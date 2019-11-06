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 Политика Украины
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Все про:Байден (466) США (15720) Рябошапка Руслан (184) Burisma (6)

 "Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал", - Рябошапка

В ГПУ нет уголовного дела в отношении компании Burisma, речь может идти лишь об определенном производстве, где могло фигурировать это название.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств - несколько. После аудита посчитаем, в скольких делах есть такое слово, в каком контексте употребляется. Тогда, может, что-то подробнее прокомментирую", - сказал он.

Вместе с тем, Рябошапка отметил, никто, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский, не просил его относиться с особым вниманием ни к каким делам: "Ни относительно Burisma, ни относительно Пашинского, ни относительно Гладковского, ни о ком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден-младший опровергает какие-либо нарушения во время работы в Украине

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предоставили военную помощь Украине в обмен на обязательство начать расследование против Байдена, - посол США Сондленд

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Читайте также: Трамп хотел от Зеленского публичного заявления о расследовании относительно Байдена и вмешательства Украины в выборы в США, - Тейлор

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3158028
 
 
 Топ комментарии
 
Импичмент, так импичмент!!! Подосрал моника Трампу не кисло "Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4776
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Так они же ничего не умеют. Разве они пришли чтобы что-то строить ? Они пришли чтобы вернуть Бене "Приват", и распродать последнее национальное достояние: землю. А больше они ничего и не собирались делать. Это же не Гройсман который лично проверял наличие лекарств в аптеках.
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А для чого заводити кримінальну справу якщо Петрушка з генплокулолом відмінили закон про незаконне збагачення...
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Що воно меле? 😕
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"Вместе с тем, Рябошапка отметил, никто, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский, не просил его относиться с особым вниманием ни к каким делам".
ги-ги))

-Я сам догадливый, и люблю монику.
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Импичмент, так импичмент!!! Подосрал моника Трампу не кисло
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А для чого заводити кримінальну справу якщо Петрушка з генплокулолом відмінили закон про незаконне збагачення...
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Та ну ! Тиждень тому :
"Ми наразі робимо аудит усього того, що може бути з "сюрпризами" від попереднього керівництва Генеральної прокуратури. Тому ці справи виймаються. Там, де фігурує "Бурісма", це одне величезне провадження, в якому фігурує половина нашої країни, зокрема частина іноземців, а в усіх інших провадженнях, про які я говорив, фігурують високопосадовці колишнього уряду 2010-2013 років", - сказав Рябошапка журналістам у середу ввечері в Києві.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, якою є справа, "в якій фігурує півкраїни", генпрокурор сказав: "Це провадження, в якому фігурують Ложкін, Гонтарева, Філатов, Янукович, Злочевський, Курченко, Пашинський, мені здається, там Байден, і "Бурісма" і хто завгодно. Це універсальне провадження, в якому можна розслідувати що завгодно".
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І знову "Я-не я і хата не моя"?Чому ж тоді "Горіла хата-палала"? від 50-ої хвилини:https://www.youtube.com/watch?v=Q0_AqpdwqK4
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Рябошапка: Общество требует крови и посадок
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал, что украинское общество "слишком устало от несправедливости". Он добавил, что планирует изменить ситуацию "громкими посадками".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/rjaboshapka-obshchestvo-trebuet-krovi-i-posadok-1403161.html

Поправлю Рябошапку.Украинское общество требует много крови,можно сказать "кровищи",и "море" посадок,с конфискацией майна разумеется.
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Посадки - это корм из телевизора. А колбаса и отруби - это корм из холодильника.
Плебсу придётся выбирать между тем и другим.
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Так, але для цього потрібний не Рябошапка, а Сталін. Щоби знищити мільйони представників цього суспільства. А як інакше? Чи ми поділимо злочинців на свої і чужих? Говорячи відверто, відсотків 90% українців є за що посадити, якщо уважно покопатись... і це навіть за наших мега лояльних законів, а як би тут діяли закони цивілізованої країни, де несплата податків тяжкий злочин, то й усі 100%.
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і де такий Сердж-транс з Карпат, курси прискореної дедукції проходив, щоб 90% населення злодіями обзивати? І це ж не нульовка, а ЗВЁЗДА пише?
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"...Водночас Рябошапка зазначив, ніхто, зокрема Президент України Володимир Зеленський, не просив його ставитися з особливою увагою до жодних справ: "Ні про Burisma, ні про Пашинського, ні про Гладковського, ні про кого..."
===
Якщо не просив, то чому ти назвав саме ці прізвища? Підсвідоме заговорило? "Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4044
Якщо хочеш щось підтвердити -- спростовуй його у пресі.
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Полгода разговоров, сми превратились в пиартрибуну,а на деле - ноль.
Говорили -балакали...
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Так они же ничего не умеют. Разве они пришли чтобы что-то строить ? Они пришли чтобы вернуть Бене "Приват", и распродать последнее национальное достояние: землю. А больше они ничего и не собирались делать. Это же не Гройсман который лично проверял наличие лекарств в аптеках.
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Каким образом какая-то "посадка" добавит жратвы в холодильниках тех кто жаждет посадок ? "Немає справи Burisma. Вона існує в мозку того, хто її придумав", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7046
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Це радянський дефектний ген. Мені не потрібно щоби було краще, мене влаштує, щоби комусь було гірше.
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пля ... куди ти лізеш? Вам, Зебілам обмеженим потрібно : "молчать и слушать, молчать и слушать" (с)
Хто воно таке, щоби знову педалювати цю тему? Хворі покидьки...
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Знову замість клопіткої роботи Генеральний зайнятий політиканством... ну і чим ця влада відрізняється від попередньої?
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Так петя-скот само придумывать само в это верить ! Петя-скот это не Украина это отдельный ското- народ очень очень мало но есть на ферма ! ))))
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все это дело придумал
Порох с Югиком
Хотели перед Трамнашмацкаль прогнуться
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