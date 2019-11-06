 Наемники РФ четыре раза за сутки преграждали путь патрулям ОБСЕ на Донбассе, - отчет

Как сообщается в последнем отчете СММ ОБСЕ в течение понедельника, 4 ноября, зафиксировано четыре подобных случая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На блокпосте на восточной окраине н. п. Шевченко (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований (один был явно вооружен) снова отказали патрулю СММ в проезде в западном направлении к н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 70 км к югу от Донецка), ссылаясь на то, что "высшее командование не было проинформировано", - говорится в отчете.

Как отмечается, второй случай произошел на блокпосте к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км южнее Донецка). Двое боевиков не пропустили патруль миссии в южном направлении до Саханки (неподконтрольная правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на "проведение работ по разминированию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала ранение 16-летнего парня из стрелкового оружия в Золотом-5, - штаб ОС

"На блокпосте к северу от Новоазовска (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований снова отказали команде миссии в проезде к н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), ссылаясь на "присутствие диверсионной группы в районе", - информируют наблюдатели.

Кроме того, ориентировочно в 3 км к юго-западу от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, в 7 км северо-западнее Луганска) член российских вооруженных формирований "отказал патрулю миссии в доступе к объекту военного типа, ссылаясь на отсутствие разрешения пропускать кого-либо на территорию объекта".