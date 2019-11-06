 РФ предлагает Нафтогазу отказаться от претензий в размере $22 млрд к Газпрому: "понять и простить", - Коболев

Об этом написал в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжают поступать новые заявления из РФ. Через средства массовой информации нам предлагают "обнулить взаимные претензии", российский газ по прямым поставкам — дешевле, чем по реверсу. Российская сторона предлагает Нафтогазу "обнулить" почти 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на около 7 миллиардов долларов. Итого - 22 миллиарда долларов - "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в медиа предложениях о встречных шагах России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?" - написал Коболев.
Коболев напомнил, что Украина в соответствии с действующим контрактом имеет право получать российский газ по цене немецкого хаба, но Газпром отказывается осуществлять поставки.
"Нам предлагают вернуться к прямым поставкам газа из России и обещают цену меньше на 25%, чем мы имеем сейчас из Европы. По действующему контракту мы уже имеем право покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять положения контракта. Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то получаются дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, ибо Газпром транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, Газпром отказался поставлять газ", - подчеркнул Коболев.
Он отмечает, что Нафтогаз готов договариваться о продлении транзита и позиция НАК полностью совпадает с позицией Еврокомиссии, но российская сторона против.
"Россия – против, ее пугает "вакханалия в Стокгольмском арбитраже". Конечно, решение самого авторитетного европейского арбитражного суда можно назвать "вакханалией", но тогда возникает логичный вопрос - зачем Газпром в прошлом году первым инициировал в Стокгольмском арбитраже два новых процесса против Нафтогаза?" - подытожил Коболев.
Однако Нафтогаз готов к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита.
"Будем и впредь настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы Нафтогаза. Для Нафтогаза продолжения транзита российского газа является стратегической задачей. Но на эту проблему надо смотреть с точки зрения сухих цифр и фактов... Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с "Газпромом" удается сделать чисто коммерческими, баланс затрат существенно меняется в пользу Украины", - добавил Коболев.
Через 10-15-ть років паРашна нафта і газ ні нахрін нікому не будуть треба!
Треба боротись і ждати, але тут і до ворожки не ходи, зелебенські обов'язково пробачать борг, обов'язково!!!!!!
неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные
денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с
неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных
средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за
водоснабжение".
Если эта информация является выдумкой, то почему по поводу этих неоднократных сообщений ОБСЕ не было опровержений или хотя бы заявлений правительства Порошенко и возмущенного воя петябобиков?
План Путина ясен. Каков план Украины?
Кремль сказал, что нет необходимости торопиться с нормандским форматом до конца года, в очередной раз кинув украинскую сторону. И заявив, что пока нет острой необходимости.
С одной стороны, это может показаться троллингом Зеленского. Издевательством высшей меры.
Ведь президент Украины из кожи вон лезет, чтобы получить эту встречу. Почему - непонятно, но хочет. И каждый раз, когда он делает очередную болезненную уступку, оказывается, что это еще не все. И надо еще. И еще.
Но на самом деле это стратегия Кремля. Стратегия, предусматривающая объединение темы войны и мира с темой газовых переговоров, в которых Кремль пока проигрывает. Проигрывает с разгромным счетом. И только лишь кричит из своего логова, что кому он должен, всем прощает и что надо обнулить взаимные требования. То бишь списать $3 млрд долга Газпрома перед Нафтогазом. Списать по-дружески.
Что хочет сделать Кремль? Создать кризисную ситуацию, когда встреча в нормандском формате будет необходима. И договориться там обо всем. Но кризис этот будет не военный, как многие предполагали. А газовый. В начале января Кремль, скорее всего, остановит транзит. И создаст эту кризисную ситуацию. Которая и обусловит срочную необходимость встречи, которой пока, по мнению Кремля, нет.
Поскольку причиной кризиса, причиной встречи, будет газовый вопрос, то появится и логика говорить о газе в нормандском формате. Тем более, Франция и Германия будут явно не счастливы из-за того, что транзита нет. Причем накопленных объемов газа хватит для того, чтобы никто не замерз. Но ощущения кризиса и тикающих часов будет самое настоящее.
Зачем это нужно Кремлю? Очень просто. У них очень слабая позиция.
И они всегда уступят в чисто экономических переговорах. Нафтогаз требует долгосрочный контракт на транзит и имеет поддержку в этом вопросе со стороны Еврокомиссии. Северный поток-2 до 1 января, да и до конца 1-го квартала запустить не удастся, а значит, Газпрому рано или поздно придется пойти на условия Нафтогаза.
При этом при наличии транзита не будет никаких проблем с реверсными закупками газа, а значит, и в вопросе продажи газа Украине у Газпрома не будет рычага давления еще целых 10 лет. И важно помнить, что сейчас Нафтогаз готов покупать газ у Газпрома, но Газпром не хочет продавать. Не желая выполнять решения Стокгольма и выплачивать Нафтогазу долг. Нафтогаз рано или поздно скачает через суды долг, который уже составляет почти 3 млрд долларов и растет.
Уже заморожено множество активов Газпрома в Европе. И выхода у Газпрома тут нет, платить придется.
Причем вопрос этого долга - это, скорее, вопрос не денег, не таких и больших для Газпрома, а именно принципа. Принципиальные питерские пацаны не платят. И все тут. Но в экономической плоскости, в рамках переговоров между Нафтогазом, Газпромом и ЕС у них нет шансов.
По всем пунктам. В том числе нет шансов получить такой желаемый короткий контракт.
Что остается? Убрать из переговоров Нафтогаз. Убрать экономику. И опять «решать политически». Чтобы президенты смешали в кучу обмен пленными и газовые переговоры, вышли на какое-то пакетное решение, которое легко будет продать украинскому населению, показав счастливых пленных, вырванных из российского плена.
А всех критиков обвинять в том, что у них нет сердца, раз они не радуются возвращению домой «своих». Повторяя опять манипуляции о том, что люди всегда важнее. Когда в газовые переговоры приходит политика, всегда проигрывает Украина. И только в таком решение Газпром может выиграть. Как в 2009 году, когда был подписан контракт Тимошенко-Путина, стоивший Украине очень дорого.
Теперь это может быть договор, который предусматривает короткий транзитный контракт, списание долга в $3 млрд в обмен на иллюзорную скидку на стоимость импортируемого газа на год.
И для этого россиянам надо создать условия кризиса, убедив неопытного президента Украины пойти навстречу пожеланиям Путина. Устроить цейтнот, в котором у опытного игрока всегда больше шансов. Что получит Зеленский взамен, помимо пленных, к примеру? Иллюзию дешевого газа на 1 год, например. Ведь на год Газпром может дать скидку, что определит рыночный уровень тарифов на газ и Зеленский сможет прийти к МВФ и сказать, что надо понизить тарифы, ведь рыночная цена упала.
Попав таким образом навсегда на крючок Путина. Потому что через год позиции Украины будут уже слабыми, транзит в случае успеха Путина в Нормандии пойдет в обход Украины с 2021 года и под дешевый газ Путин сможет получить уже очень много. А повышать тарифы до рыночного уровня уже будет поздно. И, конечно же, в таком формате решения вопросов легко будет получить от Украины и добро на списание долга, обнуления взаимных претензий, как это называют россияне. Чистая победа Путина. Когда он получает все, как сейчас, так и в будущем.
Сергей Фурса
Абсолютно верно.
А должок (как минимум, 3 млрд.) придётся вернуть.
Украина может выиграть в этой ситуации. Она должна настаивать на погашении долга Газпрома Украине и на подписание долгосрочного договора на транзит газа через Украину, например на лет 10-15. В противном случае Украина не разрешить транзит российского газа в Европу. Пусть Европа мерзнет. Естественно сейчас Европа начнет грызть Путина.
Будем наблюдать газовую войну, шантаж и развязку.
Слава Украине!