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 Политика Украины
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 Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил американского адвоката Эндрю Романа Мака своим внештатным советником.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Назначить Эндрю Романа Мака Советником Президента Украины, вне штата (по согласию)", - говорится в указе, подписанном 5 ноября.

По данным СМИ, Мак получил свидетельство адвоката от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году.

По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании. Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.

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Сейчас Мак является сотрудником юридической фирмы "Астерс", возглавляет офис в Вашингтоне, США. Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3158010
 
 
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Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 5240

Зеленский назначил американского адвоката Мака своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 9839
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А прахоботи і надалі займаються рукоблуддям в стилі Ківи "хто за кого голосував". Соєдрочери, не інакше.
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Время писать прахоботам комменты в стиле " зеленый клован стал американской марионеткой". Идеологические братья с Лахты их вне сомненья поддержат.
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