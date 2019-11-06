 "Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал", - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" рассказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств - несколько. После аудита посчитаем, в скольких делах есть такое слово, в каком контексте употребляется. Тогда, может, что-то подробнее прокомментирую", - сказал он.
Вместе с тем, Рябошапка отметил, никто, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский, не просил его относиться с особым вниманием ни к каким делам: "Ни относительно Burisma, ни относительно Пашинского, ни относительно Гладковского, ни о ком".
Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.
В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.
В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.
В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
ги-ги))
-Я сам догадливый, и люблю монику.
"Ми наразі робимо аудит усього того, що може бути з "сюрпризами" від попереднього керівництва Генеральної прокуратури. Тому ці справи виймаються. Там, де фігурує "Бурісма", це одне величезне провадження, в якому фігурує половина нашої країни, зокрема частина іноземців, а в усіх інших провадженнях, про які я говорив, фігурують високопосадовці колишнього уряду 2010-2013 років", - сказав Рябошапка журналістам у середу ввечері в Києві.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, якою є справа, "в якій фігурує півкраїни", генпрокурор сказав: "Це провадження, в якому фігурують Ложкін, Гонтарева, Філатов, Янукович, Злочевський, Курченко, Пашинський, мені здається, там Байден, і "Бурісма" і хто завгодно. Це універсальне провадження, в якому можна розслідувати що завгодно".
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал, что украинское общество "слишком устало от несправедливости". Он добавил, что планирует изменить ситуацию "громкими посадками".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/rjaboshapka-obshchestvo-trebuet-krovi-i-posadok-1403161.html
Поправлю Рябошапку.Украинское общество требует много крови,можно сказать "кровищи",и "море" посадок,с конфискацией майна разумеется.
Плебсу придётся выбирать между тем и другим.
===
Якщо не просив, то чому ти назвав саме ці прізвища? Підсвідоме заговорило?
Якщо хочеш щось підтвердити -- спростовуй його у пресі.
Говорили -балакали...
Хто воно таке, щоби знову педалювати цю тему? Хворі покидьки...
Порох с Югиком
Хотели перед Трамнашмацкаль прогнуться