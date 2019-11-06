EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  323  8
Все про:выборы (23049) Польша (4955) Президент (4291) Туск (505)

 Туск решил не баллотироваться на пост президента Польши

Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что решил не баллотироваться в президенты Польши на выборах 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он сказал в комментарии польским телеканалам Polsat News и TVN24.

"После глубоких раздумий я принял решение, что не буду кандидатом на ближайших президентских выборах", - сказал Туск.

По его словам, он решил объявить о своем решении так как время идет, а оппозиции нужно быстро определяться с соперником для нынешнего президента Анджея Дуды, который попытается в следующем году переизбраться на пост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша поможет Украине создать систему поддержки военных с боевыми психическими травмами

Туск добавил, что оппозиция может эти выборы выиграть, но для этого нужно выбрать кандидата, который не будет обременен багажом сложных и непопулярных решений, таких как есть за его плечами со времен, когда он был премьер-министром Польши (2007−2014 гг .).

Источник: https://censor.net.ua/n3158020
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Туск еще за Смоленск 2010 не ответил, а уже пост себе в Польше подбирает.
Сидеть - на пару с Порохлом в Украине - вот его пост.
 показать весь комментарий
 
Какой "Порох" трудолюбивый" - ни свет, и заря, а он уже на ногах.. А какой педантичный и мстительный - уже полгода, как ушёл с поста, а каждое утро тебе в штаны срёт... Я бы, на твоём месте, или в суд, на него, подал, или завод биотоплива открыл... Лучше второе... Суд можешь и не выиграть, а вот биотопливо - перспективная вещь....... Разбогатеешь в момент.........
 показать весь комментарий
 
 
начинать утро с бредней - карма порохобота.
 показать весь комментарий
 
У кого "бредни"? В зеркало смотреть, не пробовал? Тема о Туске и выборах в Польше, а ты и туда "Пороха" вклеил... Знаешь, как это в психиатрии называется? "Навязчивая идея"... А это считается "психическим расстройством".......
 показать весь комментарий
 
 
постарайся постить по теме, не переходя на личности, порохохам.
 показать весь комментарий
 
Всё правильно... Дуда пытался "потрафить" своим избирателям, продолжительное время кивая на "папередника", и затягивая разрешение новых назревших проблем. И, теперь тот, кто сядет в кресло президента, после Дуды, будет вынужден их решать.. А решения могут тоже оказаться "непопулярными"...И оно Туску надо? Он что - "дежурная задница", "ассенизатор" - чужое дерьмо разгребать?...
 показать весь комментарий
 
 
и тут неадекват. Главное дело - реформу верховного суда, его очистку от ставленников
Туска и прочего недолюстрата - Дуда завалил под давлением евросоюза и антипольских,
по сути демонстрантов из того-же недолюстрата, соросни и коррупционеров - вполне
себе польского аналога союза ПЕСa и рыгов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх