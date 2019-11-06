 Туск решил не баллотироваться на пост президента Польши

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он сказал в комментарии польским телеканалам Polsat News и TVN24.

"После глубоких раздумий я принял решение, что не буду кандидатом на ближайших президентских выборах", - сказал Туск.

По его словам, он решил объявить о своем решении так как время идет, а оппозиции нужно быстро определяться с соперником для нынешнего президента Анджея Дуды, который попытается в следующем году переизбраться на пост.

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Туск добавил, что оппозиция может эти выборы выиграть, но для этого нужно выбрать кандидата, который не будет обременен багажом сложных и непопулярных решений, таких как есть за его плечами со времен, когда он был премьер-министром Польши (2007−2014 гг .).