 Когда я стану неэффективным, я уйду, но я не буду реагировать на давление по поводу назначений, - Милованов

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Например, на замминистра, отвечающего за аграрное направление, Тараса Высоцкого информационные атаки начались сразу после увольнения замов из МинАПК. "В том числе тех, которые, по слухам, имели отношение к Юрию Косюку - со всем уважением к Косюку как к бизнесмену. Теперь уже о Тарасе начали писать, что он работает на Косюка", - уточнил Милованов.

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Он также сообщил, что на министерство сейчас давят пять разных групп ради доступа в "Государственную продовольственную зерновую компанию" (ГПЗКУ).

"Хорошие группы, у них свои команды, они хотят зайти, что-то поменять. Соответственно, есть определенное давление на Тараса, что он якобы с кем-то договорился", - рассказал министр.

"Или Геокадастр. Мы поменяли более 10 региональных менеджеров. И сразу же начинаются разговоры, что мы поставили смотрящего на Геокадастр. И вот мне уже журналисты задают на брифинге вопрос: кто это такой? Я говорю: я гарантирую, что я этого человека никогда не видел, что за меня никто по Геокадастру не принимает решения, и если он на кого-то влияет от премьера до моих замов, говорите мне, я буду с этим бороться.

Когда я стану неэффективным, я уйду. Но я не буду реагировать на давление по поводу назначений", - подчеркнул Милованов.

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