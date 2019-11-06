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 Наемники РФ четыре раза за сутки преграждали путь патрулям ОБСЕ на Донбассе, - отчет

Российские наемники продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщается в последнем отчете СММ ОБСЕ в течение понедельника, 4 ноября, зафиксировано четыре подобных случая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На блокпосте на восточной окраине н. п. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований (один был явно вооружен) снова отказали патрулю СММ в проезде в западном направлении к н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 70 км к югу от Донецка), ссылаясь на то, что "высшее командование не было проинформировано", - говорится в отчете.

Как отмечается, второй случай произошел на блокпосте к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км южнее Донецка). Двое боевиков не пропустили патруль миссии в южном направлении до Саханки (неподконтрольная правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на "проведение работ по разминированию".

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"На блокпосте к северу от Новоазовска (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований снова отказали команде миссии в проезде к н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), ссылаясь на "присутствие диверсионной группы в районе", - информируют наблюдатели.

Кроме того, ориентировочно в 3 км к юго-западу от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, в 7 км северо-западнее Луганска) член российских вооруженных формирований "отказал патрулю миссии в доступе к объекту военного типа, ссылаясь на отсутствие разрешения пропускать кого-либо на территорию объекта".

Источник: https://censor.net.ua/n3158017
 
 
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Це хтось там хоче проводити так звані "вибори" під контролем ОБСЄ? Ну, ну...
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Look Gorky

Совсем сивохо

После пяти тысяч лайков текст снесли с ФБ. Кажется кабан, услыжав лязг ножа в тазике и хруст соли в пакете, что-то заподозрил.

***
Что-то мне стало совсем сивохо.

Так вот, Сивоха, ты третий день в Мариуполе. И открываешь для себя новые пласты бытия. Оно и понятно - ты жирный избалованный макдак, попавший в страшный фронт, почти на передовую. Наверное, тебе теперь за это положена медаль. А может быть даже орден.
Жирный - это не оскорбление. Я тоже бодипозитивный, но я свое пузо утягивал в бронжилет. А когда нас отпускали в Марик на отпуск, то нам казалось что мы попали в глухой тыл. Мы, Ангелы, были не менее узнаваемы чем ты. К нам подходили на улицах, давали детей сфоткаться, целовали на улицах незнакомые женщины.

Тайра шла в шапке с лисьим хвостом, опираясь на костыль, а мы с Фоксом сопровождали по флангам, в мультах, с шеями, обмотанными шемагами и с тяжелыми набедренниками. И с ногтями, из под которых выковыривали спичками чужую засохшую кровь под мобгоспиталем на Амосова.

Мы не выделыв@лись, просто давали понять мариупольским - мы здесь. Вы наши, мы вас не бросим никогда. Мы настоящие, мы есть, стоим под Широкино. Мы вас любим. Не бойтесь. Сволочь не пройдет, там три батальона стоят, и "сейбры" комбата Каскада тоже. И сто-три -один разведосы. И кошка Трешка. Там не прорвешься.

Нас с Фоксом стригли бесплатно на Восточном, даже с грязной головой - а чем ее мыть зимой в Широкино? в море окунать? - пропускали без очереди в маркетах, и однажды две проститутки в сауне решили дать нам бесплатно. Мы обнялись с ними и плакали. И они просили - мальчики, только не уходите. Не бросайте нас тут.

Тебе так не жить. Даже за деньги.
Полгода под Мариком, ледяное море, мерзлый сайдинг располаги, приходы в разных калибрах. И замерзшая кровь на полу эвакуатора. И ночь, которая начинается в четыре часа дня. И утро в которое надо вставать, а хочется сдохнуть.

Так вот, Сивоха, уйти должен ты, а не мы. Ты там третий день, и уже прозрел. А мы там жили и воевали. И за нами парикмахерши, продавщицы маркетов, швеи военторгов, таксисты, бабушка "семьдесят пять копеек", водители трамваев, дикий дед с колесом, и футбольная команда, и даже проститутки.
Они же уважаемые проститутки, а дешевые не "леди", как ты. После тебя - я бы им руку поцеловал.
Они за деньги свое собственное тело отдавали, а ты - наше, солдатское.

Упитанный сутенер на солдатском мясе.

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