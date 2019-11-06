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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минэкономразвития (505) Милованов Тимофей (57)

 Когда я стану неэффективным, я уйду, но я не буду реагировать на давление по поводу назначений, - Милованов

По словам министра экономики Тимофея Милованова, давление оказывается на многих новоназначенных руководителей.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Например, на замминистра, отвечающего за аграрное направление, Тараса Высоцкого информационные атаки начались сразу после увольнения замов из МинАПК. "В том числе тех, которые, по слухам, имели отношение к Юрию Косюку - со всем уважением к Косюку как к бизнесмену. Теперь уже о Тарасе начали писать, что он работает на Косюка", - уточнил Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать, олигархи загнали большие предприятия в долги, - Милованов

Он также сообщил, что на министерство сейчас давят пять разных групп ради доступа в "Государственную продовольственную зерновую компанию" (ГПЗКУ).

"Хорошие группы, у них свои команды, они хотят зайти, что-то поменять. Соответственно, есть определенное давление на Тараса, что он якобы с кем-то договорился", - рассказал министр.

"Или Геокадастр. Мы поменяли более 10 региональных менеджеров. И сразу же начинаются разговоры, что мы поставили смотрящего на Геокадастр. И вот мне уже журналисты задают на брифинге вопрос: кто это такой? Я говорю: я гарантирую, что я этого человека никогда не видел, что за меня никто по Геокадастру не принимает решения, и если он на кого-то влияет от премьера до моих замов, говорите мне, я буду с этим бороться.

Когда я стану неэффективным, я уйду. Но я не буду реагировать на давление по поводу назначений", - подчеркнул Милованов.

Также читайте: У Госгеокадастра заберут полномочия и превратят в техническую функцию, - Милованов

Читайте полное интервью министра экономики Тимофея Милованова.

Источник: https://censor.net.ua/n3158011
 
 
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що робити??? регочу і не можу спинитись)))

Когда я стану неэффективным, я уйду, но я не буду реагировать на давление по поводу назначений, - Милованов - Цензор.НЕТ 785
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Помнится, Гиперлупник тоже нечто подобное заявлял. А потом еле оттянули, так присосался.
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Мілованов відчуває тиск, але мовчить про обіцянки проводить референдуми та радитися з народом щодо призначень на посади. Про призначення Сивохо та інших подібних Мілованов взагалі мовчить.
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Кловун зебилам у фейсбуке лапшу развешивал про назначения на должности по конкурсу. ЗЕбилы там аж усерались от счастья - да да па конкурсу! Уря ! перемога! Сейчас шо то заткнулись за конкурсы. Интересно где та ЗЕбилятня которая визжала про конкурсы??Наверно готовяца к конкурсам))))
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А замість конкурсів почалося працевлаштування осіб, які наближені до 95 кварталу.
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Уолл стрит джорнел видає розгромну статтю, де ЗЕбіла Бєню називає відкрито "соратніком" Зели. Чітко і ясно. І за мвф і за все інше. Це не свої виборці.

Яка стидоба...

КЛАЦ

Когда я стану неэффективным, я уйду, но я не буду реагировать на давление по поводу назначений, - Милованов - Цензор.НЕТ 3204
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Бенины соратники (Дубневичи) сушат сухари и готовятся на шконку ложиться.


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...шо-то они все уходят не уходя... ...я тоже так своё начальство пугаю! *)
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...но я на больничный, в основном, ухожу... ...*)
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Мілованов не те, що неефективний. Він наносить величезну шкоду українській економіці і сприяє її пограбуванню. Він має бути негайно знятий з посади.
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Справа в бєнє, а не Мілованові. Бєня знайде ще 1000 Мілованових.
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Надо же, люди против отжатия земли, нужно чтобы они не давили и дали себя грабить молча
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Зрада на зраде. Япошки отсняли в Киеве рекламу новенькой Sony PlayStation 4. В видио снесли десяток стен КПИ. В реале надеюсь храм науки не снесли.

https://www.youtube.com/watch?v=_--zg6Ycnvs&t
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