і все,що можна сказати про цього "журналіста",не вживаючи ненормативної лексики...
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Некоторые принимают свою глупость за храбрость, сеют ветер и пожинают бурю. Возможно, личные данные Портнова уже "в пути" и кто-нибудь захочет с ним познакомиться поближе, а консьержка им помешать не сможет.
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Та ладно, к недорогеньким просто еще один коллега прибыл...
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