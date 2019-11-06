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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2871) Филатов (373) префекты (13)

 Филатов: "Основной надсмотрщик - это закон, а не префект"

Завершение децентрализации, подразумевает введение института префектов. Который, от имени государства, будет следить за законностью решений, которые принимает город. Однако невозможно к каждому приставить префекта, к нему аудитора, к аудитору — человека с палкой, а к последнему — расстрельную команду.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

"А зачем?Для этого есть правоохранительные органы и суды, — говорит Филатов. — Давайте еще придумаем опричника или смотрящего какого-нибудь. Есть действующее законодательство, согласно которому можно оспорить любое незаконное решение городской власти, — продолжает мэр. — Вон в Киеве суд взял и отменил решение местной власти о запрете продавать алкоголь после 23:00. Но здесь, кстати, надо разбираться. Кто-то нарушает предпринимательские права. А кто-то — права нации на оздоровление. К чему я говорю? К тому, что я не думаю, что в городах должны быть надсмотрщики. Основной надсмотрщик — это закон".

"Разве есть гарантии, что префект не будет "наблюдать" изнутри? Что у него не возникнет искушение? На самом деле это большая, сложная проблема, которую невозможно решить одним щелчком пальца. Невозможно к каждому приставить префекта, к нему аудитора, к аудитору — человека с палкой, а к последнему — расстрельную команду. Искусственно придуманный институт префектов — не выход. К тому же где гарантии, что префект не начнет откровенно злоупотреблять? Вот не понравился ему популярный мэр с высоким рейтингом. И он начнет его закидывать запрещающими распоряжениями. Травить, точнее", — завершил Борис Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3158029
 
   
 Топ комментарии
 
А чому ЗЕ ставиться до Філатова з невимовною антипатією ?
Невже його світогляд формує Коломойський ?
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Филатов и Кличко - не "зекомандовцы". К тому же хорошие хозяйственники, в отличие от самокатчиков. Так что драка неизбежна.
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чому я маю відповідати на питання, які мене не стосуються ?
до того ж вони не по темі.
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Какие префекты, надсмотрщики. Смотрящего вам хорошего нужно поставить с куполами и розой ветров на коленках Филатов: "Основной надсмотрщик - это закон, а не префект" - Цензор.НЕТ 2843
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А чому ЗЕ ставиться до Філатова з невимовною антипатією ?
Невже його світогляд формує Коломойський ?
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А за что любить всех бывших коррупционеров ? В том числе и каламойского.
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я не знаю, запитайте в ЗЕ.
чому він так вороже налаштований до недругів Бені.
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Тогда что хорошего для порохоботов в ахметове ?
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чому я маю відповідати на питання, які мене не стосуються ?
до того ж вони не по темі.
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Филатов всего лишь смог вовремя лечь под Пеца,и ещё надеется на возвращение его,но на это может расчитывать только больной на голову
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Филатов и Кличко - не "зекомандовцы". К тому же хорошие хозяйственники, в отличие от самокатчиков. Так что драка неизбежна.
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А я вот не пойму почему налог на недвижимость в Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье - 2%. А в Киеве - 1%
В Киеве самые бедные живут? Хитрожопые.
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Потому что маленькая квартирка в Киеве стОит вдвое-втрое больше чем такая же в Запорожье.
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И что теперь? Не могут платить купить квартиру в Киеве и платить 2% налога - пусть покупают квартиру в Запорожье. Может им теперь еще помощь с бюджета субсидии и помощь выделять на покупку квартир? Хотя по факту она и так выделяется в виде субвенций из основного бюджета в киевский бюджет который эти деньги направляет на субсидирование коммуналки и доплаты киевлянам.
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С какой стати человек, всю жизнь проживший в Киеве, в небольшой квартирке, должен куда-то уезжать ? Он наверняка в Киеве родился, женился, работал, жил скромно, а теперь должен убраться из родного города, только потому что рынок жилья в городе сильно перегрет ? Чушь какая-то.
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А с какой стати за киевлянина должен платить украинец с другого города?
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Никто ни за кого ничего не платит. Налог на жильё идёт в местный бюджет.
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Правильно, местный бюджет вместо того чтобы собирать налог клянчит субвенции у государства из общего бюджета.
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Это нормально. Есть местная инфраструктура, которой также пользуется и государство. Те же дорОги, ЛЭП и проч.
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В Киеве налог должен быть 3%, и так дифференцировать в сторону уменьшения до маленьких городов. А то что творится киевляне себе халяву устроили за счет других.
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филатов прав, єдине, він просто забув де живе.
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