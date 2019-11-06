EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  12094  221
Все про:Израиль (981) наркотики (1619) помилование (187) Россия (74200) Иссахар (1)

 Израильтянка отказалась от обмена своей дочери из российской тюрьмы: "Моя дочь не будет разменной монетой!"

Яффа Иссахар, мать Наамы Иссахар, находящейся в заключении в России, обратилась к адвокатам Наамы с просьбой отозвать ходатайство в БАГАЦ против решения министра юстиции Амира Оханы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает cursorinfo.co.il.

Как сообщил 5 ноября портал МАКО, речь идет о поданной ранее просьбе в Верховный суд Израиля отменить решение министра юстиции об экстрадиции российского хакера Алексея Буркова в США.

"Я приняла это решение после тяжелых раздумий. И все же я решила, что моя дочь не будет разменной монетой в руках русских", - пояснила Яффа Иссахар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Ка информировал "Курсор", 5 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы о возможном помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар.

В России гражданку Израиля и США приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Пескова спросили о возможности помилования на брифинге о рассмотрении петиции о помиловании Наамы.

Источник: https://censor.net.ua/n3158024
 
   
 Топ комментарии
 
Поэтому у евреев есть будущее, а у украинцев нет... разве что какие-то малоросы любители говнокварталов. Мова-армия-вера - пфф... порноактриса и туристический товар!
 показать весь комментарий
 
Дуже показовий момент для українців.
Дивіться і запам'ятовуйте.
 показать весь комментарий
 
то ли дело военные моряки украины. они же НЕЖЕНКИ ))))
те девушка израильтянка и ее семья оказались на порядок сильнее чем военные моряки украины? в рабском хлеву им и теплее и сытнее ))))
так вы устали от войны??
а израиль лет 70 уже воюет
они НЕ РАБЫ, в отличие от зеленкиных почитателей
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Для того щоби Вам підкинути наркотики навіть майстером мануальних маніпуляцій не треба бути. А потім Вас розстріляти, як Ви і побажали не вникаючи у обставини.
 показать весь комментарий
 
 
Швидше за все кацапня влаштувала підставу.
 показать весь комментарий
 
 
Та 100% !!! Сам Путін засунув в кишеню паломниці по Святим місцям білий порошок...
 показать весь комментарий
 
Этим и отличаются люди здорового человека от людей курильщика.
 показать весь комментарий
 
А она что будет сідеть? Спитають ЗЕбобікі. НІ не буде.
 показать весь комментарий
 
приговорили к семи с половиной годам колонии .- Не понятно почему Нетаньяха не вступился за соотечественницу-он много сделал для Путина. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям/ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз.
 показать весь комментарий
 
стоило новости вырваться в топы
сразу нагадили в ней петеботы.
 показать весь комментарий
 
 
Ой вей. Верніть моряків. І кораблі. Бо в українських тьолок сльози....

Вроде в гімні України і є слова шо душу й тіло ми положим за нашу свободу, тільки в тюрмі або полоні патріоти болт ложили на ці слова і ниють шо треба вже додому.
 показать весь комментарий
 
Наркотики в Израиле - серьезная проблема, но без них никак. В здравом уме сложно принять, что ты избранный Богом народ, а сосед араб или европеец - имеет только животную Душу.
Поэтому нет ни одного еврейского ученого серьезного, который принимает иудаизм, а верят в свою избранность только последние ублюдки рода человеческого.
 показать весь комментарий
 
 
Там такий дрімучий шовінізм , особливо Хабад Любавичський , що в кого хочеш дах поїде .
 показать весь комментарий
 
 
Все намного проще. Израиль и Россия - управляются с одного центра. Хотели провернуть спецоперацию по спасению своего хакера от США, но у задержанной девушки родителя оказались честными,возможно христианами, и не захотели подыгрывать Злу.
 показать весь комментарий
 
 
Ізраїльтяни за свого одного солдата Гілада Шаліта віддали 1027 палестинців.
 показать весь комментарий
 
"Поэтому нет ни одного еврейского ученого серьезного, который принимает иудаизм..."??? А кто ж они? Мусульмане? Христиане?... Или "серьезный" определяется по вере?
 показать весь комментарий
 
то нація, а ми нацмени/По результатам переписи населения Украины 2001 г. к евреям себя причисляют 105.480человек.
 показать весь комментарий
 
І поїде ФСБешник Олексій Бурков у штати, а там з нього випотрошать усе, що йому відомо про втручання Московії у вибори в США, і республіканці, разом із демократами, ох*єють від тієї інформації, і зрозуміють, що їм президента ПРИЗНАЧАЄ Путін, а не обирає народ США. Ізраїльтянка відмовилася від обміну своєї доньки з російської в'язниці: "Моя дочка не буде розмінною монетою!" - Цензор.НЕТ 8832 Ізраїльтянка відмовилася від обміну своєї доньки з російської в'язниці: "Моя дочка не буде розмінною монетою!" - Цензор.НЕТ 8832 Ізраїльтянка відмовилася від обміну своєї доньки з російської в'язниці: "Моя дочка не буде розмінною монетою!" - Цензор.НЕТ 8832
 показать весь комментарий
 
То ли не сложились отношения между матерью и дочерью, то ли женщина очень плохо себе представляет реалии тюремного РАБСТВА в паРашке, мать есть мать, дитя на первом месте (это ведь инстинкт материнства), это отец может себе позволить "политическую принципиальность"!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх