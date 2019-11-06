 РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Об этом заявил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"По моей информации, принципиальная договоренность об этом была достигнута, вопрос был в технической части, поскольку корабли не эксплуатировались несколько месяцев. Кроме того, катер "Бердянск" пострадал в результате обстрела, и у техников пограничной службы были вопросы по плавучести этих судов, они боялись, что просто не смогут их физически передать", - рассказал адвокат.
Полозов добавил, что, насколько ему известно, на захваченных кораблях осуществлялся определенный комплекс ремонтных работ.
"Я думаю, что как только будет достигнуто удовлетворительное состояние их плавучести, чтобы их можно было передать – их, скорее всего, передадут", - отметил Полозов.
По его словам, с украинской стороны за вопрос возвращения захваченных кораблей отвечает Андрей Ермак, помощник Президента Владимира Зеленского, с российской - вице-премьер Дмитрий Козак.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Ну шо? ...мне 60 лет... -- и не пикнул и не пукнул. Ахти! *)
За кораблики скажу так: Зеля усрётся их вынимать. ...или мать родную продаст...
Купался в нём, правда, токо три раза -- времени небыло...*) -- но он тёпленький, кругом жара и ... ...красивые девушки. Мне понравилось! Лучше, чем 50 -- когда в русском кабаке драка была, в центре Нюрнберга... -- но тоже есть, об чём вспомнить!
Я доволен...*)
грамотєй, чо, як і портнов.
"Первая ручная гармоника сконструирована в 1822 году берлинским мастером Христианом Фридрихом Людвигом Бушманом (1805-1864)"
Оно было бы естественным если бы корабль гнил на дне моря или на свалке! Эксплуатирующиеся же корабли, подлежат периодическому тех. обслуживанию (в частности удалению старого/поврежденного лакокрасочного покрытия и нанесения нового) и если там и появилась ржавчина,то только по причине отсутствия тех. обслуживания и вина тут полностью на РФ. Так что ржавчина туда же!!!
Они их незаконно захватили и вернуть должны в точно таком же состоянии как до захвата, устранив все нанесенные повреждения. Это их проблема как они будут их красить чтобы сохранить, но вернуть должны "как были", не получается сохранить - деньги на бочку
их можно использовать как подсобные в портах..
Вот ради интереса напишите, что например может сказать моряк этого корабля на допросе, чтобы стала видна "бариги і ціль здачі наших моряків і кораблів кацапам"?! Только пожалуйста не юлите и напишите, конкретный пример фразы, например: "моряк может сказать: Порошенко лично сказал нам попровоцировать РФ пройдя в "их" водах"
PS когда ваша братия с целью выглядеть патриотично настроенным украинцем, переводит в Гугле на украинский язык, выглядит довольно трудночитабельно, а иногда и смешно - вроде все слова переведены правильно, но в целом - бред, просто набор слов (одна фраза на расейском наречии может быть переведена на украинский в нескольких вариантах с разным смыслом). Это конечно дает возможность чуть что назвать именно меня "агентом кремля", но большинству все же очевидно кто есть кто, так что пишите на своем родном - понятней будет!!!
Де ви такі розумні беретесь?
некоего шантажа и давления и это было подло по отношению к своим военослужащим, второй
благородно освободил заодно снял все вопросы по нарушению морского права с далеко идущи
ми последствиями для врага...... облегчил..... вот только кому и что..... в случае чего- а с дурачка
какой спрос ?
Напали... "кто-то" сделал вот так:
А Петро сделал вот так:
если свидетели - то это уже камень в огород Пэдро, а если подозреваемые - то это уже беспредел по морякам!!!
так что у тебя появилась возможность сожрать свое говно. )))
не упусти ..)))))))))))
А тут якраз такий випадок: втрат немає, човни повернуть примусово як і полонених, а шкоди завдано.
Кловун отиграет пару корпоративов кремлядям, наполнит бюджет, так сказать, зебобики снова получат возможность писать под себя от восторга
Но ведь "там написано"(тут на форуме кричали шо если не отдадут катера, то - наши западные
братьядрузья сделают вот так )
Що маємо:
- моряки вдома - Цемах відпущений;
- три незначних корабля будуть вдома, протока і два моря профукані!
але і перше і друге і так би відбулось, бо ще жодна країна світу не поперла проти Морського трибуналу, тільки ми би перемогли, а так ми програли.
нижний уровень наверняка на плисах )))))))))