 Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы, АГС и крупнокалиберные пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 4 обстрела:

- дважды неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Три обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- возле Орехового - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Хутора Вильный - из АГС;

- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

"Вчера, 5 ноября, ранений в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по позициям украинских сил в районе Крымского.

"Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - добавили в пресс-центре ОС.