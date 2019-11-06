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Все про:Россия (74194) США (15714) Бейкер (2)

 США и Россия оказались в состоянии новой холодной войны, - экс-госсекретарь Бейкер

США и Россия оказались в состоянии новой холодной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Русской службе "Голоса Америки", заявил бывший государственный секретарь США (1989-1992 гг.) Джеймс Бейкер.

"Мы, честно говоря, оказались в новой холодной войне, причем столь же "холодной", как и предыдущая. И если меня сейчас спрашивают, как в ней победить, то я могу лишь предложить делать то же, что мы делали в прошлый раз", - отметил Бейкер.

По словам экс-чиновника такими действиями является "решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка".

"Наша парадигма была значительно лучше государственнической и авторитарной парадигмы Советского Союза. Так нам и нужно отвечать на современные вызовы"

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В то же время Бейкер заявил, что не считает, что отношения между США и Россией сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

"Когда русские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны. Но я не думаю, что наши отношения сейчас хуже, чем тогда", - отметил Бейкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3158018
 
 
 Топ комментарии
 
Де б взяти Штатам нового Рейгана.Той був хоть і актор,але не членограй.
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Вариант № - 2 , к истине ближе всего . США и Россия оказались в состоянии новой холодной войны, - экс-госсекретарь Бейкер - Цензор.НЕТ 4788 .
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так вы и выбрали членограя - теперь не нойте...)
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Погано, если республиканцы не найдут себе кандидата подостойнее Трампа, чтобы можно было бы с легким сердцем желать демократам поражения.
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Неправда. Доня сказал что любит Россию.


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Доня як біла ворона на фоні американсько-росіских відносин.
Або як божевільний бовдур...
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Эта шапочка передается от президента к президенту, начиная с Клинтона. Увы.
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З фуйлом в президентах ... Так і мало статись. Він націлений на боротьбу із заходом.
Розпад совка він сприйняв як особисту трагедію, тепер намагається помститись американцям і відродити союз.
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Де б взяти Штатам нового Рейгана.Той був хоть і актор,але не членограй.
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так вы и выбрали членограя - теперь не нойте...)
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Я і не нию,я висказую своє бачення.Це ви досі вилизуєте Баригу Мародера))
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ты открой глаза крот - ааа..., ты же априори слепой...)))
найди мои посты о лизании - а у тебя это на подсознании...\по Фрейду...)))\
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Дуже потішно спостерігати, коли вальцманові анілінгери стверджують, що "ні разу і ніколи". Чи "п'ять років - не рахується". Твій нік - це тавро сектанта #жидипоновому
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Жду когда ********* у амеров окорочка клянчить будет!!!!!
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Нужно давить экономику РФ и лишать ее рынков торговли!
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Ржунімагу. Асашаї - країна добра, центр Демократії у Всесвіті. Навіть грошові банкноти пообписували гаслами, як вони щиро вірять в бозю. А підаРашка все не дає поширити омериганське добро по світу. Ці дві прокляті держави всю свою історію існування тільки тим і займались, що несли "добро" залізом і кров'ю туди, де стикались їх інтереси. Комуністичний монстр в особі совка сконав, залишивши по собі збіговисько кровожерних монголоїдів із ядерними кнопками в лапах. Дерьмократичний монстр досі існує та шукає, кому б ще "допомогти"
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