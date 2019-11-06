 "Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию", - министр Бородянский о "журналисте" Портнове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Злоупотребление статусом "корреспондента" приводит к его обесцениванию, подрывает доверие к институту журналистики, искажает понятие свободы слова и может быть частью манипулятивных технологий", - заявил Бородянский.
Напомним, ранее экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал скан "редакционного задания" выданного ему 112 каналом.
1 ноября Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.
В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.
По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.