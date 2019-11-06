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Все про:ГПУ (9452) Горбатюк (402) Рябошапка Руслан (184)

 Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью работы, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает работу бывшего начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка неэффективной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LB.ua".

По словам генпрокурора, он лично сидел с Горбатюком и его коллегами, объяснял в течение нескольких часов, что такое аттестация, как и почему она происходит.

"То же делал Чумак несколько дней. А Горбатюк послушал и сделал по-своему. Как будто заранее был уверен, что именно так и поступит", - отметил Рябошапка.

Глава ГПУ считает, что Горбатюку был выгоден конфликт.

"Горбатюк и конфликт - это синонимы. Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но "Горбатюк" равно "конфликт". Постоянное создание себе образа жертвы дает возможность защищаться от всех", - сказал Рябошапка.

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Генпрокурор заявил, что его слова основываются на статистике работы Управления специальных расследований ГПУ, которое возглавлял Горбатюк.

"Из 14,5 тысяч томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8 тысяч касаются событий на Майдане. А остальные - непонятно чего.Там - неизвестно что. То есть половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были", - объяснил Рябошапка.

Как сообщалось, 23 октября стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка с должности начальника управления специальных расследований. Сам Горбатюк заявил, что узнал об увольнении в телефонном режиме, считает такой приказ незаконным и намерен обжаловать его в суде.

В Генеральной прокуратуре Украины пояснили это увольнение тем, что возглавляемое Горбатюком управление будет реорганизовано. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Горбатюк уволен на основании п.9 ч.1 ст.51 закона Украины "О прокуратуре" (прокурор увольняется с должности в случае: 9) ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа. - Ред.).

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Источник: https://censor.net.ua/n3158031
 
   
 Топ комментарии
 
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Претензии у Народа Украины-- почему убийцы еще не на зоне Ми не можемо поставити знак рівності між Горбатюком та ефективністю роботи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7123
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Горбатюк, гни свою линию, делай каксчитаешь нужным и не иди на поводу у зебилов!!!
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Чому ж.5 років праці. 5 тисяч томів справи. 5 років отримання високої зарплати. За 5 років підозрювані забулися, що проти них ведеться слідство.
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Горбатюк хитрый.Скорее всего,что за деньги уничтожал улики,как и югик.Им по барабану,от кого брать деньги,лишь бы давали.Зеленые такие же воры вместе со своим папой.
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Горбатюк мудило с нижнего тагила --реально 5 лет просрал и нихера не решил Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью работы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2559
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Горбатюк это человек Пети-параши. Он был посажен на самый важный для шоколадного участок расследований ибо побитьё студентов на Майдане и расстрел своих - это тянет на пожизненное.
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правильно , пусть сидит на кухне пускает сопли о мировом заговоре масонов и расследует Майдан , эффект расследования тот же , но уже бесплатно
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Погано почала ряба шапка - погано і закінчить . Тут і до ворожки не ходи 😕
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Если Горбатюк не работал,то за что у него зарплата миллионы гривен?
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ну Слава Тобі Господи ...тепер все "закрутиться" у "трупорежимі" ...
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Да... в президента претензії, чому не було досконально розлідувано вбивства так званих правохоронців.
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Претензии у Народа Украины-- почему убийцы еще не на зоне
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а ви хто такий щоб голосити тут від імені всього народу ?
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Если Вы против пишите . Вам никто не запрещает !!!! А мне представвляться не нужно !!!
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От зараз кілька десятків мільйонів укарїнців почнуть вам відписувати, що не погоджуються з вашими вимогами. Робити їм нічого ?
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Та ми й так розуміємо, що ти з отари!)))
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чим розумієте ? своїми стадними інстинктами ?
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А я не согласна, Горбатюк постоянно ЭФФЕКТИВНО пиарился с экранов телевизора, это тоже работа.
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Вот именно слов много а копни глубже результата нет
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По расследованием расстрелов на ближайшие 5 лет всё ясно.
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за предыдущие 5 лет - ясней не бывает.
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да уже даже самым упоратым Ылитным Ылитам понятно, что такое есть этот балабол горбатюк.
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