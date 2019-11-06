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 Политика Украины
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 Прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк мало сдвигов.

Об этом он заявил в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Что его не хотели расследовать. По разным причинам. Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы был результат. Та среда, которая была на момент совершения преступления, во время осуществления расследования, влияла на его результаты", - рассказал Рябошапка, отвечая на вопрос мог ли быть саботаж со стороны прокурорв в деле об убийстве Гандзюк.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

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28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

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15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3158026
 
 
 Топ комментарии
 
Хватит носиться с этой ганзюк.
человек под присмотром врачей, с постоянными анализами и мониторингом состояния здоровья умирает от тромба - трагедия
но почему не отмечают годовщину гибели других активистов?

поищите в сети ее посты. мат на мате. наглость и быдлячество. зато икона.....
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Ну так прапор тепер рябій шапці в руки , а не займатися бла бла бла.
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Когда хотят убить кислоту не выливают, есть шанс выжить, вряд ли хотели убить ,скорее припугнуть.Тут скорее всего статья -непреднамереное убийство.,так что рябокепка ничего нового не открыл и не расследовал ,только очередной раз тыкнул в попередников.
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..."не хотели расследовать" ...так "нехотели" ...звільнити і зразу ж запитати чому "нехотели"
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Хватит носиться с этой ганзюк.
человек под присмотром врачей, с постоянными анализами и мониторингом состояния здоровья умирает от тромба - трагедия
но почему не отмечают годовщину гибели других активистов?

поищите в сети ее посты. мат на мате. наглость и быдлячество. зато икона.....
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...но почему не отмечают годовщину гибели других активистов...

ФЛАГ тобі в руки ...чому б і ні ?
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Так вот почему семья Луценко срочно поехала учить английский зык.
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Ну так прапор тепер рябій шапці в руки , а не займатися бла бла бла.
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Имена, фамилии в студию, что за хрень, как будто они невидимки, хватит про "папередников". Можно "четко и конкретно", или закрой **.ло.
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Здарсте приехали... нелох рассказывает что уже вот-вот скоро всех найдут и накажут. А тут на тебе... видимо сразу после снижения коммунальных тарифов. Ведь ротредам+ отменили и теперь тарифы должны упасть да зебобики?
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Когда хотят убить кислоту не выливают, есть шанс выжить, вряд ли хотели убить ,скорее припугнуть.Тут скорее всего статья -непреднамереное убийство.,так что рябокепка ничего нового не открыл и не расследовал ,только очередной раз тыкнул в попередников.
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Лить кислоту и убивать-это одно и то же. Не играй словами.
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Да никому она не нужна...а уж тем более пересичным Прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3021
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Может и не хотели?Но пока ,все что они расследовали ,только это и есть! А очень правильный рябошляпа и его прокуроры только обещания и 0.
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Звичайно не хотіли.Що розслідувати,якщо там все перерите вздовж і впоперек.Такі справи кидають слідакам і прокурорам .як покарання.
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Порохоботы дошли до того, что оправдывают убийц, что бы защитить Петиного дурака Югика.
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А прізвища у цих прокурорів є? І вони продовжують працювати прокурорами?
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Зелюкам не процес нужен ,а видимость их деятельности, якобы посмотрите - мы не такие,мы хорошие .
Но факт в том, что они -вообще никакие , артисты разговорного жанра ,фокусники - покусники, комедианты и жонглеры.
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..."Я вас на ноль умножу!" В Киеве одиозный сотрудник ГПУ устроил скандал полицииВ Киеве из-за создания аварийной ситуации на дороге патрульные задержали мужчину, который оказался одиозным сотрудником Генпрокуратуры Украины.
Как сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram, он начал угрожать копам и вести себя агрессивно.
"Оказалось, что это одиозный господин Мукан Игорь Ярославович. Известность в широких кругах этот человек приобрела после того, как обругал, угрожал и унижал свою коллегу. После этого его уволили, но он подал кассационную жалобу на возобновление в работе. Ибо "несправедливо", - говорится в сообщении.
Кроме того, он дважды пытался продуть алкотестер "Драгер", однако, все попытки оказались безрезультатными. В итоге, он отказался от этой процедуры, из-за чего сразу же получил постановление о привлечении к ответственности по ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения).
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/339257-ja_vas_na_nolj_umnohu_v_kieve_odioznyj_sotrudnik_gpu_ustroil_skandal_politsii
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рябатряпка оченя слабый пракурор -народ памагите и паддержите его.. он ешо вусех алигаторских боитса..
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