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 РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Принципиальная договоренность о возвращении Украине захваченных в ноябре 2018 года военных кораблей достигнута.

Об этом заявил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, принципиальная договоренность об этом была достигнута, вопрос был в технической части, поскольку корабли не эксплуатировались несколько месяцев. Кроме того, катер "Бердянск" пострадал в результате обстрела, и у техников пограничной службы были вопросы по плавучести этих судов, они боялись, что просто не смогут их физически передать", - рассказал адвокат.

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Полозов добавил, что, насколько ему известно, на захваченных кораблях осуществлялся определенный комплекс ремонтных работ.

"Я думаю, что как только будет достигнуто удовлетворительное состояние их плавучести, чтобы их можно было передать – их, скорее всего, передадут", - отметил Полозов.

По его словам, с украинской стороны за вопрос возвращения захваченных кораблей отвечает Андрей Ермак, помощник Президента Владимира Зеленского, с российской - вице-премьер Дмитрий Козак.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также читайте: Свободное судоходство в Азовском море должны обеспечить международные морские силы - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Источник: https://censor.net.ua/n3158013
 
 
 Топ комментарии
 
После того, как русня там полазила, эти катера лучше сразу на гвозди.
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Унітази крали та лампочки викручували?
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Після "ремонтних робіт" ці кораблі не треба брати, або їх треба одразу повністю знищити.
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..в Центре NASA, я прошёл все отборки и фильтровки, и попал на стенд имитации взлёта Челнока ... -- всё из карманов вынули -- шо б не летало по салону...*)
Ну шо? ...мне 60 лет... -- и не пикнул и не пукнул. Ахти! *)
За кораблики скажу так: Зеля усрётся их вынимать. ...или мать родную продаст...
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Як відзначив 60 років та коли на пенсію?
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Юбилечик на кораблике гулял... -- хорошо гулял! ...пробороздил весь Северный Атлантический Океан.
Купался в нём, правда, токо три раза -- времени небыло...*) -- но он тёпленький, кругом жара и ... ...красивые девушки. Мне понравилось! Лучше, чем 50 -- когда в русском кабаке драка была, в центре Нюрнберга... -- но тоже есть, об чём вспомнить!
Я доволен...*)
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До пенсии ещё 4 года... ...тоскую! ...может раньше уйду -- ещё не решил?
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Я вже отримую пенсію і є повноцінним дідом😊
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Если 1959 года рождения, то в 66 лет на пенсию или в 54 с сокращением.
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брехун. ти чий будеш..вали кацап звідси..то тобі 60 років..то тобі до пенсіі 4 роки..давай завязуй тут шастать..
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так противно йо-кає(недобуква е з двома крапками зверху)
грамотєй, чо, як і портнов.
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G8, которую заслужила Мокша. Бурунди, кто следующий ?
РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 6219
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Охренеть... Кацапы - в своём репертуаре - ворованное дарят...
"Первая ручная гармоника сконструирована в 1822 году берлинским мастером Христианом Фридрихом Людвигом Бушманом (1805-1864)"
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ну так ведь два папуаса братьянавекъ.
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После того, как русня там полазила, эти катера лучше сразу на гвозди.
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Это точно... По моему мнению, при передаче притащить комиссию, в которую должны входить конструкторы катеров, мастера-наладчики, и представители ООН (и ОБСЕ), и зарубежные СМИ. Пусть "перелопатят" катера - 100% - какую-то пакость, учинило кацапьё.. Они же помнят, "Новороссийск"...
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потрібно оцінити всі пошкодження, списати кораблі і на кацапів в суд міжнародний, хай компенсують в 10-кратному розмірі.
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Спочатку треба виявить пошкодження, зафіксувать їх документально, а потім приймать рішення...
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Учти, что ржавчина естественным образом может сьесть миллиметр железа.Так что расхождения с документацией уже будут.
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Что значит "естественным"?!
Оно было бы естественным если бы корабль гнил на дне моря или на свалке! Эксплуатирующиеся же корабли, подлежат периодическому тех. обслуживанию (в частности удалению старого/поврежденного лакокрасочного покрытия и нанесения нового) и если там и появилась ржавчина,то только по причине отсутствия тех. обслуживания и вина тут полностью на РФ. Так что ржавчина туда же!!!
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А передавались ли той стороне необходимые краски(кисточки), а так же регламент ППР?
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За состояние всех незаконно захваченных кораблей несет ответственность Россия. Если им надо для выполнения этого кисточки и краска - пускай покупают. Мы еще и состояние кораблей внимательно проверим и качество ремонта двигателя, обшивки, леерного ограждения и спасательного плотика! И проверим БК, за все израсходованное в ходе судебных экспертиз выставим счет. Мало им не покажется!
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Оно наверное думает, что если бы Рашка захватила наш самолет, то мы для его сохранности, должны были бы передать ангар для его хранения
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Мы им что на хранение их передавали?!
Они их незаконно захватили и вернуть должны в точно таком же состоянии как до захвата, устранив все нанесенные повреждения. Это их проблема как они будут их красить чтобы сохранить, но вернуть должны "как были", не получается сохранить - деньги на бочку
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Просто кацапы проводят тотальную зачистку всех доказательств применения военной агрессии. Заменяют бронелисты, панели, делают в них небольшие вмятинки для достоверности. В общем занимаются любимым делом - фальсификациями
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Після "ремонтних робіт" ці кораблі не треба брати, або їх треба одразу повністю знищити.
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Передачу треба проводити у присутності іноземних понятих і адвоката.
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Адвокаты имеется у сторон в ходе судебных разбирательств. Если будет решение на утилизацию данного имущества, то его собственник просто его проводит составив все необходимые акты и заключения независимых тех. экспертиз и выводы инвентаризационной комиссии. Никаких понятых и адвокатов тут не требуется их функция нулевая, суд к рассмотрению примет только документы относящиеся к утилизации (выводы экспертиз в т.ч.)
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тоби, аби тильки знищити..., как и всем властям за 30 лет..
их можно использовать как подсобные в портах..
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Там сначала кучу ФСБшных закладок нужно найти и ликвидировать. Без гарантии, что найдёшь все.
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"за вопрос возвращения захваченных кораблей отвечает Андрей Ермак" - скорее всего, ценой признания украинским флотом своей "вины". не зря же моряков на "допыти" тягают.
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на допити тягяють, щоб оцінити діяльність бариги і ціль здачі наших моряків і кораблів кацапам. Чому на кораблях не було представників ОБСЕ, ООН, чи дипломатів європейських, чи амереканських?
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Чего вы все такие тупые?!
Вот ради интереса напишите, что например может сказать моряк этого корабля на допросе, чтобы стала видна "бариги і ціль здачі наших моряків і кораблів кацапам"?! Только пожалуйста не юлите и напишите, конкретный пример фразы, например: "моряк может сказать: Порошенко лично сказал нам попровоцировать РФ пройдя в "их" водах"


PS когда ваша братия с целью выглядеть патриотично настроенным украинцем, переводит в Гугле на украинский язык, выглядит довольно трудночитабельно, а иногда и смешно - вроде все слова переведены правильно, но в целом - бред, просто набор слов (одна фраза на расейском наречии может быть переведена на украинский в нескольких вариантах с разным смыслом). Это конечно дает возможность чуть что назвать именно меня "агентом кремля", но большинству все же очевидно кто есть кто, так что пишите на своем родном - понятней будет!!!
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На кожний рядовий прохід наших кораблів, треба саджати американського дипломата, і кожного разу так робити?
Де ви такі розумні беретесь?
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один подставил моряков что б попытаться снять блокаду с Азовского моря, возможно даже для
некоего шантажа и давления и это было подло по отношению к своим военослужащим, второй
благородно освободил заодно снял все вопросы по нарушению морского права с далеко идущи
ми последствиями для врага...... облегчил..... вот только кому и что..... в случае чего- а с дурачка
какой спрос ?
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чет думается шо Петру "кто-то" посоветовал так поступить, типо - если нападут то мы кааак долепим еще ссанкций, кааак свистнем - так Путин в штаны дристнет.
Напали... "кто-то" сделал вот так: РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 6709

А Петро сделал вот так: РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 2448 РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 2074 РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 3393 РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 346
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"благородно освободил заодно" отправив на допросы, а потом и тюрьму на батькивщине )))
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вопрос в том, в качестве кого тягают моряков? свидетели или подозреваемые?
если свидетели - то это уже камень в огород Пэдро, а если подозреваемые - то это уже беспредел по морякам!!!
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нет, мудрило, ты сам неоднократно повторял, что от статуса свидетель до статуса подозреваемый отделяет лишь маленькая подпись следака или прокурора..))
так что у тебя появилась возможность сожрать свое говно. )))
не упусти ..)))))))))))
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ты му дило! кацапское чмо! сядет шоколадный барыга, и за это тоже! пацанов подставил как тварь последняя!!!
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ти дурник, чи за гроші? Яким чином знято питання порушення морського права? Ми що подали в суд на себе на скасування вироку кацапам? Думай, що пишеш, інакше ти підарок кацапський
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Хто "сняв вапроси"? Морський трибунал? )) А що стосується виконання наказу на перехід, то виконують і не такі. Війна є війною, і мета - знищити ворога або завдати шкоди, уникнувши втрат.
А тут якраз такий випадок: втрат немає, човни повернуть примусово як і полонених, а шкоди завдано.
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а тебе, зебилу, никогда не понять, что военные кораблики не плавают... они ходЮт ))))
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Если их забирать, то сейчас. Позже- зима, со всеми вытекающими. Их, если даже они неходовые, отбуксировать до Мариуполя можно одним караваном. Не более суток, понадобится, при вполне реальной скорости в 5 узлов.
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Унітази крали та лампочки викручували?
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в этих кораблях жучков напичкано и еще бог знает чего море!
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Пару лет назад,смотрел интервью украинского адмирала.Он правильно обрисовал ситуацию-после оккупации Крыма,наша страна превратилась из морской державы в приморскую.И в этой ситуации,Украине нужны ракетные катера,способные быстро нанести удар и быстро ********.Ибо все,что крупнее фрегата-будет уничтожено ВМФ РФ за 10-15 минут.
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Детский сад. Ну и как Вы себе это представляете?
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А мог бы петя еще милионов заработатаь и отмыть ! Это ест ь кляти москали
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Принципиальная договорённость достигнута. Осталось уладить мелочи.
Кловун отиграет пару корпоративов кремлядям, наполнит бюджет, так сказать, зебобики снова получат возможность писать под себя от восторга РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 6905
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" РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях", аналогичные работам на польской правительственной ТУшке.))))))))
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Так уже вроде закрыли доступ рашкинских посудин в большинство мировых портов, не?

Но ведь "там написано"(тут на форуме кричали шо если не отдадут катера, то - наши западные братья друзья сделают вот так РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 4162 )
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Пане Козлов, развиваем свою мысль... Но напараша не решила испытывать судьбу, решила все вернуть... Так и с контрибуцие-ренпарацией поступит... А ШО ДЕЛАТЬ... импортозамещенка уже порядком достала... того и гляди, еще и парад суверенитетов попреть... ХЕХ...
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Неее, дорогой, тут кричали: да и шо шо обменяли моряков, если решение касается также и кораблей, так шо читай и так и так нарушение постановления.
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Повині були це зробити,але великий Зе зіграв на випередження і просто обміняв наших моряків,тож рашка майже виконала рішення Гаагського трибуналу,які притинзії?
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Трибунал стосується в першу чергу катерів, а потім моряків
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Трибунал стосувався судноплавства протокою, а вже потім конкретний інцидент. Ми програли, програли завдяки іпан.тому Малоросу. Треба вміти визнавати факти.
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зачем эти консервные банки нужны, если они не могут дать отпор явному нападению?
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Та плювати, вони нічого не варті. Це був етап війни за протоку і два моря. Ми майже перемогли, а прийшло іпану.те Зе і домовилось про поразку.
Що маємо:
- моряки вдома - Цемах відпущений;
- три незначних корабля будуть вдома, протока і два моря профукані!
але і перше і друге і так би відбулось, бо ще жодна країна світу не поперла проти Морського трибуналу, тільки ми би перемогли, а так ми програли.
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После этого ремонта стоит поискать закладки на предмет взрывчатых веществ.
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Там нет ничего интересного кроме одного- это програмное обеспечения закрытых каналов связи, принципы шифрования, кто делает и т.д. Это необходимо в работе РЛС. Но я думаю, что корабли не имели суперсовременного оружия на борту. Оценить их возможности с точки зрения механических конструкций и инженерных решений- возможно, а вот электронника, приборы связи и управления- вот это самое интересное, для организации РЛС борьбы- это важная инфа. Катера же вроде новые, значит там могли быть использованы новые програмные решения! Плюс- коды и принцыпы кодировок- это интересно.
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ты умеешь читать защищенную память контролеров?
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ну и плисов, заодно.
нижний уровень наверняка на плисах )))))))))
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Украинских военнопленных, вместе с кораблями, нужно было возвращать по решению Международного трибунала ООН по морскому праву и Срашка никуда-бы не делась вернула-бы потеряв при этом имидж "миротворца" который вроде как-бы ещё и потерпевшая сторона, понимаю, что жёны и дети ждут отцов, но Украина "сбросила карты" (в очередной раз) когда на руках были тузы, да ещё при этом и слила живого свидетеля и участника в уничтожении гражданского самолёта MH-17. Политика, жестокая штука и иногда приходится делать неприятные вещи и чем-то жертвовать, но интересы страны превыше всего.
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