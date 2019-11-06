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 Политика Украины, Экономика
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 В Евросоюзе признают, что Украина сделала много для получения макрофинансовой помощи ЕС, - Кулеба

В Евросоюзе внимательно наблюдают за развитием диалога между Украиной и МВФ и признают, что наша страна много сделала для получения макрофинансовой помощи от ЕС.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на встрече с журналистами по итогам заседания Комитета ассоциации Украина - ЕС в Брюсселе заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Так он ответил на вопрос , каким образом дискуссии между Украиной и МВФ по условиям предоставления финансовой поддержки могут повлиять на получение макрофинансовой помощи от Евросоюза.

"Сегодня на встречах, которые у меня были, коллеги из Европейского Союза отмечали, что Украина действительно сделала очень много для получения макрофинансовой помощи ЕС. Вместе с тем они наблюдают за развитием нашего диалога с МВФ. Но я сегодня почувствовал очень сильную поддержку Украины и готовность наших европейских партнеров ее продолжать. Поэтому по состоянию на сейчас у меня очень позитивные впечатления по этому поводу", - отметил Кулеба.

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Напомним, ранее издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники, близкие к переговорам между МВФ и Украиной сообщило, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе "ПриватБанка".

Впоследствии эту информацию опроверг Кабмин, подчеркнув, что поддерживает "рабочий процесс" с Международным валютным фондом.

Источник: https://censor.net.ua/n3158019
 
 
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Да, мы можем пропустить Путина в Европу и через пол-года в Милане мона будет спать в блевотине на центр. площади, а в Париже даже негры и цыгане убегут за противогазами от "здесь русский дух, здесь русью пахнет"
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Хвали мене, моя губонька.... Віце премьєр займається самовихвалянням.
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Дима,у вас неверные приоритети.Вначале нужно вернуть украднное,а затемь в новые долги влезать.https://intvc.org/en/news/analitycs/pwc-auditors-imf-officials-plundered-ukrainian-loans-with-the-countrys-leadership
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