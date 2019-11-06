 Сегодня начинается второй этап аттестации претендентов на работу в Офисе Генпрокурора, - ГПУ

К сдаче экзамена допущены 795 прокуроров ГПУ, которые успешно прошли тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. Они будут сдавать экзамен по утвержденному ранее графику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый следующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при предоставлении правильного ответа на вопрос, следующее будет предложен с повышенным уровнем сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента.

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Тестирование будет проходить на компьютерах, которые не подключены к сети Интернет. Рабочие места для тестирования будут избираться прокурорами, которые проходят тестирование, самостоятельно.

На вербальный блок выделены 8 минут, на абстрактно-логический - 20 минут. В то же время, стоит сосредоточиваться на правильности ответов, а не на том, чтобы пройти их все. Важно, что в каждом вопросе только один правильный ответ, кроме некоторых задач вербального теста, где нужно выбрать два варианта, о чем будет отдельно сообщаться в условии задачи. Можно пропускать вопросы, не предоставляя никакого ответа, но к этой задаче нельзя будет вернуться позже.

Результаты каждого блока подсчитываются с помощью стандартизированных баллов по шкале от 55 до 145 баллов. Окончательное количество баллов за тестирование на общие способности и навыки выводится путем подсчета среднего арифметического по результатам обоих блоков.

Прокуроры, которые наберут нужное количество баллов (проходной балл - 93), будут допущены к третьему этапу аттестации, который будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.