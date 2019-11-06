 Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы, АГС и крупнокалиберные пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 4 обстрела:
- дважды неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Три обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- возле Орехового - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Хутора Вильный - из АГС;
- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
"Вчера, 5 ноября, ранений в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по позициям украинских сил в районе Крымского.
"Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в пресс-центре ОС.
А внаслідок чогось іншого зафіксовано ?