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 Из-за повреждения газопровода 4 микрорайона в Кропивницком остались без теплоснабжения, - ГСЧС

В Кропивницком из-за повреждения газопровода на одном из городских предприятий 4 микрорайона города остались без теплоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 ноября около 17:20 в г. Кропивницкий во время проведения земляных работ на территории ООО "Эллада-Трейд" (пр. Промышленный, 14а) поврежден газопровод диаметром 90 мм. Вследствие данного события пострадавших нет. От газоснабжения отключены юго-западнуюая котельную КП "Теплоэнергетик" и временно прекращено теплоснабжение 4 микрорайонов", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что 6 ноября с 8 часов планируется проведение ремонтно-восстановительных работ. Температура воздуха 11 градусов тепла.

Источник: https://censor.net.ua/n3158022
 
 
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Вот вам и правление Зеленского... ничего не строится нового кроме ТРЦ и ЖК не ремонтируется старого, а деньги распиливаются из бюджета колосальные
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