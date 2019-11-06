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 Сегодня начинается второй этап аттестации претендентов на работу в Офисе Генпрокурора, - ГПУ

6 ноября 2019 г стартует второй этап аттестации прокуроров ГПУ - тестирование на общие способности и навыки.

К сдаче экзамена допущены 795 прокуроров ГПУ, которые успешно прошли тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. Они будут сдавать экзамен по утвержденному ранее графику, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый следующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при предоставлении правильного ответа на вопрос, следующее будет предложен с повышенным уровнем сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента.

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Тестирование будет проходить на компьютерах, которые не подключены к сети Интернет. Рабочие места для тестирования будут избираться прокурорами, которые проходят тестирование, самостоятельно.

На вербальный блок выделены 8 минут, на абстрактно-логический - 20 минут. В то же время, стоит сосредоточиваться на правильности ответов, а не на том, чтобы пройти их все. Важно, что в каждом вопросе только один правильный ответ, кроме некоторых задач вербального теста, где нужно выбрать два варианта, о чем будет отдельно сообщаться в условии задачи. Можно пропускать вопросы, не предоставляя никакого ответа, но к этой задаче нельзя будет вернуться позже.

Результаты каждого блока подсчитываются с помощью стандартизированных баллов по шкале от 55 до 145 баллов. Окончательное количество баллов за тестирование на общие способности и навыки выводится путем подсчета среднего арифметического по результатам обоих блоков.

Прокуроры, которые наберут нужное количество баллов (проходной балл - 93), будут допущены к третьему этапу аттестации, который будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.

Источник: https://censor.net.ua/n3158034
 
 
 Топ комментарии
 
Якби цих прокурорів тестували американські прокурори то я б ще в таку атестацію і повірив - а так черговий "розводняк" для лохторату. Ми вже історій з детектором брехні надивились - і що???
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А те кто принимают аттестацию их кто и где аттестировал? Или зебилы по умолчанию самые умные, мудрые и справедливые? Сегодня начинается второй этап аттестации претендентов на работу в Офисе Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1855
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а ті що перше читання не прочитали, екстерном на третій рівень? чи як?
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А те кто принимают аттестацию их кто и где аттестировал? Или зебилы по умолчанию самые умные, мудрые и справедливые?
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Хто рябий, той і буде в Канторі Рябої шапки.

"Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
- Зелёное?
- Нет! Рябое!"
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А зачем . Все эти тесты , в три этапа , направлены только на получение нужного процента оставшихся от общего количества . Если нужных не отсеят на знаниях , и логике , то уж на собеседовании зарубят на все 1000 процентов . Только вот , как это поможет избавится от реальных негодяев , большой вопрос .
Вот интересно , а после очередных выборов опять переаттестация ?
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там можно принимать всех подряд - прокуворотура давно дохлая и воняет
и не только она - все управление давно сгнило - только санирование и локаут Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2401 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2401 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2401 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2401
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Якби цих прокурорів тестували американські прокурори то я б ще в таку атестацію і повірив - а так черговий "розводняк" для лохторату. Ми вже історій з детектором брехні надивились - і що???
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да давно там все развалилось - там хоть ангелочков приглашай)))
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интересно экзамен по заносу будет?
проалике юГике наверняка экзаменовали умение пить - при недостреляном пшокине - изобретать покушения Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9461 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9461 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9461 Сьогодні починається другий етап атестації претендентів на роботу в Офісі Генпрокурора, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9461
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а ті що перше читання не прочитали, екстерном на третій рівень? чи як?
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