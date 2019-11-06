 США и Россия оказались в состоянии новой холодной войны, - экс-госсекретарь Бейкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Русской службе "Голоса Америки", заявил бывший государственный секретарь США (1989-1992 гг.) Джеймс Бейкер.

"Мы, честно говоря, оказались в новой холодной войне, причем столь же "холодной", как и предыдущая. И если меня сейчас спрашивают, как в ней победить, то я могу лишь предложить делать то же, что мы делали в прошлый раз", - отметил Бейкер.

По словам экс-чиновника такими действиями является "решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка".

"Наша парадигма была значительно лучше государственнической и авторитарной парадигмы Советского Союза. Так нам и нужно отвечать на современные вызовы"

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В то же время Бейкер заявил, что не считает, что отношения между США и Россией сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

"Когда русские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны. Но я не думаю, что наши отношения сейчас хуже, чем тогда", - отметил Бейкер.